Los CDC vinculan a las Cuarto de Libra de McDonald’s con un brote de E. Coli

NUEVA YORK- Una persona ha muerto y 49 han enfermado a causa de un brote de E. coli relacionado con las hamburguesas Cuarto de Libra de McDonald’s, dijeron el martes los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por su sigla en inglés).

McDonald’s ha dejado de vender las hamburguesas Cuarto de libra en varios estados de EE. UU., la mayoría en la zona montañosa occidental, dijeron los CDC, y también ha suspendido el uso de rodajas de cebollas en todos los sándwiches en esos estados, mientras los investigadores de salud tratan de determinar qué ingrediente puede estar contaminado con la bacteria mortal.

En su comunicado de prensa, la agencia de salud pública calificó la situación de “investigación sobre el brote en rápida evolución”

La misma cepa de la bacteria ha enfermado a 49 decenas de personas en 10 estados, aunque los CDC dijeron que la mayoría de las personas eran de Colorado y Nebraska. Un residente de Colorado ha fallecido. Diez personas fueron hospitalizadas, entre ellas un niño que, según dijo la agencia sanitaria, tiene una enfermedad que se está complicando.

Todos los entrevistados dijeron que habían comido en McDonald’s recientemente, y la mayoría dijo haber consumido hamburguesas Cuarto de Libra. La cadena de comida rápida dijo a los investigadores que utiliza principalmente rodajas de cebolla fresca en ese artículo.

Los investigadores de salud y alimentación también están tratando de determinar si se ha vendido carne contaminada a otros minoristas o tiendas de comestibles.

Esta es una noticia en desarrollo.

Teddy Rosenbluth es reportera de salud y forma parte de la generación 2024-25 de Times Fellowship, un programa para periodistas al comienzo de sus carreras. c. 2024 The New York Times Company.

Por Teddy Rosenbluth, The New York Times.