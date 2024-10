Kim Jong-un envía tropas norcoreanas a luchar en Ucrania: ¿Qué significa esto para la guerra?

Si bien, aún no se sabe bien a bien cuántos soldados norcoreanos arribarán a los “campos de exterminio del este de Ucrania”, precisa Ra Mason, quien es profesor de Relaciones Internacionales y Política Exterior Japonesa en la Universidad de East Anglia, en su artículo “Kim Jong-un sends North Korean troops to fight in Ukraine – here’s what this means for the war” publicado en The Conversation.

Lo que sí se tiene claro, prosigue Mason, es que la intensión de reclutar fuerzas de combate de Norcoreanas “tiene, al menos en parte, motivaciones políticas. Pero ¿es también una jugada maestra táctica que aumentará las posibilidades de la máquina de guerra rusa de lograr una victoria definitiva?”.

Así mismo, en lo que se refiere al interés político este si parece estar claro; ya que “el uso de fuerzas extranjeras de un enemigo de los Estados Unidos”, añade Mason, es una muestra que evidencia la “oposición al orden global liderado por Washington”, y al mismo tiempo, También es un “golpe al mito de que la Federación Rusa está aislada, como un paria internacional, en un mundo liderado por potencias occidentales”.

En opinión del profesor de Relaciones Internacionales y Política Exterior Japonesa en la Universidad de East Anglia, no obstante al incremento del número de tropas, además “existen múltiples problemas con la incorporación de estos posibles mercenarios del lejano oriente a las fuerzas de Putin en la línea del frente en Europa”. Por otra parte, Corea del Norte está empobrecida y autoritaria. lo que significa “que su personal está en su mayoría mal equipado, desmotivado y desnutrido. Por lo tanto, probablemente será decisivo dónde y cómo se los despliegue”, agrega Mason

De darse la situación de que “se enviara a nuevos teatros de operaciones contra el armamento de última generación suministrado por la OTAN”, esto podría derivar podría “en la práctica oleadas de carne de cañón mal preparada que serían arrojadas a la picadora de carne de las trincheras del Donbass”. En donde la mayoría de estas “seguramente” perderían la vida como consecuencia “de los drones FPV (vista en primera persona) o del fuego de los tanques occidentales”, explica Mason.