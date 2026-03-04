La CIA trabaja para armar a las fuerzas de oposición kurdas para impulsar el levantamiento en Irán

La CIA está trabajando para armar a las fuerzas kurdas con la esperanza de provocar un levantamiento en Irán en los próximos días, de acuerdo a un informe.

La administración de Trump ha estado en conversaciones activas con grupos de oposición iraníes y líderes kurdos en Irak sobre cómo conseguirles apoyo militar a medida que aumentan las tensiones en el Medio Oriente, dijeron varias fuentes a CNN.

TE PUEDE INTERESAR: Gobierno de Trump ataca casi 2 mil objetivos iraníes en las primeras 100 horas de la Operación Furia Épica

Las fuerzas de oposición kurdas iraníes participarán en la operación terrestre prevista para el oeste de Irán en los próximos días, dijo al medio un alto funcionario kurdo iraní.

“Creemos que tenemos una gran oportunidad ahora”, dijo la fuente.

Las milicias han estado buscando una oportunidad desde el comienzo de la guerra y esperan el apoyo de Estados Unidos e Israel, agregó la fuente.

Miles de efectivos de grupos armados kurdos iraníes operan a lo largo de la frontera entre Irak e Irán. El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán ha estado atacando a grupos kurdos, anunciando el martes el lanzamiento de decenas de drones contra ellos, según informó el medio.

El presidente Trump habló el martes con Mustafa Hijri, presidente del Partido Democrático del Kurdistán iraní, que fue atacado por el CGRI, dijo un alto funcionario.

Axios fue el primero en informar que Trump también había llamado a los líderes kurdos iraquíes el domingo para discutir la operación militar estadounidense en Irán y evaluar si podían trabajar juntos.

Una persona familiarizada con las discusiones entre los grupos kurdos y Estados Unidos dijo al medio que la estrategia sería que las fuerzas armadas kurdas combatieran a las fuerzas de seguridad iraníes, para facilitar que los iraníes desarmados salgan a las calles.

Los kurdos también podrían agotar los recursos militares del régimen iraní, y otras posibles ideas estratégicas se centran en si el grupo de oposición podría capturar territorio en el norte de Irán para crear una zona de amortiguación para Israel, agregó un funcionario estadounidense.

Según informes, el hijo del líder supremo de Irán, Ali Khamenei, fue elegido para reemplazarlo, cuatro días después de que Khamenei y docenas de sus principales secuaces fueran asesinados en una campaña militar liderada por Estados Unidos e Israel el sábado.

Seis militares estadounidenses murieron en un ataque con aviones no tripulados iraníes durante la Operación Furia Épica, y al menos 18 militares resultaron gravemente heridos como resultado de la guerra con Irán.

Los países del Golfo con embajadas estadounidenses se han visto envueltos en el conflicto en una serie de ataques de represalia por parte de Irán.

En Irán, el número de muertos ha aumentado a 787 personas, incluidas 165 personas muertas en un ataque con misiles contra una escuela primaria en Minab, según Reuters.