MasterChef México 24/7... ¿quién fue el primer eliminado de la cocina más famosa?

Durante la gala de eliminación del domingo 24 de mayo, los participantes que portaban el temido Delantal Negro enfrentaron dos retos decisivos: preparar una entrada caliente y un platillo fuerte que convenciera al exigente panel de chefs integrado por Zahie Téllez, Adrián Herrera y Poncho Cadena.

La intensidad de MasterChef México 24/7 comenzó a sentirse desde su primera semana al aire. El reality culinario estrenó un formato más dinámico y exigente, donde las decisiones llegan rápido y las oportunidades para recuperarse son mínimas.

La despedida estuvo acompañada de aplausos por parte de los concursantes, chefs e incluso de la conductora Claudia Lizaldi, quien reconoció el esfuerzo del participante durante la semana.

El momento de la eliminación estuvo cargado de emoción. Luego de escuchar la decisión del jurado, Javier rompió en llanto frente a sus compañeros y agradeció la experiencia que vivió dentro del programa.

La competencia terminó marcando el adiós de Javier, mejor conocido en redes sociales como “La Chuleta Metalera”, participante originario de León, Guanajuato, quien no logró superar la evaluación culinaria y se convirtió en el primer eliminado de la temporada.

“¡A seguir cocinando!”, gritó Javier antes de abandonar la cocina. “Me tocó salir, pero no hay ningún problema, La Chuleta Metalera está en el corazón y seguirá cocinando, haciendo lo que más me apasiona que son los asados, pero seguimos adelante. Dimos lo que se pudo en la cocina”, expresó el ahora exconcursante.

Fuera de la televisión, Javier mantiene una comunidad activa en redes sociales, donde comparte contenido relacionado con parrilladas, cortes de carne y técnicas de asado, sello que lo convirtió en uno de los personajes más reconocibles desde el arranque del programa.

UN FORMATO MÁS RÁPIDO Y SIN MARGEN DE ERROR

Esta nueva edición de MasterChef México arrancó el pasado 17 de mayo con una propuesta distinta: contenido y transmisión continua para que los seguidores puedan observar prácticamente en tiempo real los conflictos, retos y momentos más intensos dentro de la competencia.

Desde el primer episodio quedó claro que el nivel de exigencia aumentó. El panel de chefs adoptó una postura estricta y evaluó cada detalle de ejecución, sazón y presentación sin dar ventajas a los participantes.

La eliminación de Javier dejó establecido el tono de esta temporada: cualquier error puede costar la permanencia, incluso en la primera semana. La presión dentro de la cocina promete incrementarse conforme avancen los retos y los concursantes enfrenten pruebas más complejas.

QUIÉNES SIGUEN EN LA COMPETENCIA

Tras la salida de “La Chuleta Metalera”, los participantes que continúan en MasterChef México 24/7 son:

• Julio Vázquez• Ricardo Cendejas Hernández

• María del Carmen Ramos Calderón

• Nahieli Jácome Vargas

• Anette Mihelle Núñez Malacara

• Luis Alfonso Ramos Castillo

• María del Carmen Fuentes León

• Flor Ramírez González

• Jhoana Jazmín Bernal Tapia

• Jazmin Frida Camila Romero Martínez

• Camila Ángel Nello Villamar Carrillo “Antrax”

• Daniela Parra• Emmanuel Chiang Carriles “Chiang”

• Guillermo Alberto Palomino León “Ramahá”

• Ixdit Aitxi Vega Melchor

• Lourdes Cruz Yañez Rincón

• Claudia Eloína Ruíz Méndez

• Diego D León Carrillo

• Julio Frank Vázquez Mellado López

• Bruno Alonso Bautista Quintero

• Pablo Villagrán

La competencia apenas comienza, pero la primera eliminación dejó claro que el nuevo formato no permitirá distracciones ni semanas de adaptación para los cocineros.

DATOS CURIOSOS

• Javier “La Chuleta Metalera” es originario de León, Guanajuato, y cuenta con experiencia en el negocio de los asadores.

• El formato “24/7” busca ofrecer una experiencia más cercana al estilo de realities internacionales con seguimiento casi permanente.

• El Delantal Negro continúa siendo uno de los símbolos más temidos dentro de la franquicia.

• Esta temporada arrancó apenas el 17 de mayo y ya mostró uno de los momentos más emotivos del reality.

• Las despedidas entre lágrimas suelen convertirse en tendencia en redes sociales durante las primeras semanas del programa.