Las acciones de Trump en Irán y Venezuela muestran los límites de las sanciones de EU

Por: Alan Rappeport

Durante años, Estados Unidos ha aplicado una estrategia económica cuidadosamente diseñada para presionar a sus adversarios para que cambien su comportamiento. Este año, el gobierno de Donald Trump ha llegado al límite de esas herramientas, optando en su lugar por utilizar la fuerza militar para destituir a los líderes de Irán y Venezuela.

La decisión de abandonar las campañas de sanciones de máxima presión sobre Irán y Venezuela se produjo después de que amplios intentos por utilizar la influencia económica estadounidense fracasaron a la hora de obligar a un cambio político. En muchos casos, la evasión generalizada y la aplicación laxa de las sanciones estadounidenses han disminuido su poder, incluso cuando Estados Unidos se apoyaba más en esas medidas para evitar conflictos armados. Pero en una economía global cada vez más fragmentada, con monedas aparte del dólar ganando protagonismo, el poderío financiero de Estados Unidos tiene un alcance limitado.

“Creo que consistentemente el gobierno de Trump ha elegido objetivos para las sanciones que están más allá de la capacidad de estas para alcanzarlos”, dijo Edward Fishman, investigador principal y director del Centro Maurice R. Greenberg de Estudios Geoeconómicos del Consejo de Relaciones Exteriores. “Hemos visto reproducirse exactamente el mismo patrón tanto con Venezuela como con Irán”.

El presidente Trump ha expresado su preferencia por los aranceles frente a las sanciones como su arma económica, pero ha impuesto sanciones sobre los sectores energéticos de Irán, Venezuela y Rusia durante sus dos mandatos.

Durante el primer mandato de Trump, se retiró del acuerdo nuclear con Irán alcanzado durante el gobierno de Barack Obama y aumentó la presión de las sanciones sobre Irán con la esperanza de derrocar su gobierno. Pese a esos esfuerzos, el gobierno de Irán siguió en pie y continuó persiguiendo sus ambiciones nucleares. El mes pasado, Estados Unidos e Israel atacaron Irán en un descarado intento por eliminar definitivamente su programa nuclear.

Tras la controvertida reelección del presidente Nicolás Maduro en 2018, Trump también impuso un agresivo conjunto de sanciones contra Venezuela con la esperanza de romper el control de Maduro sobre el poder. Esas sanciones ayudaron a lastrar la economía de Venezuela, pero fue necesaria una operación militar estadounidense en enero para capturar a Maduro en su recinto fortificado de Caracas y destituirlo.

Las herramientas de sanciones del Departamento del Tesoro permiten a Estados Unidos retener el acceso a propiedades y bloquear transacciones asociadas a empresas, individuos y gobiernos. Los expertos en sanciones sostienen que forman parte de un conjunto de herramientas que los gobiernos pueden utilizar para forzar a sus adversarios.

“Creo que las sanciones están diseñadas para degradar, no para provocar el colapso de algo”, dijo Adam Smith, exfuncionario de sanciones del Tesoro y socio de Gibson, Dunn & Crutcher. “Las sanciones, creo, cambian el juego de mesa, pero no consiguen un jaque mate”.

En su primer mandato, Trump esgrimió las sanciones con agresividad, irritando a los aliados de Estados Unidos y provocando nuevos esfuerzos por evadirlas. Su exsecretario del Tesoro, Steven Mnuchin, advirtió en 2019 que con el tiempo un uso irresponsable de las sanciones podría provocar que el mundo se alejara del dólar como moneda de reserva. Señaló que el estatus global del dólar lo ha convertido en un componente principal del comercio del que dependen los sistemas bancarios, lo que otorga a Estados Unidos ciertas ventajas que podrían acabar erosionándose.

Tras el regreso de Trump a la Casa Blanca, su uso de las sanciones ha sido aún más aleatorio y ha mostrado su voluntad de romper las normas.