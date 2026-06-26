La policía de Montenegro y el FBI arrestan a un iraní buscado por EU por hackeo

El hombre de 39 años, con doble nacionalidad iraní y turca, es buscado por el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York por cargos que incluyen conspiración para cometer fraude informático, piratería informática y robo de identidad.

La policía montenegrina y el FBI arrestaron a un ciudadano iraní sospechoso de perpetrar ataques informáticos que dañaron la infraestructura estadounidense por valor de 3.400 millones de dólares, según informó la policía montenegrina.

Fue arrestado en la localidad costera adriática de Kotor, según informó el jueves la dirección de la policía de Montenegro.

“A partir de 2013, llevó a cabo ataques informáticos masivos contra más de 150 universidades de Estados Unidos, causando daños estimados en más de 3.400 millones de dólares”, añadió en un comunicado.

El caso pasará ahora a manos de un juez del Tribunal Superior de Podgorica, la capital de Montenegro, para que se inicien los trámites de extradición, añadió la policía.

Según el comunicado, los datos obtenidos, así como el acceso a cuentas universitarias comprometidas, se utilizaron en beneficio del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica y otras entidades iraníes, incluidas universidades.

El FBI no estuvo disponible de inmediato para hacer comentarios.

Irán y la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC) tienen un largo historial de operaciones cibernéticas patrocinadas por el Estado que tienen como objetivo a Estados Unidos, a menudo vinculadas a la IRGC.

En abril, las agencias estadounidenses de ciberseguridad, aplicación de la ley e inteligencia advirtieron sobre una escalada de las campañas de piratería informática iraníes dirigidas a equipos de infraestructura crítica de Estados Unidos.