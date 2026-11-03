Los demócratas ganan el Senado y ponen fin al dominio republicano en el Congreso

WASHINGTON.- Los demócratas recuperaron el martes el control del Senado federal, asestando un decisivo revés al control republicano en el Congreso y abriendo paso a una nueva era de oposición legislativa al presidente Donald Trump .

Las elecciones legislativas del martes canalizaron la profunda frustración de los votantes con los altos precios, la guerra en Irán y las preocupaciones sobre la corrupción gubernamental. En la Cámara de Representantes aún es demasiado pronto para declarar un ganador, pero los demócratas ya habían arrebatado siete escaños de manos republicanas.

TE PUEDE INTERESAR: Recuerdan en Nueva York con una marcha a los mexicanos muertos bajo custodia de ICE

El control demócrata del Senado remodelará profundamente los últimos dos años de la presidencia de Trump y probablemente obstaculizará su capacidad para impulsar su agenda, incluidas sus esperanzas de mantener una tendencia conservadora en la Corte Suprema.

Josh Turek derrotó a la representante Ashley Hinson en Iowa y Adam Hamilton desbancó al senador Roger Marshall en Kansas como parte de una sorprendente ola azul. James Talarico se impuso a Ken Paxton en Texas, la demócrata Annie Andrews derrotó a la republicana Darline Graham en Carolina del Sur, el demócrata Sherrod Brown derrotó al senador republicano Jon Husted en Ohio y Roy Cooper se quedó con un escaño vacante en Carolina del Norte.

El senador demócrata Jon Ossoff ganó la reelección en Georgia, derrotando al representante Mike Collins y negándole a los republicanos un escaño que alguna vez vieron como una posibilidad. El representante Chris Pappas también se impuso en Nueva Hampshire, después de vencer al exsenador John Sununu en una contienda para reemplazar a la senadora demócrata saliente Jeanne Shaheen.

En la Cámara de Representantes, los demócratas avanzaban hacia el control después de imponerse a republicanos en seis contiendas clave. Los representantes republicanos Tom Kean, de Nueva Jersey, y tres republicanos en Pensilvania, Ryan Mackenzie, Scott Perry y Rob Bresnahan, perdieron la reelección y los demócratas ganaron escaños disponibles en Carolina del Norte y Kentucky. Los demócratas necesitaban ganar tres escaños más que los republicanos para asumir el control de la cámara baja.

Las elecciones cambiarán drásticamente el panorama en Washington. Los demócratas se mostraban cautelosamente optimistas mientras veían a los republicanos pasar el tramo final de la campaña inyectando decenas de millones de dólares en estados y distritos que Trump ganó con holgura hace apenas dos años. Apuntan a que el descontento por el fracaso de Trump a la hora de frenar la inflación y la percepción de que se ha centrado más en adornar la capital del país que en resolver los problemas del alto costo de la gasolina inclinen la balanza a su favor.

Los republicanos mantenían la esperanza de que su abrumadora ventaja de dinero ayudará a contener la marea, pero se preparaban para perder el control de la Cámara de Representantes y luchaban por conservar el Senado, un desenlace que parecía improbable a comienzos de este año, dado un mapa que muchos consideraban favorable al partido.

Además, la senadora republicana Ashley Moody ganó una elección especial en Florida para concluir el periodo de Marco Rubio, quien se convirtió en el secretario de Estado en 2025. La representante de Wyoming Harriet Hageman ganó un escaño en el Senado en reemplazo de la senadora saliente Cynthia Lummis.

En la Cámara de Representantes, la demócrata Jamie Ager venció a la republicana Jennifer Capps Balkcom en Carolina del Norte para darle al partido su primer cambio de bancas en las cámara baja. Se produjo otro en Nueva Jersey, donde la expiloto de helicóptero de la Marina, Rebecca Bennett, derrotó al representante Tom Kean.