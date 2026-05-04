Zelenski: teme Rusia un ataque ucraniano durante el desfile del 9 de mayo en Moscú

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    Zelenski: teme Rusia un ataque ucraniano durante el desfile del 9 de mayo en Moscú
    El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, habla con los medios de comunicación a su llegada a una reunión de la Comunidad Política Europea en Ereván, Armenia. AP/Anthony Pizzoferrato

Rusia transmitió recientemente al presidente estadounidense, Donald Trump, su intención de declarar una tregua temporal con motivo del 9 de mayo

ARMENIA- El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, dijo en su discurso ante la Comunidad Política Europea que se celebra este lunes en Ereván que Rusia teme un ataque con drones contra el acto anual de conmemoración de la victoria soviética sobre los nazis del próximo sábado 9 de mayo en Moscú.

“Rusia anunció un desfile del 9 de mayo en Moscú sin equipamiento militar. Si esto ocurre será la primera vez en muchos, muchos años. No pueden permitirse equipamiento militar y temen que los drones puedan sobrevolar la Plaza Roja”, afirmó Zelenski.

https://vanguardia.com.mx/noticias/internacional/por-primera-vez-en-casi-dos-decadas-rusia-hara-su-desfile-del-dia-de-la-victoria-sin-equipo-militar-AH20363003

El presidente ucraniano realizó estas declaraciones horas después de que un dron ucraniano impactara en un edificio de Moscú situado a unos diez kilómetros del Kremlin, según ha confirmado el alcalde de la capital rusa, Serguéi Sobianin.

Las palabras del mandatario ucraniano hacían referencia al anuncio la semana pasada por parte del Ministerio de Defensa ruso de que el desfile del 9 de mayo se celebraría este año sin tanques y otros tipos de material militar.

Zelenski interpretó esta decisión del Kremlin como una prueba de la debilidad rusa, como ya hizo también la semana pasada la jefa de la diplomacia de la UE, Kaja Kallas.

Rusia transmitió recientemente al presidente estadounidense, Donald Trump, su intención de declarar una tregua temporal con motivo del 9 de mayo. El ministro de Exteriores ucraniano, Andrí Sibiga, calificó este anunció ruso de “manipulación” encaminada a ganarse las simpatías de EE.UU.

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