Llama SIP a aprovechar la IA sin renunciar a los principios del periodismo

+ Seguir en Seguir en Google
Internacional
/
    Llama SIP a aprovechar la IA sin renunciar a los principios del periodismo
    El organismo advirtió que la IA plantea retos en transparencia, derechos de autor, desinformación, sesgos y rendición de cuentas. ESPECIAL

Pierre Manigault, presidente de la SIP, dijo que la IA no debe cambiar el propósito fundamental del periodismo

La inteligencia artificial está redefiniendo la manera en que se producen, distribuyen y monetizan las noticias, pero su incorporación en las redacciones debe fortalecer, y no sustituir, los principios fundamentales del periodismo, afirmó Pierre Manigault, presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) durante la inauguración de SIPConnect 2026.

En su discurso de apertura del encuentro, Manigault sostuvo que la IA representa la principal fuerza tecnológica que actualmente transforma a la industria de los medios, al ofrecer herramientas para mejorar la eficiencia, ampliar el acceso a la información, fortalecer el periodismo de investigación, personalizar la experiencia de las audiencias y generar nuevos modelos de negocio.

https://vanguardia.com.mx/noticias/internacional/alerta-sip-por-grave-retroceso-para-la-libertad-de-prensa-en-estados-unidos-BF22501213

No obstante, advirtió que esta evolución también plantea desafíos relacionados con la transparencia, los derechos de autor, la desinformación, los sesgos y la rendición de cuentas.

La SIP enfatizó que el futuro del periodismo no dependerá de la tecnología por sí misma, sino de las decisiones que adopten editores, directores y periodistas para preservar la calidad informativa y la libertad de prensa.

”La responsabilidad de los periodistas no es simplemente generar más contenido. Es buscar la verdad, verificar los hechos, ofrecer contexto, cuestionar el poder y ganarse la confianza del público cada día”, señaló durante el mensaje inaugural.

Asimismo, sostuvo que ningún algoritmo puede reemplazar el criterio editorial, el escepticismo profesional ni el compromiso con la libertad de expresión, por lo que la inteligencia artificial “nunca debe cambiar el propósito del periodismo”.

Durante SIPConnect 2026, especialistas de organizaciones de medios y empresas tecnológicas analizarán temas como la gobernanza de la IA, su implementación en las redacciones, la innovación de productos, la diversificación de ingresos, el desarrollo de audiencias y la sostenibilidad de los medios.

La SIP destacó que la innovación ya no es una opción, sino una necesidad, aunque subrayó que debe ejercerse con responsabilidad para garantizar que las nuevas tecnologías refuercen la credibilidad y los valores que distinguen al periodismo de calidad.

Finalmente, la organización hizo un llamado a fortalecer la colaboración entre medios de comunicación, empresas tecnológicas y periodistas, al considerar que el futuro del periodismo dependerá de la capacidad del sector para innovar sin renunciar a su misión de servir a la democracia mediante una prensa libre e independiente.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Ia
Libertad De Expresión
Periodismo

Localizaciones


Miami

Organizaciones


SIP

Vanguardia

Vanguardia

Somos un medio de comunicación digital e impreso con cinco décadas de historia; nos hemos consolidando como uno de los sitios de noticias más visitados del Noreste de México.

Como medio multiplataforma, nos distinguimos por ofrecer contenidos confiables y de alta calidad, abarcando una amplia gama de temas, desde política y estilo de vida hasta artes y cultura. Además, ofrecemos artículos de análisis, entretenimiento y recursos útiles a través de formatos innovadores en texto, fotografía y video, que permiten a nuestros lectores estar siempre bien informados con las noticias más relevantes del día.

Nos enorgullece tener un equipo editorial compuesto por periodistas especializados en Derechos Humanos, Deportes y Artes.

Selección de los editores
In-KRILL-dulos

In-KRILL-dulos
NosotrAs: Y el feminismo que estaba de moda

NosotrAs: Y el feminismo que estaba de moda
La automotriz KIA confirmó una inversión de 649 millones de dólares en su planta de Pesquería, Nuevo León, donde comenzará la producción del vehículo eléctrico EV3.

KIA fabricará auto eléctrico en Nuevo León; invertirá 649 millones de dólares con mil 500 nuevos empleos
A dos meses de la detención de Omar Chávez por un proceso relacionado con violencia familiar y lesiones, su expareja hizo nuevas declaraciones en las que afirma que también fue víctima de privación ilegal de la libertad durante 13 días.

‘Me querían muerta’... Hijo de Julio César Chávez habría secuestrado 13 días a su ex novia, según nuevas revelaciones
Un canal de baja presión en el sureste mexicano y el ingreso de humedad del golfo de México y mar Caribe, originarán lluvias intensas e intervalos de chubascos.

Se aproxima Tormenta intensa a México con 48 horas de lluvia, granizadas y fuertes ráfagas de viento de hasta 70 km/h
La aplicación móvil del Banco del Bienestar se ha consolidado como una de las plataformas financieras públicas con mayor crecimiento en México, principalmente para personas que reciben apoyos sociales.

App Banco del Bienestar 2026: Cómo usarla, hacer transferencias y cuidar tu dinero de la Pensión del Bienestar
Contrato. El regreso de Robert Downey Jr. al Universo Cinematográfico de Marvel como Doctor Doom también estaría acompañado del contrato más lucrativo de la franquicia.

¡El más cotizado! Robert Downey Jr. cobraría 100 MDD por ser Doctor Doom
Gianni Infantino defiende el proyecto como una vía para aumentar la inversión y “democratizar” el desarrollo del futbol mundial.

¿FIFA pone ‘en venta’ el Mundial? Infantino busca 4,200 mdd con polémico plan privado