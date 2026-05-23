México enfrentará lluvias intensas, calor extremo y posibles torbellinos, alerta el SMN

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), organismo dependiente de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), informó que durante este día se esperan lluvias puntuales muy fuertes en diversas regiones del país, además de rachas intensas de viento, posibles tolvaneras, caída de granizo y temperaturas extremas en distintos estados. De acuerdo con el aviso meteorológico del SMN, los efectos climáticos serán ocasionados por una combinación de sistemas atmosféricos, entre ellos una vaguada en niveles altos de la atmósfera sobre el norte del país, una línea seca en el norte del territorio nacional, un canal de baja presión en el oriente y sureste, así como inestabilidad atmosférica e ingreso de humedad procedente del océano Pacífico y el Golfo de México.

SMN PRONOSTICA LLUVIAS MUY FUERTES EN SEIS ESTADOS El SMN pronosticó lluvias puntuales muy fuertes en los estados de Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Veracruz, Puebla y Oaxaca. Además, se prevén precipitaciones fuertes acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo en diferentes regiones del país, derivadas de la interacción de humedad y sistemas de inestabilidad atmosférica. La dependencia advirtió que las lluvias podrían provocar incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, encharcamientos e inundaciones en zonas bajas, principalmente en entidades con antecedentes de acumulación importante de agua o terrenos inestables. SMN ALERTA SOBRE POSIBLES TORBELLINOS Y FUERTES VIENTOS El organismo también alertó por vientos intensos en varias entidades del norte y centro del país. Se esperan rachas de 40 a 60 kilómetros por hora con posibles tolvaneras en Jalisco y Aguascalientes. Asimismo, el pronóstico contempla condiciones para posibles torbellinos en el norte de Coahuila, además de fuertes ráfagas de viento en Chihuahua, Durango, Zacatecas y San Luis Potosí. El SMN señaló que las rachas podrían ocasionar caída de árboles, afectaciones en anuncios publicitarios y reducción de visibilidad en carreteras debido a las tolvaneras.

PERSISTIRÁ AMBIENTE CALUROSO Y ONDA DE CALOR Pese a las lluvias pronosticadas, continuará el ambiente caluroso a muy caluroso en gran parte del territorio nacional. El SMN indicó que la onda de calor persistirá en regiones de Sinaloa, principalmente en el centro y sur; Nayarit, en el norte y sur; Jalisco, en zonas centro, sur y suroeste; Colima, en el norte y este; Michoacán, en áreas centro y suroeste; Guerrero, en el noroeste, sur y sureste; Morelos, en el sur; Puebla, en el suroeste; Veracruz, en la zona centro; Oaxaca, en regiones centro, sur y este; Chiapas, en el norte, centro y oeste; Campeche, en el norte, y Yucatán, en el oeste. La dependencia precisó que la onda de calor finalizará a partir de este día en Durango. SMN PRONOSTICA HELADAS EN ZONAS SERRANAS En contraste con las altas temperaturas registradas en buena parte del país, el pronóstico contempla temperaturas mínimas de -5 a 0 grados Celsius con heladas en las sierras de Durango. ALTA PRESIÓN GENERA JORNADA DE CALOR INTENSO Y BAJA PROBABILIDAD DE LLUVIA EN SALTILLO La capital de Coahuila experimenta este sábado 23 de mayo de 2026 una de las jornadas más cálidas en lo que va del mes debido a un sistema de alta presión que domina el norte del país. El reporte del Servicio Meteorológico Nacional indica que el termómetro alcanzará una temperatura máxima de 32°C durante la tarde, acompañada de un cielo mayormente despejado y un índice de radiación solar elevado, con vientos moderados del este-noreste que rondarán los 15 km/h. Hacia el final del día, las condiciones atmosféricas darán paso a una noche despejada y de ambiente templado. Se anticipa que la temperatura mínima descienda a los 16°C durante la madrugada del domingo, manteniendo la probabilidad de precipitaciones prácticamente nula en un 0% y una humedad relativa del 40%, lo que consolidará un fin de semana seco y caluroso en toda la región.

Las autoridades meteorológicas recomendaron a la población mantenerse atenta a los avisos oficiales y tomar precauciones ante cambios bruscos de temperatura, lluvias intensas y fuertes vientos. La Conagua reiteró que continuará monitoreando la evolución de los sistemas atmosféricos que afectan al país y emitirá actualizaciones conforme avance la jornada.

Publicidad