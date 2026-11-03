Recuerdan en Nueva York con una marcha a los mexicanos muertos bajo custodia de ICE

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    Recuerdan en Nueva York con una marcha a los mexicanos muertos bajo custodia de ICE
    Personas disfrazadas sostienen un cartel este lunes, en una manifestación por los mexicanos que han muerto a manos del ICE durante la conmemoración del Día de Muertos en Nueva York. EFE/Ruth Hernández
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por EFE

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Durante la marcha se leyó un manifiesto de los Pueblos Originarios reclamando su derecho a su lengua, la tierra, a emigrar y no ser maltratados

NUEVA YORK- Los 21 mexicanos que han muerto bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en EE.UU bajo el gobierno del presidente Donald Trump fueron recordados este lunes en Nueva York, Día de los Muertos, con una marcha que recorrió varias calles mostrando sus fotos y nombres.

La marcha, encabezada por Catrinas, una figura de la cultura mexicana arraigada ya en EEUU, partió desde Naciones Unidas portando además velas y flores y seguidos por una banda de músicos hasta la iglesia episcopal Saint Peter que dirige el sacerdote Fabián Arias, un conocido activista proinmigrantes.

“Ninguna persona debe morir por buscar una vida mejor o por su estado migratorio” señaló Arias al inicio del evento, organizado en conjunto con el Concejo de los Pueblos Originarios y el Consulado de México en Nueva York.

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“Esas muertes no pueden quedar impunes”, afirmó Arias, que hizo un llamado a la comunidad a seguir unida para continuar luchando contra ICE, bajo cuya custodia se han registrado las muertes de 60 inmigrantes, según organizaciones de derechos humanos.

Precisamente hoy, con motivo del Día de los Muertos, Amnistía Internacional de EE.UU también recordó a los que han muerto. .

“Ya son 60 las personas que han muerto bajo custodia de ICE, y muchas más que han sido asesinadas en las calles por agentes que actúan con impunidad. Hoy nos unimos a las personas de todo el país que se niegan a aceptar estas violaciones de los derechos humanos como algo normal”, indicó en su página de X.

Arias expresó su deseo de que todo cambie con las elecciones de medio mandato de mañana, en las que el Partido Republicano podría perder el control del Congreso.

$!Mujeres caracterizadas de catrinas sostienen carteles este lunes, en una manifestación por los mexicanos que han muerto a manos del (ICE).
Mujeres caracterizadas de catrinas sostienen carteles este lunes, en una manifestación por los mexicanos que han muerto a manos del (ICE). EFE/Ruth Hernández

“Esperemos que mañana cambien las cosas, porque hasta que no cambie el Congreso y no se haga desde la presidencia lo que se quiere hacer sino que se respeten las leyes , esto no va a cambiar”, indicó el sacerdote.

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La marcha en silencio atrajo a curiosos que salieron desde restaurantes y edificios al paso de las Catrinas y para captar el momento con sus teléfonos y algunos a aplaudir en solidaridad. .

Durante la marcha se leyó un manifiesto de los Pueblos Originarios reclamando su derecho a su lengua, la tierra, a emigrar y no ser maltratados. “Recordamos a los que murieron por la violencia, el despojo y el racismo. A quienes fueron expulsados de sus territorios o, se les prohibió hablar su lengua y los que murieron sin poder regresar a su tierra”, indicó parte del mensaje.

En consulado de México también tuvo un mensaje: “Detrás de cada nombre hay una historia, una familia y un sueño que merecía seguir viviendo. Ninguna persona debe morir por buscar una vida mejor, ningún ser humano vale menos por su origen o sus documentos”.

“Pedimos justicia para quienes han muerto, protección parar quienes viven con miedo y consuelo para sus familias”, señaló el cónsul de comunidad, Félix Santana.

Santana dijo a Efe que debe prevalecer «la civilidad, la concordia para que esto no suceda más.Mi llamado de atención es para que podamos entre todos hacer conciencia» .

Las fotos de la veintena de fallecidos fueron llevadas al altar del día de los muertos en la iglesia en el que se había colocado ofrendas de pan, diversos alimentos, la tradicional flor de cempasúchil e incienso.

Diversas organizaciones recordaron hoy a los fallecidos con diversos eventos, entre estos frente a al centro de detención Delaney Hall en Nueva Jersey, donde han muertos tres inmigrantes y han habido denuncias de mal trato y condiciones insalubres que llevaron este año a un grupo a decretar una huelga de hambre y trabajo.

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