$!Kimberly Guilfoyle habla tras su renuncia a la embajada estadounidense en Grecia

La Casa Blanca le pidió a Guilfoyle que renunciara tras una serie de informes perjudiciales, entre ellos, uno que afirmaba que le había pedido a un donante republicano que le pagara una tarjeta de crédito. Kimberly Guilfoyle renunció como embajadora de Estados Unidos en Grecia el martes después de que la Casa Blanca se lo pidiera tras una serie de reportes perjudiciales, entre ellos, uno que afirmaba que le había pedido a un donante republicano que le pagara su tarjeta de crédito.

En respuesta a la pregunta de un periodista sobre la situación de Guilfoyle, la nueva secretaria de prensa del presidente Donald Trump, Katie Zacharia, dijo: “Le hemos pedido a la embajadora Guilfoyle que renuncie. Ha sido una integrante maravillosa del equipo y le deseamos lo mejor”. El martes, Trump dijo que Guilfoyle “estaba haciendo un buen trabajo” pero que no le “gustó lo que leí”. El presidente también minimizó su vínculo con Guilfoyle, quien alguna vez estuvo comprometida con su hijo mayor, Donald Trump Jr. “No era parte de mi familia”, dijo a los periodistas antes de salir de la Casa Blanca hacia Alaska. “Ella, supongo, salió con mi hijo hace mucho tiempo”.

En una larga publicación en redes sociales, Guilfoyle dijo que su tiempo como embajadora estaba “llegando a su fin” y que planeaba “defender enérgicamente mi nombre, mi reputación y mi integridad”. “No permitiré que acusaciones falsas definan mis décadas de servicio público”, escribió. Un donante, Eric Deters, le dijo primero a The Wall Street Journal que Guilfoyle le pidió que le transfiriera 100.000 dólares para pagar su tarjeta American Express justo antes de su audiencia de confirmación en el Senado en julio de 2025. Según los mensajes que Deters proporcionó a The New York Times, Guilfoyle prometió ser su “incondicional en el mundo de Trump” si él le mandaba el dinero.

Guilfoyle fue una de las primeras embajadoras en ser nominadas en el segundo mandato del presidente. En Grecia, ha sido una embajadora muy visible y ha aparecido en la portada de Vogue Grecia y se la ha visto en fiestas por toda Atenas. Guilfoyle le dijo al Times el año pasado que su activa vida social demostraba su compromiso con el trabajo. En la publicación que anunciaba su renuncia, Guilfoyle dijo que estaba orgullosa de su trabajo para expandir las exportaciones estadounidenses de gas natural licuado a Europa y fortalecer las alianzas de defensa y seguridad con la OTAN. En Atenas, los informes sobre sus posibles conflictos de intereses han generado exasperación.

“El hecho de que envíen a alguien así aquí, sin tacto ni destrezas diplomáticas, muestra el lugar tan bajo que ocupamos en las prioridades de Trump, lo insignificante que es Grecia para ellos”, dijo Maria Stefanou, una mujer jubilada de 68 años, al Times la semana pasada. La renuncia capitula un excepcional ascenso y caída para Guilfoyle, quien era una figura de Fox News. Hace décadas, estuvo casada con Gavin Newsom, entonces alcalde de San Francisco, y en 2004, Harper’s Bazaar predijo que su matrimonio sería “una de las uniones políticas más glamorosas desde Jack y Jackie”. Se divorciaron en 2006. Guilfoyle luego se convirtió en analista legal para CNN y ABC antes de unirse a Fox News. Fue obligada a dejar Fox en 2018 por cuestionamientos sobre comportamiento inapropiado en el lugar de trabajo. Ese mismo año, comenzó a salir con Donald Trump Jr. y a trabajar para un súper PAC (como se les llama a los comités de acción política de gasto independiente únicamente) a favor de Trump. Se comprometieron en 2020, y Guilfoyle habló en las Convenciones Nacionales Republicanas tanto de 2020 como de 2024. En mayo, el hijo del presidente se casó con Bettina Anderson, una socialité de Palm Beach.

“Aunque mi tiempo como embajadora pueda estar llegando a su fin, mi compromiso con el presidente Trump, el movimiento de Estados Unidos primero y el país que amo nunca terminará”, escribió Guilfoyle en redes sociales.