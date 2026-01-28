Reino Unido quiere obligar a Google mayor control sobre los resúmenes de IA con sitios de noticias

Tech
/ 28 enero 2026
    Reino Unido quiere obligar a Google mayor control sobre los resúmenes de IA con sitios de noticias
    La autoridad británica recomendó que Google clasifique sus resultados de búsqueda de manera justa y no dé prioridad a los sitios web que tienen publicidad u otros acuerdos comerciales con Google. EFE
AP
por AP

La Autoridad de Competencia y Mercados británica insiste que estas medidas buscan proteger el contenido de los creadores de contenido en los resultados de la IA

Google debería permitir a sitios de noticias y creadores de contenido abstenerse de tener su material para resúmenes creados por inteligencia artificial, declaró el organismo de control de la competencia de Gran Bretaña.

La propuesta es una de varias formuladas por la Autoridad de Competencia y Mercados (CMA por sus siglas en inglés) para aflojar el control del gigante tecnológico sobre el mercado de búsquedas en línea del Reino Unido.

El informe de la CMA señaló que los editores de noticias han sufrido una caída en su tráfico desde que Google lanzó sus resúmenes de IA, que aparecen en la parte superior de algunas búsquedas porque menos usuarios hacen clic para acceder a los artículos originales.

El organismo indicó que Google debería dar a los editores una “elección significativa” sobre cómo se utiliza su contenido en las respuestas generadas por IA; ser más transparente sobre el proceso; y citar adecuadamente el contenido utilizado en los resultados de IA.

Google dijo que esperaba con interés participar con la Autoridad de Competencia y Mercados y continuaría las discusiones con los propietarios de sitios web.

”Ahora estamos explorando actualizaciones de nuestros controles para permitir que los sitios se excluyan de las búsquedas de IA generativa”, apuntó en un blog Ron Eden, jefe de gerencia de producción de Google.

”Nuestro objetivo es proteger la utilidad de búsquedas para las personas que desean información rápidamente, al mismo tiempo que damos a los sitios web las herramientas adecuadas para gestionar su contenido”.

Will Hayter, director ejecutivo de mercados digitales de la CMA, sostuvo en un blog que las medidas apoyarían la “sostenibilidad a largo plazo” de los editores y “ayudarían a las personas a verificar fuentes en los resultados generados por IA y a generar confianza en lo que ven”.

La CMA también recomendó que Google clasifique sus resultados de búsqueda de manera justa y no dé prioridad a los sitios web que tienen publicidad u otros acuerdos comerciales con Google. Y propuso facilitar que las personas cambien su motor de búsqueda predeterminado al requerir distintas pantallas en dispositivos Android y el navegador Chrome.

El organismo de control tomará su decisión final después de recopilar comentarios en una consulta que finaliza el 25 de febrero.

AP

AP

AP (Associated Press) es una agencia de noticias de Estados Unidos fundada en 1846. Es una cooperativa propiedad de sus periódicos, y estaciones de radio y televisión contribuyentes en los Estados Unidos, que tanto aportan historias como utilizan el material escrito por la misma.

La agencia produce contenido multimedia a medios y audiencias en varios idiomas sobre noticias de última hora hasta datos electorales y conflictos internacionales.

