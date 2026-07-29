Llama SIP a aprovechar la IA sin renunciar a los principios del periodismo

En su discurso de apertura del encuentro, Manigault sostuvo que la IA representa la principal fuerza tecnológica que actualmente transforma a la industria de los medios, al ofrecer herramientas para mejorar la eficiencia, ampliar el acceso a la información, fortalecer el periodismo de investigación, personalizar la experiencia de las audiencias y generar nuevos modelos de negocio.

La inteligencia artificial está redefiniendo la manera en que se producen, distribuyen y monetizan las noticias, pero su incorporación en las redacciones debe fortalecer, y no sustituir, los principios fundamentales del periodismo, afirmó Pierre Manigault, presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) durante la inauguración de SIPConnect 2026.

No obstante, advirtió que esta evolución también plantea desafíos relacionados con la transparencia, los derechos de autor, la desinformación, los sesgos y la rendición de cuentas.

La SIP enfatizó que el futuro del periodismo no dependerá de la tecnología por sí misma, sino de las decisiones que adopten editores, directores y periodistas para preservar la calidad informativa y la libertad de prensa.

”La responsabilidad de los periodistas no es simplemente generar más contenido. Es buscar la verdad, verificar los hechos, ofrecer contexto, cuestionar el poder y ganarse la confianza del público cada día”, señaló durante el mensaje inaugural.

Asimismo, sostuvo que ningún algoritmo puede reemplazar el criterio editorial, el escepticismo profesional ni el compromiso con la libertad de expresión, por lo que la inteligencia artificial “nunca debe cambiar el propósito del periodismo”.

Durante SIPConnect 2026, especialistas de organizaciones de medios y empresas tecnológicas analizarán temas como la gobernanza de la IA, su implementación en las redacciones, la innovación de productos, la diversificación de ingresos, el desarrollo de audiencias y la sostenibilidad de los medios.

La SIP destacó que la innovación ya no es una opción, sino una necesidad, aunque subrayó que debe ejercerse con responsabilidad para garantizar que las nuevas tecnologías refuercen la credibilidad y los valores que distinguen al periodismo de calidad.

Finalmente, la organización hizo un llamado a fortalecer la colaboración entre medios de comunicación, empresas tecnológicas y periodistas, al considerar que el futuro del periodismo dependerá de la capacidad del sector para innovar sin renunciar a su misión de servir a la democracia mediante una prensa libre e independiente.