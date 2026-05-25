Exgobernador Sergio Estrada Cajigal deja prisión y seguirá proceso en arresto domiciliario

El proceso judicial deriva de hechos ocurridos el 27 de noviembre de 2021 en el municipio de Benito Juárez, donde presuntamente ocurrieron agresiones físicas en contra de una mujer, quien era su pareja.

El exgobernador de Morelos, Sergio Estrada Cajigal, obtuvo su excarcelación luego de permanecer dos años en un penal de Quintana Roo y continuará su proceso penal bajo prisión domiciliaria en Cancún, con vigilancia electrónica y brazalete de geolocalización como parte de las medidas cautelares impuestas por la autoridad judicial.

INVESTIGACIÓN CONTRA SERGIO ESTRADA CAJIGAL SE ORIGINÓ POR PRESUNTA AGRESIÓN CONTRA MUJER EN 2021

De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo, la víctima y el entonces imputado se encontraban en un restaurante cuando presuntamente ocurrió una agresión física.

Según el expediente, la mujer abandonó el establecimiento y fue seguida por el exmandatario, donde presuntamente continuaron las agresiones.

Las indagatorias señalan que posteriormente Estrada Cajigal habría sido asegurado y liberado del Centro de Retención Municipal.

Más tarde, presuntamente regresó al hotel donde ambos se hospedaban y habrían ocurrido nuevas agresiones que derivaron en diversas fracturas para la víctima.

SERGIO ESTRADA CAJIGAL FUE VINCULADO A PROCESO EN MAYO DE 2026

El 14 de mayo de 2026, una jueza penal vinculó formalmente a proceso al exgobernador Sergio Estrada Cajigal por los hechos investigados.

Inicialmente, la autoridad judicial determinó imponerle seis meses de resguardo domiciliario, además de la prohibición de acercarse o mantener contacto con la víctima.

Sin embargo, el 24 de mayo de 2026 la medida cautelar fue modificada a prisión preventiva justificada.

La decisión judicial se sustentó en la presunta violación de las condiciones previamente impuestas, derivado de manifestaciones públicas relacionadas con la víctima.

DETENCIÓN FUE EJECUTADA POR AUTORIDADES DE MORELOS Y QUINTANA ROO

Tras la modificación de las medidas cautelares, elementos ministeriales de Morelos y Quintana Roo cumplimentaron una orden de aprehensión en el domicilio del exmandatario.

Esa misma noche fue trasladado y puesto a disposición de la autoridad judicial correspondiente en Benito Juárez.

Antes de ser detenido, Estrada Cajigal difundió un video en redes sociales en el que informó sobre la presencia de agentes ministeriales afuera de su vivienda.

SERGIO ESTRADA CAJIGAL PERMANECERÁ BAJO VIGILANCIA ELECTRÓNICA

Con la resolución más reciente, el exgobernador continuará el proceso penal desde un domicilio en Cancún bajo supervisión electrónica.

Las nuevas medidas incluyen el uso obligatorio de un brazalete de geolocalización y vigilancia permanente para garantizar el cumplimiento de las condiciones judiciales.

Hasta el momento, las autoridades no han informado públicamente sobre cambios adicionales en el proceso penal.

SERGIO ESTRADA CAJIGAL RECHAZA ACUSACIONES

El exmandatario ha negado las acusaciones en su contra y sostiene que el proceso judicial tiene un trasfondo político-electoral.

En 2024 participó como candidato a una diputación federal por el Frente Amplio por México.

Tras abandonar el penal, Estrada Cajigal sostuvo comunicación con familiares y personas cercanas mediante un mensaje de voz.

“Finalmente, ya estoy fuera. El proceso sigue, pero en cuanto resuelva el colegiado famoso de ese amparo de abril del año pasado, quedaré libre prácticamente de todas estas acusaciones”, expresó a Proceso.

En otro fragmento del mensaje agregó:

“Les mando un abrazo a todos y espero que Cuernavaca me reciba bien ya cuando tenga que llegar, porque estoy enterado del relajo político que hay; es una lástima. Les mando un abrazo a todos y estoy pendiente”.