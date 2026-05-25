Sheinbaum felicita al Cruz Azul por su campeonato en la Liga Mx

El triunfo desató celebraciones entre la afición cementera y también provocó reacciones en el ámbito político. Durante La Mañanera del Pueblo, la presidenta Claudia Sheinbaum felicitó públicamente a La Máquina por el campeonato conseguido en territorio universitario.

La noche en Ciudad Universitaria terminó teñida de azul. Después de una final intensa y cargada de dramatismo, Cruz Azul logró imponerse a Pumas con marcador de 1-2 para levantar el campeonato de la Liga MX y sumar la décima estrella en la historia del club.

“Jugaron muy bien, hay que echarles muchas porras. Hacía tiempo que no llegaban a la final, así que mucho ánimo para la siguiente. Felicidades a Cruz Azul, porque somos parejos”, expresó la mandataria al ser cuestionada sobre el resultado.

La esperanza universitaria explotó al minuto 30, cuando Robert Morales abrió el marcador y puso adelante al conjunto auriazul, desatando la euforia en las gradas.

La final comenzó con un ambiente electrizante en Ciudad Universitaria. Pumas llegó al duelo definitivo motivado por el respaldo de su afición y por el buen desempeño mostrado durante la serie.

La declaración llamó la atención debido a la conocida cercanía de Sheinbaum con los Pumas, equipo representativo de la Universidad Nacional Autónoma de México.

Sin embargo, el panorama cambió radicalmente durante la segunda mitad. Un autogol de Rubén Duarte devolvió la igualdad al marcador y alteró el ánimo del partido.

La expulsión de Uriel Antuna terminó inclinando el encuentro a favor de Cruz Azul, que aprovechó el desconcierto universitario para asumir el control del juego y buscar el gol definitivo.

ROTONDI SENTENCIÓ EL TÍTULO CELESTE

Cuando el partido parecía dirigirse hacia un cierre dramático, apareció Carlos Rotondi para marcar el gol que aseguró el campeonato para La Máquina.

La anotación silenció por momentos el estadio universitario y desató la locura entre los seguidores celestes, que vieron cómo su equipo volvía a proclamarse campeón tras varios años de altibajos.

El título significó mucho más que una copa para Cruz Azul. También representó la consolidación de una recuperación inesperada luego de una temporada marcada por dudas, presión y cambios internos.

La última vez que el club había conquistado la Liga MX fue en 2021, cuando rompió una larga sequía que se había convertido en una de las más comentadas del futbol mexicano.

DEL CRISIS AL CAMPEONATO

Pocas semanas antes del título, el escenario para Cruz Azul lucía completamente distinto. El equipo atravesaba una racha de nueve partidos consecutivos sin conocer la victoria y la presión sobre la directiva aumentaba jornada tras jornada.

La situación provocó la salida de Nicolás Larcamón, quien dejó el banquillo en la recta final del torneo en medio de cuestionamientos por los resultados y el rendimiento del plantel.

La directiva apostó entonces por Joel Huiqui, quien tomó el control del equipo en uno de los momentos más delicados de la campaña.

La llegada de Huiqui transformó el ambiente en el vestidor. Cruz Azul recuperó confianza, orden defensivo y contundencia ofensiva, factores que terminaron impulsando la remontada más inesperada del torneo.

LA MÁQUINA ELIMINÓ A ATLAS Y CHIVAS ANTES DE LA FINAL

El camino hacia el campeonato no fue sencillo. En cuartos de final, Cruz Azul eliminó con autoridad a los Rojinegros del Atlas gracias a un marcador global contundente que confirmó la mejoría del equipo.

Posteriormente, en semifinales, La Máquina superó a Chivas, considerado uno de los planteles más sólidos del campeonato.

La victoria frente al Rebaño terminó consolidando la confianza del grupo y preparando el escenario para la gran final contra Pumas.

Con el silbatazo final en Ciudad Universitaria, Cruz Azul escribió un nuevo capítulo en su historia y volvió a colocarse entre los equipos más ganadores del futbol mexicano.