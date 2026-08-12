La inflación interanual en EU bajó al 3.4% en julio por caídas en la energía

WASHINGTON.- El Índice de Precios de Consumo (IPC) de Estados Unidos (EE.UU.) bajó una décima hasta el 3.4% en julio influenciado por una disminución en los precios de la energía y a tono con los pronósticos de los analistas, que preveían una continuación en la caída de los combustibles tras el pico provocado por la guerra en Irán.

La inflación subyacente, que excluye los volátiles componentes de energía y los alimentos, bajó al 2.5%, una décima menos que en junio, informó este miércoles el Buró de Estadísticas Laborales (BLS).

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La cifra interanual de inflación quedó por debajo del salto al 4.2% registrado en mayo pasado, cuando se alcanzó el nivel más alto desde abril de 2023.

Como es usual, el portavoz de la Casa Blanca, Kush Desai, destacó las cifras positivas del informe como una “prueba más de que la agenda a largo plazo del presidente (Donald) Trump está dando resultados”.

“A pesar de las interrupciones temporales derivadas de (la guerra en) Irán, la inflación subyacente está cerca de la tasa objetivo del 2% de la Fed. A medida que las políticas económicas de la Administración Trump siguen surtiendo efecto, los estadounidenses pueden contar con más empleo, salarios y crecimiento económico”, agregó Desai.

En términos mensuales, la inflación aumentó una décima después de haber registrado una caída anterior del 0.4%.

El dato subyacente intermensual subió un 0.2%, tras haberse mantenido sin cambios en junio.

El índice de energía cayó un 1.5% en julio, una moderación más modesta que la bajada del 5.7% del mes anterior, aunque lo suficiente para influenciar la ligera bajada del dato general y a pesar de la ruptura de la tregua en el conflicto entre EE.UU e Irán, que volvió a declarar cerrado el estrecho de Ormuz, vía clave de crudo y mercancías.

En el séptimo mes del año se registró una subida del 0.1% en la vivienda, que significó aproximadamente dos tercios del aumento mensual del índice general, y en los alimentos, según el BLS.

El índice de alimentos también aumentó un 0.1% durante el mes, impulsado por un incremento del 0.3% de los alimentos consumidos fuera del hogar.

Estas alzas mensuales impidieron una desaceleración más fuerte del dato general.

En términos interanuales, el componente de energía subió un 14.7%, mientras que el de los alimentos aumentó un 3% durante el último año.

La atención médica, las tarifas aéreas, la comunicación, la educación y la recreación estuvieron entre los índices que crecieron en julio.

Entre los que disminuyeron destacan el componente de seguros de vehículos de motor.

La inflación, junto a los datos de desempleo y el producto interior bruto (PIB), es clave para evaluar la salud de la economía y sirven a la Reserva Federal para tomar decisiones en materia de política monetaria.