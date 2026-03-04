‘No a la guerra’: Pedro Sánchez responde a la amenaza de Trump de cortar el comercio con España

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, ha respondido a la extraordinaria amenaza de Donald Trump de cortar todo comercio con España por la negativa de su gobierno a facilitar los continuos ataques de Estados Unidos contra Irán, comparando el creciente conflicto en Oriente Medio con jugar a la “ruleta rusa con el destino de millones”.

Sánchez, quien ha sido uno de los críticos europeos más enérgicos de la conducta de Israel en Gaza, dijo que la posición de su gobierno sobre la creciente inestabilidad podría resumirse en tres palabras: “No a la guerra”.

TE PUEDE INTERESAR: La CIA trabaja para armar a las fuerzas de oposición kurdas para impulsar el levantamiento en Irán

En una sección del discurso que pareció abordar directamente las amenazas de Trump de terminar todo comercio con España, el primer ministro dijo que su país “no sería cómplice de algo que es malo para el mundo, y que también es contrario a nuestros valores e intereses, simplemente por temor a represalias de alguien”.

El martes, Trump arremetió contra Madrid por negarle a Estados Unidos el permiso para usar bases conjuntas en el sur de España para continuar sus ataques en Irán. «España ha sido terrible», declaró Trump durante una reunión con el canciller alemán, Friedrich Merz, y añadió que le había ordenado al secretario del Tesoro, Scott Bessent, que «cortara toda relación» con el país europeo.

En su discurso del miércoles, Sánchez pidió a Estados Unidos, Israel e Irán que detuvieran su guerra antes de que fuera demasiado tarde, diciendo: “No se puede responder a una ilegalidad con otra porque así empiezan los grandes desastres de la humanidad”.

Añadió: «No se puede jugar a la ruleta rusa con el destino de millones de personas... Nadie sabe con certeza qué ocurrirá ahora. Ni siquiera los objetivos de quienes lanzaron el primer ataque están claros. Pero debemos estar preparados, como dicen los promotores, para la posibilidad de que esta sea una guerra larga, con numerosas víctimas y, por lo tanto, con graves consecuencias económicas a escala mundial».

Invocó con insistencia la invasión de Irak de 2003, apoyada por su predecesor conservador, José María Aznar, como advertencia de los peligros inminentes. Sánchez afirmó que, si bien esa guerra aparentemente tenía como objetivo «eliminar las armas de destrucción masiva de Saddam Hussein, instaurar la democracia y garantizar la seguridad global», en realidad había «desatado la mayor ola de inseguridad que ha sufrido nuestro continente desde la caída del Muro de Berlín».

Sánchez afirmó que la principal responsabilidad de un gobierno es proteger y mejorar la vida de sus ciudadanos, y no usar la geopolítica con fines cínicos ni lucrarse con la guerra. «Es absolutamente inaceptable que aquellos líderes incapaces de cumplir con este deber utilicen la cortina de humo de la guerra para ocultar su fracaso y, de paso, llenen los bolsillos de unos pocos privilegiados, los mismos de siempre; los únicos que se benefician cuando el mundo deja de construir hospitales y empieza a construir misiles», declaró.

Durante su reunión con Merz, Trump volvió a criticar a España por negarse a aceptar la propuesta de la OTAN para que los Estados miembros aumentaran su gasto en defensa al 5% de su PIB . «Todos estaban entusiasmados —Alemania , todos— y España no lo hizo», declaró Trump. «Y ahora España dice que no podemos usar sus bases, y no hay problema». Podríamos usarlas; si quisiéramos, podríamos simplemente volar y usarlas. Nadie nos va a decir que no las usemos. Pero no tenemos por qué hacerlo. Pero se mostraron hostiles».

El presidente estadounidense también lanzó un ataque profundamente personal contra el primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer , por su negativa a permitir que Estados Unidos utilice bases británicas para los ataques, diciendo a los periodistas: “No estamos tratando con Winston Churchill”.

Merz declaró posteriormente que le había dicho a Trump en privado que España no podía ser excluida del acuerdo comercial alcanzado entre Bruselas y Washington el año pasado. «Dije que España es miembro de la Unión Europea y que solo negociamos aranceles con Estados Unidos juntos o no negociamos», declaró. «No hay forma de tratar a España especialmente mal».

La Comisión Europea también ha defendido enérgicamente a España frente a la amenaza de represalias comerciales de Trump.

“Cualquier amenaza contra un Estado miembro es por definición una amenaza contra la UE”, dijo el miércoles Stéphane Séjourné, comisario de Mercado Interior de la UE.

Añadió: «Quiero ser muy claro: desde este punto de vista, la competencia de la UE en materia de comercio la gestiona la Comisión. Si se amenaza a un país en particular... ya lo hemos visto con Groenlandia. Creo que vimos mucha unidad».

Teresa Ribera, ex viceprimera ministra española que se desempeña como jefa de la transición verde de la UE, también trazó paralelismos con la reciente declaración de Trump sobre la confiscación de Groenlandia.

“Lo que estamos viendo es muy similar a lo que ocurrió hace apenas un mes con aquellas amenazas –también en tono jactancioso– respecto a Groenlandia”, declaró a la cadena de radio española Cadena Ser.

Y lo cierto es que hubo una reacción inmediata de nuestros socios de la UE, de la Comisión Europea y de los mercados. Creo que la inestabilidad, la tensión generada por esta forma de relacionarse o hablar de terceros —ya sea Starmer, Macron o Pedro Sánchez— es profundamente disruptiva, no solo para las sociedades, la paz y la cooperación, sino también para la economía. Y tiene consecuencias inmediatas para la actividad económica general de todos.