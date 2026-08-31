EU afirma que ‘ningún barco’ chocó con minas en Ormuz y acusa a Irán de ‘intimidar’

MIAMI.- El Ejército de Estados Unidos afirmó que “ningún barco” ha chocado con minas en el estrecho de Ormuz, como aseguró Irán este lunes, por lo que acusó a la república islámica de buscar “intimidar” a los buques comerciales con “desinformación”.

El Comando Central de Estados Unidos (Centcom), con sede en Florida, tachó de “falso” en sus redes sociales el reporte del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria iraní (CGRI), que afirmó este lunes que un superpetrolero sufrió un incendio tras golpear dos minas navales en el estrecho de Ormuz.

TE PUEDE INTERESAR: Nissan y Honda acuerdan colaborar en software para autos

“HECHO: Ningún barco ha chocado contra minas en el estrecho de Ormuz. Este es otro intento más del CGRI para intimidar al transporte marítimo comercial en la región a través de la desinformación”, apuntó el Centcom en X.

Las fuerzas de EU desmintieron un comunicado del cuerpo militar iraní que horas antes aseveró que “un superpetrolero que incumplía las normas y que intentaba atravesar la ruta ilegal del sur del estrecho de Ormuz chocó contra dos minas navales, sufrió incendios de gran magnitud y quedó completamente inmovilizado”.

Tras semanas sin agresiones militares, Estados Unidos atacó esta madrugada en Larak dos plataformas para disparar cohetes cargados con minas marinas que Teherán se preparaba para lanzar al estrecho de Ormuz, según el Centcom.

Irán, que reportó al menos dos muertos por dicha ofensiva, respondió con ataques contra bases estadounidenses en Jordania y Emiratos Árabes.

Irán cerró el paso por Ormuz a mediados de julio, tras nuevos bombardeos estadounidenses contra el sur del territorio iraní, por lo que Estados Unidos reimpuso un cerco sobre buques y puertos iraníes que está dañando a la economía del país persa.

Estados Unidos ha abierto una vía en el sur del estrecho cerca de la costa omaní por la que trata de reabrir el tránsito marítimo de petróleo y ha lanzado la operación Paria Económico para aislar financieramente al país persa para tratar de doblegarlo en la guerra que acaba de cumplir seis meses.