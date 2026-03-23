León XIV: ¡Los bombardeos aéreos deberían haberse prohibido para siempre!

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Internacional
/ 23 marzo 2026
    León XIV: ¡Los bombardeos aéreos deberían haberse prohibido para siempre!
    Una gaviota vuela frente al Papa León XIV, quien aparece en la ventana de su estudio con vista a la Plaza de San Pedro para la bendición dominical de los fieles reunidos para la oración del Ángelus del mediodía. AP/Alessandra Tarantino
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por EFE

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El pontífice afirmó que el dolor provocado por las guerras en Oriente Medio y en otras regiones del mundo es “un escándalo para la humanidad” y un desagravio a Dios

CIUDAD DEL VATICANO- El papa León XIV afirmó que «tras las trágicas experiencias del siglo XX, ¡los bombardeos aéreos deberían haberse prohibido para siempre!” y que los aviones deberían ser “vectores de paz, nunca de guerra», en un discurso al recibir este lunes a una delegación de la compañía aérea ITA Airways.

Explicando que esta compañía aérea, que antes era Alitalia, es la que utilizan los pontífices para sus viajes, recordó que dentro de 20 días la volverá a utilizar para su viaja a África y que “los vuelos papales son uno de los símbolos más elocuentes de la misión de los Sucesores de Pedro en la era contemporánea”.

https://vanguardia.com.mx/noticias/internacional/implora-leon-xiv-la-paz-para-el-mundo-entero-BL19477240

“En particular, en sus viajes apostólicos, el papa se presenta ante todos como un mensajero de paz: sus rutas son lo que siempre deberían ser: puentes de diálogo, encuentro y fraternidad”, agregó.

Y entonces aseveró: “¡Los aviones siempre deberían ser vectores de paz, nunca de guerra! Nadie debería temer las amenazas de muerte y destrucción desde el cielo. Tras las trágicas experiencias del siglo XX , ¡los bombardeos aéreos deberían haberse prohibido para siempre!”.

Y lamentó que en cambio, “aún existen, y el desarrollo tecnológico, positivo en sí mismo, se pone al servicio de la guerra” y «esto no es progreso, es retroceso.

“Queridos amigos, en esta situación, se vuelve aún más importante trazar caminos de paz en los cielos”, añadió.

Este domingo, tras el rezo del ángelus, el pontífice estadounidense afirmó que el dolor provocado por las guerras en Oriente Medio y en otras regiones del mundo es “un escándalo para la humanidad” y un desagravio a Dios.

Asimismo, renovó el llamamiento “para perseverar en la oración para que cesen las hostilidades y se abran finalmente caminos de paz fundados en un diálogo sincero y en el respeto de la dignidad de toda persona humana”, terminó.

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