La UE designa a la Guardia Revolucionaria de Irán como organización terrorista

La UE ha incluido al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (CGRI) en la lista de organizaciones terroristas, poniendo fin a años de división sobre el tema en respuesta a la brutal represión del régimen contra los manifestantes.

“La represión no puede quedar sin respuesta”, declaró el jueves Kaja Kallas, jefa de política exterior de la UE. La organización paramilitar ha desempeñado un papel importante en la represión de las manifestaciones en Irán. “Cualquier régimen que mata a miles de sus propios ciudadanos está trabajando para su propia desaparición”, escribió en X.

Hannah Neumann, presidenta de la delegación del Parlamento Europeo para las relaciones con Irán, dijo que la inclusión del CGRI en la lista era una “señal política largamente esperada de que la violencia masiva y la represión transnacional ya no quedarán sin respuesta”.

En un comunicado, declaró: «Esta lista no es meramente simbólica. Tiene consecuencias jurídicas muy concretas: se congelan los activos y cualquier apoyo financiero o material se convierte en delito».

La UE también añadió a 15 funcionarios del gobierno iraní y a seis organizaciones a su lista de sanciones por su participación en “graves violaciones de derechos humanos” en la represión de manifestantes. Entre los incluidos se encontraban el ministro del Interior iraní, Eskandar Momeni, y varios comandantes del CGRI, altos mandos policiales y de las fuerzas del orden, según un comunicado de la UE .

Entre las entidades que se enfrentan a sanciones se encuentran la Autoridad Reguladora de Medios Audiovisuales de Irán y varias empresas de software implicadas en actividades de censura, como campañas de trolling en las redes sociales, difusión de información errónea y desinformación e interrupción del acceso a Internet.

Las últimas incorporaciones implican que la UE ha sancionado a 247 personas y 50 entidades por violaciones de derechos humanos. Se han impuesto restricciones separadas (congelación de activos y prohibición de viajes) a ciudadanos y organizaciones iraníes que colaboran en la guerra de Rusia contra Ucrania.

La largamente debatida inclusión del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán en la lista de la UE se produjo después de que Donald Trump instara a Teherán a negociar un acuerdo sobre el futuro de su programa nuclear o se enfrentara a un posible ataque militar . Anunció en redes sociales que una “enorme armada” estaba en camino, lista para cumplir su misión “con rapidez y violencia si fuera necesario”.

El sitio web Axios informó que la administración Trump recibiría esta semana a altos funcionarios de defensa e inteligencia de Israel y Arabia Saudita para mantener conversaciones sobre Irán.

Trump se abstuvo de amenazar con ataques militares contra Irán a principios de este mes, después de los llamados de los estados del Golfo a la moderación y las advertencias de Israel de que necesitaba más tiempo para prepararse para posibles represalias.

Rusia, que ha estrechado lazos con Irán desde el inicio de su invasión a gran escala de Ucrania, advirtió el jueves contra cualquier acción militar desestabilizadora en la región. Dmitry Peskov, portavoz del Kremlin, declaró: «Cualquier acción contundente solo puede sembrar el caos en la región y tener consecuencias muy peligrosas en términos de desestabilización del sistema de seguridad regional».

Según algunas estimaciones, más de 30.000 personas podrían haber muerto en la última ola de represión en Irán. Grupos de derechos humanos afirman que el régimen ha desatado una campaña de “venganza”, en la que médicos y personal sanitario se enfrentan a penas de muerte por atender a manifestantes gravemente heridos.

La designación de la UE del CGRI como grupo terrorista se hizo posible después de que Francia abandonara su prolongada oposición. Jean-Nöel Barrot, ministro de Asuntos Exteriores francés, escribió en X: “La insoportable represión del levantamiento pacífico del pueblo iraní no puede quedar sin respuesta”.

Francia, al igual que otros Estados miembros, se había resistido a la designación del órgano estatal del régimen iraní, por temor a que perjudicara los canales diplomáticos y los intereses de los ciudadanos franceses en el país.

Bélgica tenía reparos similares, pero el año pasado su gobierno apoyó la inclusión del país en la UE en el acuerdo de coalición. El ministro de Asuntos Exteriores belga, Maxime Prévot, declaró el jueves que su país seguía abogando por la designación de Estado terrorista, «particularmente a la luz de las atrocidades y la represión observadas en las últimas semanas».

El jueves, el principal diplomático de Teherán criticó la decisión de la UE de designar al CGRI como organización terrorista, calificándola de “grave error estratégico”. En una publicación en X, Abbas Araghchi, ministro de Asuntos Exteriores iraní, escribió: “Varios países intentan actualmente evitar el estallido de una guerra total en nuestra región. Europa, en cambio, se dedica a avivar las llamas”. Irán se enfrenta a Estados Unidos, que ha desplegado una fuerza de ataque en Oriente Medio.

Fundado tras la Revolución Islámica de 1979, el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica es una fuerza paramilitar de élite leal al líder supremo del país, el ayatolá Alí Jamenei.

Es independiente del ejército regular y cuenta con 150.000 efectivos de tierra, además de su propia armada y fuerza aérea.

Fue catalogada como organización terrorista por Estados Unidos en 2019 durante la primera administración Trump, por Canadá en 2024 y por Australia en 2025.

La decisión de la UE renueva la presión sobre el gobierno británico, que no ha proscrito al CGRI pero ha mantenido abierta la opción de hacerlo en el futuro.

Yvette Cooper, la ministra de Asuntos Exteriores británica, ha prometido elaborar una nueva legislación para poder proscribir organizaciones estatales como el CGRI sin tener que designarlas como organizaciones terroristas según las leyes existentes.

Cooper dijo a los parlamentarios a principios de este mes: “La magnitud de las acciones verdaderamente brutales y horrendas en Irán significa que debemos unirnos en la condena de esas acciones y en las medidas que debemos tomar en conjunto con nuestros aliados, incluyendo más sanciones y mayor presión inmediata sobre el régimen”.

Un portavoz de la oficina del primer ministro dijo el jueves: “Damos la bienvenida a esos anuncios de la UE, que exigirán aún más responsabilidades a las autoridades iraníes por la violencia y la brutalidad mostradas contra manifestantes pacíficos”.

El Ministerio de Asuntos Exteriores del Reino Unido considera la decisión de proscripción como algo en gran medida simbólico, dadas las extensas sanciones ya vigentes, y teme que dicha medida pueda provocar la expulsión de diplomáticos británicos en Teherán.

El CGRI ya está sujeto a congelaciones de activos y otras sanciones en el Reino Unido.