Las amenazas de Trump de ‘tomar’ Cuba señalan una creciente presión estadounidense

El lunes por la tarde, todo el sistema eléctrico del país colapsó, dejando a unos 10 millones de personas sin luz. Los equipos de emergencia aún luchaban por restablecer el servicio cuando el líder estadounidense lanzó su última amenaza.

Apenas unas horas después de que un apagón eléctrico a nivel nacional afectara a Cuba, Donald Trump insinuó un futuro aún más sombrío para los gobernantes de la isla.

«Creo que tendré el honor de tomar Cuba», reflexionó ante los periodistas. «Es decir, ya sea que la libere o la conquiste, creo que podría hacer lo que quisiera». El tono prepotente de sus declaraciones conmocionó a los cubanos, tanto en la isla como en el extranjero.

“Durante las primeras décadas del siglo XX, los embajadores estadounidenses creían que Estados Unidos tenía derecho a dirigir la vida política cubana”, afirmó Ada Ferrer, historiadora cuyas memorias sobre Cuba, tituladas «Guardiana de mi familia», se publicarán próximamente. Esta intervención se conocía antiguamente como «influencia coercitiva», añadió Ferrer.

«Pero ningún político se ha expresado de forma tan grosera como Trump; y nadie ha utilizado un lenguaje tan explícito en casi un siglo», afirmó. «Trump dice en voz alta cosas para las que antes los historiadores tenían que buscar pruebas».

Muchos en la isla lidiaban con problemas más inmediatos: comida en mal estado, calor sofocante, niños sin dormir. Pero otros, igualmente, estaban consternados.

Gretel, música y madre residente en La Lisa, un suburbio de La Habana, pasó la noche luchando para evitar que los mosquitos picaran a sus hijos. A finales del año pasado, casi un tercio de la población se infectó durante un brote de chikungunya, una enfermedad transmitida por mosquitos que causa fuertes dolores articulares que pueden durar meses.

El martes por la mañana, Gretel seguía sin luz y furiosa por los comentarios del presidente estadounidense. «Utiliza el mismo tono que con Irán, con Venezuela. Es sorprendente que los estadounidenses no se den cuenta. Es como esa escena de El Gran Dictador donde Charlie Chaplin baila diciendo: “Puedo hacer esto, puedo hacer aquello, puedo hacer cualquier cosa”».

Tras el éxito de la misión para secuestrar al presidente venezolano Nicolás Maduro, uno de los mayores aliados de Cuba en la región, Trump ha aumentado progresivamente la presión sobre el territorio, firmando una orden ejecutiva para imponer aranceles a cualquier país que envíe petróleo a la isla caribeña.

El resultado ha sido desastroso para los cubanos de a pie. Hay pocos coches en las carreteras, la mayoría de las aerolíneas que operan en la isla han suspendido sus vuelos, la empresa canadiense Sherritt International ha cerrado sus operaciones mineras de níquel, las oficinas estatales han cerrado y las escuelas han suspendido parcialmente las clases.

La escasez de combustible también ha exacerbado los apagones intermitentes. La arcaica red eléctrica de Cuba ha sufrido colapsos parciales con regularidad desde octubre de 2024, y el país ya ha experimentado tres colapsos nacionales en los últimos cuatro meses, con repercusiones en el suministro de agua. Este fin de semana, los cortes de energía provocaron una inusual protesta violenta.

El martes al mediodía, el operador de la red eléctrica del país informó que se había restablecido el suministro eléctrico en el oeste y el centro de la isla, de 1256 kilómetros de longitud, y que aproximadamente el 30% de los hogares de La Habana ya contaban con electricidad.

“Debe hacerse gradualmente para evitar contratiempos”, afirmó Lázaro Guerra, director de electricidad del Ministerio de Energía y Minas. “Porque los sistemas, cuando son muy débiles, son más propensos a fallar”.

Puede que eso sea precisamente con lo que cuenta la administración estadounidense.

Cuba admitió recientemente haber mantenido conversaciones con Washington, y ahora parece estar mostrando disposición a realizar algunos cambios económicos en un intento por apaciguar a Estados Unidos.

Poco antes del anuncio de Trump, Óscar Pérez-Oliva Fraga, viceprimer ministro y miembro de la familia Castro, afirmó que Cuba estaba abierta a que los cubanos expatriados y las empresas extranjeras hicieran negocios en la isla.

“Cuba está abierta a tener una relación comercial fluida con empresas estadounidenses, así como con los cubanos residentes en Estados Unidos y sus descendientes”, declaró a NBC. “No hablamos solo de pequeñas empresas, sino también de la posibilidad de participar en sectores clave de nuestro desarrollo”.

Esto provocó una mordaz respuesta de John S. Kavulich, presidente del Consejo Económico y Comercial Estados Unidos-Cuba, a menudo favorable a Cuba, quien sugirió que las autoridades cubanas llevaban mucho tiempo demorando las reformas. «El gobierno de la República de Cuba recién ahora autoriza lo que podría haberse implementado hace cuatro años. Se negaron».

El martes, el secretario de Estado de Trump, Marco Rubio, dijo que los cambios económicos propuestos no eran suficientes y dio a entender que Estados Unidos ejercería más presión para desmantelar el sistema político de La Habana, que lleva 67 años en funcionamiento.

“Lo que anunciaron ayer no es lo suficientemente drástico. No va a solucionar el problema. Así que tenemos que tomar decisiones importantes”, dijo Rubio. El New York Times informó el lunes que los negociadores estadounidenses exigían la renuncia del presidente cubano, Miguel Díaz-Canel.

Los comentarios procedentes de Washington sugieren que la paciencia de Trump se está agotando y los cubanos se preguntaban si esta vez el Estado lograría poner el sistema en funcionamiento de nuevo.