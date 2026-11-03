La demócrata Hinojosa se convierte en la primera latina en gobernar Texas

La demócrata Gina Hinojosa se ha convertido en la primera latina en ganar la gobernatura de Texas y la tercera mujer en ocupar el cargo, tras derrotar al republicano Greg Abbott en unas elecciones que ponen fin a décadas de dominio republicano en el estado, según proyecciones de CNN y NBC.

Hinojosa derrotó al gobernador republicano Greg Abbott, quien buscaba un cuarto mandato consecutivo, y devolvió a los demócratas el control de la gobernatura texana por primera vez desde 1995, cuando la entonces gobernadora Ann Richards dejó el cargo.

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El republicano, que aspiraba a convertirse en el gobernador con más años en el cargo en la historia de Texas, había mantenido el control del estado para su partido durante décadas.

Nacida y criada en el Valle del Río Grande, en el sur de Texas, Hinojosa fue elegida en 2016 para la Cámara de Representantes estatal.

Antes de entrar en política, trabajó como abogada especializada en derechos civiles y laborales.

Durante la campaña, prometió que una de sus primeras medidas sería destituir al comisionado de Educación de Texas, al que responsabilizó del deterioro del rendimiento académico en el estado.

La demócrata también cuestionó la política de Abbott sobre la expansión de los centros de datos, un sector en crecimiento en Texas que ha generado preocupación por su impacto en la red eléctrica, especialmente en las comunidades rurales.

El estado alberga más de 500 instalaciones de este tipo, lo que lo convierte en el segundo con mayor número del país.

Hinojosa, que habla español con fluidez, buscó movilizar al electorado latino, que representa alrededor de un tercio de los votantes de Texas, mediante anuncios televisivos bilingües y encuentros públicos en español.

Abbot decidió reconocer la derrota en una presentación pública tras las proyecciones y felicitó a su sucesora. EFE

JAMES TALARICO

El demócrata James Talarico ganó la elección el martes para el Senado federal en representación de Texas, al derrotar al republicano Ken Paxton. La victoria de Talarico representa la primera vez que un demócrata gana un cargo estatal en Texas desde 1994, un vuelco para un estado dominado durante mucho tiempo por los republicanos.

El resultado impulsa a los demócratas mientras buscan recuperar el control de la cámara alta.

Estudiante de seminario y representante estatal, Talarico se centró en reducir los costos cotidianos y en retomar las acusaciones de corrupción contra Paxton, fiscal general del estado. Paxton, quien contaba con el respaldo del presidente Donald Trump, sostuvo que las posturas progresistas de Talarico sobre asuntos sociales no iban de acuerdo con la forma de pensar general en Texas.

The Associated Press declaró a Talarico ganador a las 11:03 de la noche hora del Este.