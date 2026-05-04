Logra impactar un dron ucraniano a un edificio en Moscú, a diez kilómetros del Kremlin

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    Logra impactar un dron ucraniano a un edificio en Moscú, a diez kilómetros del Kremlin
    Varias personas pasean por el parque Zaryadye de Moscú, el jueves 30 de abril de 2026, con el Kremlin de fondo. AP/Pavel Bednyakov

Según el canal de Telegram Baza, el impacto del dron dañó la fachada del edificio y parte de los ventanales

MOSCÚ- Un dron ucraniano impactó este lunes por primera vez en varios años contra un edificio de viviendas en Moscú, a apenas diez kilómetros del Kremlin, según informó el alcalde de la capital rusa, Serguéi Sobianin.

“En Moscú un dron impactó contra una de las torres del edificio de viviendas ‘Don na Mosfilmovskoi’”, escribió el alcalde en su canal de MAX, el Telegram ruso.

https://vanguardia.com.mx/noticias/internacional/zelenski-teme-rusia-un-ataque-ucraniano-durante-el-desfile-del-9-de-mayo-en-moscu-FA20466773

Señaló que no hubo víctimas por el ataque, y añadió que las defensas antiaéreas moscovitas repelieron el ataque de otros dos drones que volaban en dirección a Moscú.

Según el canal de Telegram Baza, el impacto del dron dañó la fachada del edificio y parte de los ventanales.

A su vez, el canal de Telegram ucraniano Exilenova+ señaló que el ataque fue perpetrado por un dron kamikaze ucraniano del tipo FP-1, con un alcance de vuelo de hasta 1.600 kilómetros y una carga máxima de 120 kilogramos de explosivos.

“Se trata del primer caso documentado de ataques de drones kamikaze en las inmediaciones del Kremlin en mucho tiempo”, indicó el medio.

Según constató EFE, al sur de Moscú se escucharon varias explosiones de derribos de drones sobre las 04:00 hora local (01:00) GMT.

https://vanguardia.com.mx/noticias/internacional/como-podria-afectar-el-alza-de-combustibles-a-los-ataques-ucranianos-a-instalaciones-petroleras-rusas-GA20466132

Los aeropuertos moscovitas de Vnúkovo y Domodédovo (sur) pausaron durante varias horas sus actividades, ante el peligro de drones.

El Ministerio de Defensa ruso informó en su cuenta de MAX del derribo de 117 drones ucranianos de ala fija sobre 14 regiones rusas, incluyendo Moscú.

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