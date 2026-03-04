La Casa Blanca asegura que España cooperará en la guerra contra Irán

El 4 de marzo, la administración de Trump informó que el gobierno de España cooperará con el ejército estadounidense para futuras operaciones contra Irán.

Previamente, el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, había expresado que la cooperación de su país no caería contra las amenazas de los Estados Unidos, específicamente de Donald Trump, sobre perjudicar el comercio.

‘No sería cómplice de algo que es malo para el mundo, y que también es contrario a nuestros valores e intereses, simplemente por temor a represalias de alguien’ aseveró Sánchez.

La administración actual del gobierno español ha sido uno de los principales opositores en Europa de las campañas militares de Israel y Estados Unidos contra Palestina. En su informe, del 3 de marzo, se reportó que el presidente Trump había solicitado la cooperación y apoyo, desde las bases militares que yacen al sur de España, siendo estas la base naval de Rota y la base aérea de Morón.

‘No se puede responder a una ilegalidad con otra porque así empiezan los grandes desastres de la humanidad’ aseguró Sánchez.

Sin embargo, la vocera de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, afirmó que las autoridades de España habían acordado cooperar con los Estados Unidos.

‘Con respecto a España, creo que escucharon ayer el mensaje del presidente (Trump), alto y claro, y tengo entendido que, en las últimas horas, (las autoridades españolas) han acordado cooperar con el Ejército estadounidense’