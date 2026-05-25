Lanza plataforma opositora cubana una reforma constitucional para acabar con el partido único

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    Lanza plataforma opositora cubana una reforma constitucional para acabar con el partido único
    Una persona sostiene una imagen del expresidente de Cuba Fidel Castro durante un evento en apoyo al expresidente Raúl Castro este viernes, en La Habana (Cuba). EFE/Ernesto Mastrascusa

El movimiento, que trata de buscar las grietas del sistema legal cubano, tiene escasas posibilidades de prosperar

LA HABANA- La plataforma opositora Consejo para la Transición Democrática en Cuba (CTDC) lanzó este lunes una campaña para lograr una reforma constitucional que acabe con el monopolio «civil y político» del Partido Comunista de Cuba (PCC, único legal).

El movimiento, que trata de buscar las grietas del sistema legal cubano, tiene escasas posibilidades de prosperar -por el control político del partido único sobre las instituciones-, pero pone el foco sobre la pérdida de representatividad social de la formación.

https://vanguardia.com.mx/noticias/internacional/estrategia-de-trump-en-cuba-es-similar-a-la-que-uso-en-venezuela-pero-hay-diferencias-clave-BD20892542

Según un comunicado de la organización, «la dominación impuesta del partido único es el problema mayor de seguridad nacional que tiene Cuba», por lo que convoca a un grupo de 21 expertos a reformar el artículo 5 de la Constitución de 2019 y promueve un movimiento que lo presente como iniciativa popular.

«La consagración del PCC como partido único establecida en el artículo 5 de la Constitución, que perpetúa la violencia física y simbólica sobre toda una nación, ha terminado convirtiéndose en el origen estructural de las sucesivas crisis económicas, sociales y humanitarias que atraviesan el país», argumentaron.

A su juicio, el partido único no es «el destino inevitable» de Cuba, sino más bien «la raíz histórica y política de la desmoralización del comportamiento social, de la pérdida del rumbo y de la visión de Estado, de la quiebra económica acelerada del país, de la sequía y depresión culturales, y de la normalización de la crisis humanitaria».

El CTDC prevé que los expertos trabajen en una propuesta de reforma que «será sometida a consulta del pueblo cubano», sin aportar más detalles, y pide la movilización ciudadana para lograr las 50.000 firmas necesarias para poder presentarla a la Asamblea Nacional de Poder Popular (ANPP, legislativo unicameral).

En Cuba no basta con la adhesión a una iniciativa legal popular, sino que se ha de solicitar previamente a la Comisión Electoral Nacional (CEN) un documento, la Certificación Electoral, un procedimiento que no es automático.

La ANPP, que vota siempre de forma unánime las propuestas gubernamentales, puede sin más no tramitar esta iniciativa popular sin más explicaciones.

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