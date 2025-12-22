Larry Ellison ofrece una garantía de 40 mil 400 mdd para adquirir Warner Bros

NUEVA YORK.- Con el objetivo de adquirir Warner Bros. Discovery (WBD), el Larry Ellison, cofundador de Oracle y padre de David Ellison, director ejecutivo de Paramount, ofreció una garantía personal de 40 mil 400 millones de dólares.

Paramount Skydance indicó a través de un comunicado que Ellison ha aceptado otorgar esta garantía de 40 mil 400 millones de dólares del financiamiento en capital para la oferta y por cualquier reclamación por daños contra Paramount.

El empresario ha acordado no revocar el fideicomiso de la familia Ellison ni transferir sus activos “de forma perjudicial” mientras la transacción esté en curso.

Cabe destacar que Paramount mantiene su oferta de adquirir la totalidad de la compañía por 30 dólares por acción en efectivo, lo que colocaría el valor de la transacción en unos 108 mil 400 millones de dólares.

Trascendió que la compañía ha modificado su oferta “para abordar las preocupaciones de WBD”, que manifestó que su valor era “insuficiente” y acarreaba “importantes riesgos y costes”

Fue a principios del mes que WBD alcanzó un acuerdo con Netflix a para vender la empresa por 82 mil 700 millones de dólares, incluyendo deuda, no obstante, días después Paramount entró en el escenario con su opa hostil.

Netflix había acordado pagar 27.75 dólares por acción, en una combinación de efectivo y acciones, por los estudios de Warner y el servicio de ‘streaming’ HBO Max.

Momentos antes de la apertura de Wall Street, las acciones de Paramount subían un 3.6%, mientras que las de Warner Bros. Discovery avanzaban un 4%.