La policía de Montenegro y el FBI arrestan a un iraní buscado por EU por hackeo

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    La policía de Montenegro y el FBI arrestan a un iraní buscado por EU por hackeo
    Fue arrestado en la localidad costera adriática de Kotor, según informó el jueves la dirección de la policía de Montenegro. ESPECIAL

El hombre de 39 años, con doble nacionalidad iraní y turca, es buscado por el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York por cargos que incluyen conspiración para cometer fraude informático

La policía montenegrina y el FBI arrestaron a un ciudadano iraní sospechoso de perpetrar ataques informáticos que dañaron la infraestructura estadounidense por valor de 3.400 millones de dólares, según informó la policía montenegrina.

El hombre de 39 años, con doble nacionalidad iraní y turca, es buscado por el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York por cargos que incluyen conspiración para cometer fraude informático, piratería informática y robo de identidad.

https://vanguardia.com.mx/noticias/internacional/los-barcos-regresan-lentamente-al-estrecho-de-ormuz-tras-el-ataque-con-drones-iranies-JE21705950

Fue arrestado en la localidad costera adriática de Kotor, según informó el jueves la dirección de la policía de Montenegro.

“A partir de 2013, llevó a cabo ataques informáticos masivos contra más de 150 universidades de Estados Unidos, causando daños estimados en más de 3.400 millones de dólares”, añadió en un comunicado.

El caso pasará ahora a manos de un juez del Tribunal Superior de Podgorica, la capital de Montenegro, para que se inicien los trámites de extradición, añadió la policía.

Según el comunicado, los datos obtenidos, así como el acceso a cuentas universitarias comprometidas, se utilizaron en beneficio del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica y otras entidades iraníes, incluidas universidades.

El FBI no estuvo disponible de inmediato para hacer comentarios.

Irán y la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC) tienen un largo historial de operaciones cibernéticas patrocinadas por el Estado que tienen como objetivo a Estados Unidos, a menudo vinculadas a la IRGC.

En abril, las agencias estadounidenses de ciberseguridad, aplicación de la ley e inteligencia advirtieron sobre una escalada de las campañas de piratería informática iraníes dirigidas a equipos de infraestructura crítica de Estados Unidos.

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Miguel Sagnelli

Miguel Sagnelli

Egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) de la carrera de Periodismo y Comunicación, con una especialidad en Fotografía y Producción Audiovisual, y en Geopolítica.

Ha trabajado para diversos medios y ONGS en Europa y México por más de 15 años. Su enfoque y especialidad son las noticias de Política Internacional y Nacional y conflictos, buscando la veracidad, objetividad y la investigación periodística.

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