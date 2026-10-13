Kimberly Guilfoyle habla tras su renuncia a la embajada estadounidense en Grecia

Kimberly Guilfoyle habla tras su renuncia a la embajada estadounidense en Grecia

+ Seguir en Seguir en Google
The New York Times
por The New York Times

A pesar de la formal despedida que los altos mandos estadounidenses le ofrecieron, Guilfoyle deja el puesto con una alta desaprobación

Internacional
/
COMPARTIR

La Casa Blanca le pidió a Guilfoyle que renunciara tras una serie de informes perjudiciales, entre ellos, uno que afirmaba que le había pedido a un donante republicano que le pagara una tarjeta de crédito.

Kimberly Guilfoyle renunció como embajadora de Estados Unidos en Grecia el martes después de que la Casa Blanca se lo pidiera tras una serie de reportes perjudiciales, entre ellos, uno que afirmaba que le había pedido a un donante republicano que le pagara su tarjeta de crédito.

https://vanguardia.com.mx/noticias/internacional/el-pentagono-aumenta-de-nuevo-el-numero-de-bajas-en-la-guerra-en-iran-JP24091080

En respuesta a la pregunta de un periodista sobre la situación de Guilfoyle, la nueva secretaria de prensa del presidente Donald Trump, Katie Zacharia, dijo: “Le hemos pedido a la embajadora Guilfoyle que renuncie. Ha sido una integrante maravillosa del equipo y le deseamos lo mejor”.

El martes, Trump dijo que Guilfoyle “estaba haciendo un buen trabajo” pero que no le “gustó lo que leí”. El presidente también minimizó su vínculo con Guilfoyle, quien alguna vez estuvo comprometida con su hijo mayor, Donald Trump Jr.

“No era parte de mi familia”, dijo a los periodistas antes de salir de la Casa Blanca hacia Alaska. “Ella, supongo, salió con mi hijo hace mucho tiempo”.

$!Kimberly Guilfoyle habla tras su renuncia a la embajada estadounidense en Grecia

En una larga publicación en redes sociales, Guilfoyle dijo que su tiempo como embajadora estaba “llegando a su fin” y que planeaba “defender enérgicamente mi nombre, mi reputación y mi integridad”.

“No permitiré que acusaciones falsas definan mis décadas de servicio público”, escribió.

Un donante, Eric Deters, le dijo primero a The Wall Street Journal que Guilfoyle le pidió que le transfiriera 100.000 dólares para pagar su tarjeta American Express justo antes de su audiencia de confirmación en el Senado en julio de 2025. Según los mensajes que Deters proporcionó a The New York Times, Guilfoyle prometió ser su “incondicional en el mundo de Trump” si él le mandaba el dinero.

https://vanguardia.com.mx/noticias/internacional/un-fugitivo-en-casos-de-lavado-de-dinero-en-venezuela-comparecera-ante-un-tribunal-de-eu-KP24090486

Guilfoyle fue una de las primeras embajadoras en ser nominadas en el segundo mandato del presidente. En Grecia, ha sido una embajadora muy visible y ha aparecido en la portada de Vogue Grecia y se la ha visto en fiestas por toda Atenas. Guilfoyle le dijo al Times el año pasado que su activa vida social demostraba su compromiso con el trabajo.

En la publicación que anunciaba su renuncia, Guilfoyle dijo que estaba orgullosa de su trabajo para expandir las exportaciones estadounidenses de gas natural licuado a Europa y fortalecer las alianzas de defensa y seguridad con la OTAN.

En Atenas, los informes sobre sus posibles conflictos de intereses han generado exasperación.

$![El presidente Donald Trump camina para abordar el Marine One en el Jardín Sur de la Casa Blanca, el martes de octubre]
[El presidente Donald Trump camina para abordar el Marine One en el Jardín Sur de la Casa Blanca, el martes de octubre] Manuel Balce Ceneta / AP

“El hecho de que envíen a alguien así aquí, sin tacto ni destrezas diplomáticas, muestra el lugar tan bajo que ocupamos en las prioridades de Trump, lo insignificante que es Grecia para ellos”, dijo Maria Stefanou, una mujer jubilada de 68 años, al Times la semana pasada.

