La gonorrea y la sífilis se disparan en Europa y España es el foco de contagio

El Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades (ECDC) reveló que el continente está sufriendo una explosión de infecciones de transmisión sexual (ITS) no vista en más de una década.

Europa se enfrenta a una grave crisis de salud sexual, ya que los casos de gonorrea y sífilis se han disparado a niveles sin precedentes, según revelan nuevos datos alarmantes.

Los casos de gonorrea en toda Europa aumentaron un asombroso 303% desde 2015, alcanzando las 106.331 infecciones dolorosas, mientras que los casos de sífilis se duplicaron con creces durante el mismo período, superando los 45.550 casos.

España se sitúa como el foco de contagio en Europa, con 37.169 casos de gonorrea y 11.556 infecciones de sífilis en 2024, según la BBC .

Mientras tanto, la sífilis congénita —en la que la peligrosa infección se transmite directamente de las madres embarazadas a sus recién nacidos— casi se duplicó en los países europeos participantes entre 2023 y 2024.

Los funcionarios de salud atribuyen este alarmante aumento de casos a las “ crecientes deficiencias “ en las pruebas y a la falta de uso de preservativos.

“Estas infecciones pueden causar complicaciones graves, como dolor crónico e infertilidad y, en el caso de la sífilis, problemas cardíacos o del sistema nervioso”, dijo Bruno Ciancio, jefe de la sección de enfermedades de transmisión directa y prevenibles mediante vacunación del ECDC.

“Proteger tu salud sexual sigue siendo sencillo. Usa preservativos con parejas nuevas o múltiples y hazte la prueba si tienes síntomas como dolor, flujo vaginal o una úlcera”.

Los expertos señalan que, si bien los hombres que tienen relaciones sexuales con otros hombres siguen siendo el grupo más afectado de forma desproporcionada, las mujeres heterosexuales en edad fértil también están experimentando un aumento alarmante.

El Reino Unido incluso lanzó en 2025 una vacuna pionera a nivel mundial para combatir la crisis, después de que el gobierno británico registrara un récord de 85.000 casos en 2023.

Los síntomas de la gonorrea incluyen dolor, secreción inusual o inflamación de los genitales; en algunos casos, los síntomas nunca aparecen. La sífilis puede causar llagas en los genitales y la boca, sarpullido en las manos, caída del cabello y síntomas parecidos a los de la gripe.

La mayoría de las transmisiones de ITS se previenen mediante el uso de protección y tratamiento con antibióticos.