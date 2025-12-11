Exportaciones de acero a EU caen por tercer año

México
/ 11 diciembre 2025
    Exportaciones de acero a EU caen por tercer año
    La aplicación del arancel no permite exenciones, cuyo cálculo se basa en la proporción de acero o aluminio presente en el producto, según las reglas estadounidenses. FOTO: CUARTOSCURO

Las exportaciones siderúrgicas se redujeron 16.6% frente al mismo periodo de 2024

La industria siderúrgica mexicana lleva tres años seguidos perdiendo mercado en Estados Unidos, cuya caída se profundizará por los aranceles, advierten exnegociadores de tratados comerciales y empresarios consultados por EL UNIVERSAL.

Entre enero y agosto, el acero y productos terminados del metal que cruzaron a la Unión Americana estuvieron valorados en 5 mil 924 millones de dólares y fue la menor cifra desde 2020, cuando irrumpió la pandemia de COVID-19.

TE PUEDE INTERESAR: Ven en ataques a viviendas táctica para marcar territorio en Sinaloa

Las exportaciones siderúrgicas se redujeron 16.6% frente al mismo periodo de 2024 y fue su tercer año consecutivo con bajas de doble dígito, señala la información más reciente del Departamento de Comercio de Estados Unidos.

Con el argumento de reducir la dependencia de importaciones en insumos críticos y reforzar la seguridad nacional, el gobierno de Donald Trump estableció aranceles de 25% a las exportaciones mexicanas de acero y aluminio el pasado 12 de marzo, cuya tasa se duplicó a 50% el 4 de junio y se sumaron 407 productos que se fabrican con estos metales el 18 de agosto.

Estos artículos abarcan desde componentes industriales y automotrices hasta equipos de climatización, recipientes, transformadores, juguetes, así como artículos para el hogar.

La aplicación del arancel no permite exenciones, cuyo cálculo se basa en la proporción de acero o aluminio presente en el producto, según las reglas estadounidenses.

“Con los aranceles, teóricamente se puede hacer más grande la caída de las exportaciones de acero”, dijo a este diario el exsubsecretario de Comercio Exterior, Juan Carlos Baker.

El socio senior de Ansley Consultores Internacionales, Roberto Zapata, coincidió en que se va a profundizar la baja de las exportaciones de acero y sus derivados.

“Los aranceles le están pegando a la competitividad de Norteamérica en autos y acero, con el factor adicional de que, por ejemplo, para autos en este momento estamos con peor trato que la Unión Europea, Reino Unido, Japón y Corea”, agregó el también exembajador y exrepresentante Permanente de México ante la Organización Mundial del Comercio.

El especialista en comercio exterior, Jorge Molina, explicó que puede haber una caída mayor en las exportaciones acereras y los productos agrupados en la sección 232 debido a los aranceles, porque hasta ahora no hay ninguna impugnación contra estos impuestos, como sí fue el caso en las tasas por fentanilo y migración, que la Suprema Corte de Estados Unidos está por declararlas ilegales.

Trump consigue su objetivo

El experto destacó que Trump está logrando su meta de reducir las importaciones de acero, aluminio, automóviles, autopartes y productos de madera provenientes de México y Canadá.

Desde su punto de vista, la Unión Americana busca sustituir estas importaciones, ya que tenía una capacidad instalada no utilizada de 25%.

“Si 25% de arancel es una locura, 50% es una estupidez, porque afectan a la región”, opinó Molina, quien fue negociador del capítulo ambiental del Tratado de Libre Comercio de América del Norte.

La presidenta de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra), Lourdes Medina, dijo que los aranceles contra las importaciones que supuestamente afectan la seguridad nacional de Estados Unidos impactaron a la industria automotriz, la línea blanca y electrodomésticos hechos con acero y aluminio.

Agregó que los aranceles los pagan los importadores estadounidenses, así como consumidores que desembolsan hasta 20% más por productos terminados.

La Cámara Nacional de la Industria del Hierro y del Acero (Canacero) calcula que las exportaciones de alambrones, alambres, barras, cables, laminados, placas, tuberías, varillas y otros artículos que tuvieron como destino Estados Unidos disminuyeron 27.6% entre enero y agosto de este año en comparación con el mismo periodo de 2024.

Durante el lapso similar, Estados Unidos obtuvo un superávit por estas mercancías de 1.6 millones de toneladas, o 2.9 mil millones de dólares, señala la Canecero.

Los complejos siderúrgicos establecidos en México tenían 12 mil 843 empleados y obreros al finalizar septiembre, después de llegar a tener casi 22 mil dos años atrás, indican los resultados de la Encuesta Mensual de la Industria Manufacturera del Inegi.

Temas


exportaciones
ACERO

Localizaciones


Estados Unidos

true

Reforma

Reforma es un diario de noticias y avisos de ocasión de circulación nacional, con un periódico impreso y un sitio en línea editados por el Grupo Reforma se imprime en la Ciudad de México y es editado por el Grupo Reforma. Circula desde el 20 de noviembre de 1993. Su director es Alejandro Junco Elizondo y el director editorial es Juan E. Pardinas.

COMENTARIOS

Selección de los editores
Slate, gift box and santa hat arranged on wooden table during chirtsmas time

Saltillo: Festivales y posadas en escuelas adelantan la cuesta de enero
La tecnología de verificación fue modernizada, permitiendo medir en tiempo real las emisiones contaminantes

Se duplica cumplimiento de verificación vehicular en Saltillo... pero solo llega al 3.7% del parque vehicular
Autoridades llaman a mantener medidas de invierno y evitar desinformación.

Sin riesgo inminente por súper gripe en México, da a conocer Salud Coahuila
Afirmó que la determinación no está dirigida contra ningún país, sino que responde a una estrategia económica de largo plazo.

Afirma Sheinbaum que aranceles a las importaciones no solo son para China, sino para los países sin tratados comerciales
El Gobierno de México congeló cuentas ligadas a ‘El Limones’, presunto operador de Los Cabrera, célula del Cártel de Sinaloa. Las acciones alcanzan a su círculo cercano y a empresas fachada usadas para lavar dinero.

Congela UIF cuentas a ‘El Limones’, presunto extorsionador de Los Cabrera, célula del Cártel de Sinaloa
Sin este documento, muchas actividades legales, administrativas y sociales se vuelven imposibles. Además, es el primer reconocimiento jurídico de un individuo como miembro de la sociedad.

Nueva Acta de Nacimiento Certificada... ¿Cuánto cuesta en cada estado y cómo puedes tramitarla desde casa en PDF?
La Fiscalía de Nayarit confirmó la localización del exgobernador Ney González y avanzan los trámites para su extradición por delitos del fuero común y federal

Localizan en el extranjero al exgobernador Ney González; Nayarit prepara solicitud de extradición

Regalo. Shakira interpretó por primera vez ‘Acróstico’ estrenada en 2023, junto a Milan y Sasha durante su concierto en Argentina.

¡Emotivo momento! Canta Shakira junto a sus hijos Milan y Sasha en Argentina