La renuncia capitula un excepcional ascenso y caída para Guilfoyle, quien era una figura de Fox News. Hace décadas, estuvo casada con Gavin Newsom, entonces alcalde de San Francisco, y en 2004, Harper’s Bazaar predijo que su matrimonio sería “una de las uniones políticas más glamorosas desde Jack y Jackie”. Se divorciaron en 2006.

Guilfoyle luego se convirtió en analista legal para CNN y ABC antes de unirse a Fox News. Fue obligada a dejar Fox en 2018 por cuestionamientos sobre comportamiento inapropiado en el lugar de trabajo. Ese mismo año, comenzó a salir con Donald Trump Jr. y a trabajar para un súper PAC (como se les llama a los comités de acción política de gasto independiente únicamente) a favor de Trump. Se comprometieron en 2020, y Guilfoyle habló en las Convenciones Nacionales Republicanas tanto de 2020 como de 2024. En mayo, el hijo del presidente se casó con Bettina Anderson, una socialité de Palm Beach.

https://vanguardia.com.mx/noticias/internacional/trump-cesa-a-su-embajadora-en-grecia-tras-varios-escandalos-aparecidos-en-la-prensa-MG24112835

“Aunque mi tiempo como embajadora pueda estar llegando a su fin, mi compromiso con el presidente Trump, el movimiento de Estados Unidos primero y el país que amo nunca terminará”, escribió Guilfoyle en redes sociales.

$![El Marine One, con el presidente Donald Trump y Mike Tyson a bordo, despega del Jardín Sur]
[El Marine One, con el presidente Donald Trump y Mike Tyson a bordo, despega del Jardín Sur] Alex Brandon / AP

c. 2026 The New York Times Company

Por: Tyler Pager

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.
TEMAS
Diplomacia
Internacional
Política
Localizaciones
Estados Unidos
Grecia
Personajes
Donald Trump
The New York Times

The New York Times

Lee en Vanguardia los mejores contenidos de The New York Times sobre política nacional, internacional, negocios, ciencia, cultura, estilo de vida, opinión y deportes.

El periódico publicado en la ciudad de Nueva York es editado por Arthur Gregg Sulzberger y se distribuye en los Estados Unidos y otros países. Desde su primer Premio Pulitzer, en 1851, hasta la fecha, lo ha ganado 132 veces.

Selección de los editores
Agua puerca

Agua puerca
true

Los ‘chismosos’ volvemos a tener la razón, ¿o no, Presidenta?
Un video difundido por Al Jazeera muestra a presuntos integrantes del CJNG y de “Los Chapitos” en Ucrania.

¿Narcos en Ucrania?... entrenamiento militar para Cárteles Mexicanos
Como administrador de la Secretaría de Salud de Tabasco, Marcué otorgó contratos por más de 214 millones de pesos a Romedic, empresa de Amílcar Olán.

Avalan con Adán Augusto casinos para Olán, amigo de ‘Andy’ López
El Frente Frío se aproxima al noroeste mexicano, interaccionará con una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera.

Se aproxima Masa de Aire Frío a México; junto al Frente Frío 2, azotarán con temperaturas bajo cero, lluvias granizadas y fuertes ráfagas de viento de hasta 70 km/h
Usuarios del Tren Suburbano que conecta el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) con Buenavista en Ciudad de México tendrán que pagar nuevas tarifas.

Sube el costo de la tarifa del Tren Suburbano CDMX - AIFA; viajes desde 11.50 hasta 110 pesos

Una historia que parece sacada de una de sus letras: el cantante guatemalteco se reencontró en las calles de la capital con un viejo amigo para hacerle un emotivo homenaje.

¿Qué es lo que hace un taxista?... Ricardo Arjona sorprende a conductor mexicano y le regala un auto tras décadas de amistad
Jazz Chisholm Jr (foto)., Trent Grisham y Paul Goldschmidt figuran entre los nombres cuyo futuro está en el aire, mientras Brian Cashman busca reforzar al equipo para 2027.

Los Yankees preparan una limpia luego de otro fracaso en Playoffs