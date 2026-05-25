Cae producción minera en México 3.4% en marzo, tercer caída en 2026; cae extracción de fluorita en Coahuila

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    Cae producción minera en México 3.4% en marzo, tercer caída en 2026; cae extracción de fluorita en Coahuila
    El propósito de la EMIM “es disponer de indicadores de corto plazo, relevantes, confiables y oportunos que aporten a la generación de la política pública del sector”, informó Inegi. VANGUARDIA

En términos anuales la EMIM ha registrado bajas en la extracción de minerales a nivel nacional, según cifras del Inegi

Por tercer mes consecutivo la producción minerometalúrgica de México cayó a tasa anual y en marzo de 2026 la baja anual fue de 3.4%, según la estadística de la Industria Minerometalúrgica (EIMM); además, en términos mensuales se registró una caída de 1.4% en el tercer mes del año en cuestión.

En enero, la caída anual de la EMIM fue de 5.3%, y en el segundo mes de 2026 el desplome fue de 0.1%, según reportó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

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Los minerales con mayores caídas anuales en marzo de 2026 fueron el oro (-17.7%), zinc (-9.2%), azufre (-4.1%), plomo (-2.7%) y fluorita (-2.6%). La producción de azufre, plomo y oro ha caído consecutivamente desde que comenzó 2026, según los datos más recientes de la EMIM.

La producción de estos minerales en marzo de 2026 cambiaron de esta manera:

- Oro: de 6 mil 178 a 5 mil 085 kilogramos.

- Zinc: de 44 mil 295 a 40 mil 204 toneladas.

- Azufre: 14 mil 305 a 13 mil 712 toneladas.

- Plomo: de 16 mil 749 a 16 mil 305 toneladas.

- Fluorita: 71 mil 968 a 70 mil 094 toneladas.

Por el contrario, los crecimientos más altos anuales registrados en producción fueron en pellets de fierro, ya que creció 9.3%, pasando de 351 mil 397 toneladas a 384 mil 029 toneladas; la producción de plata creció 4.6% y alcanzó 363 mil 029 kilogramos y la extracción de cobre creció 3.7% y registró una cifra de 44 mil 223 toneladas.

CAE POR 2DA VEZ EXTRACCIÓN DE FLUORITA EN COAHUILA

En marzo de 2026, la producción de fluorita en Coahuila cayó 16.4% en términos anuales con respecto al mismo periodo de 2025, pasando de 2 mil 767 a 2 mil 312 toneladas según la información disponible de la EMIM del tercer mes de 2026.

Esta sería la segunda caída consecutiva registrada en la producción de este mineral en Coahuila, ya que en febrero registró una caída de 12% con respecto al mismo mes de 2025.

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Diego Hernández

Diego Hernández

Me llamo Diego Hernández Romero y soy originario de Saltillo, Coahuila. Soy licenciado en Economía por la Universidad Autónoma de Coahuila y maestro en Sociología Política por el Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, donde también realicé cursos sobre Historia Oral y etnografía social. Me interesan las discusiones sobre procesos de memoria, contextos de violencia generalizada y prolongada, así como movimientos sociales y acciones colectivas. He publicado en el medio digital Heridas Abiertas. ¡Me encanta la saga de Silent Hill en todos sus aspectos!

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