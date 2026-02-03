Los nuevos archivos de Epstein no logran calmar la indignación

La publicación de alrededor de 3 millones de archivos de investigación de Jeffrey Epstein no ha logrado calmar la indignación por el manejo de estas revelaciones por parte de los funcionarios del Departamento de Justicia, y los defensores afirman que potencialmente millones de documentos aún están retenidos.

El Departamento de Justicia de Donald Trump debía divulgar todos los archivos de investigación antes del 19 de diciembre, en virtud de la Ley de Transparencia de los Expedientes Epstein (EFTA). Si bien el Departamento de Justicia publicó algunos documentos en esa fecha, la divulgación de la semana pasada se produjo casi seis semanas después de la fecha límite.

El fiscal general adjunto Todd Blanche, quien se desempeñó como abogado defensor penal de Trump, dijo a los periodistas la semana pasada que esta divulgación marcó “el final de un proceso muy completo de identificación y revisión de documentos para garantizar la transparencia para el pueblo estadounidense y el cumplimiento de la ley”.

“Después de presentar el informe final al Congreso como lo exige la ley y publicar las justificaciones escritas de las redacciones en el Registro Federal, se completarán las obligaciones del departamento bajo la ley”, dijo Blanche.

También dijo que si bien el Departamento de Justicia había encontrado “más de 6 millones de páginas identificadas como potencialmente sensibles”, eso se debía a que “nos equivocamos al recopilar en exceso materiales de varias fuentes para garantizar la máxima transparencia”.

“El número de páginas adaptables es significativamente menor que el total de páginas recopiladas inicialmente”, añadió Blanche. “Por eso mencioné hace un momento que hoy publicamos más de 3 millones de páginas y no los 6 millones que recopilamos”.

El plazo incumplido y hasta 3 millones de archivos que siguen sin publicarse han provocado críticas y pedidos de mayor divulgación para responder cómo Epstein abusó sexualmente de niñas con impunidad durante décadas y consiguió un acuerdo de culpabilidad favorable hace unos 20 años que le permitió evitar un procesamiento federal.

“El gobierno continúa evadiendo responsabilidades y ha argumentado que no es responsable del abuso que Epstein cometió contra cientos de víctimas”, declaró Jennifer Plotkin, de Merson Law, que representa a más de 30 víctimas. “La publicación de los archivos demuestra que el gobierno les falló repetidamente a las víctimas”.

La Dra. Ann Olivarius, abogada de derechos de las mujeres y fundadora del bufete de abogados McAllister Olivarius, dijo que las revelaciones no han levantado el velo sobre la continua evasión de la justicia por parte de Epstein hasta su procesamiento en 2019.

“Tenemos muchos archivos sobre la depravación de Epstein. Lo que nos falta son los archivos sobre su inmunidad”, dijo. “La pregunta no es solo ‘¿quién estaba en el avión [de Epstein]?’, sino ‘¿quién hizo la llamada que detuvo la investigación de 2007?’

“Una revelación no está completa si nos dice algo sobre el criminal pero nada sobre el escudo”.

Olivarius también señaló la dramática diferencia entre cuántos documentos fueron identificados como posiblemente pertinentes y cuántos fueron publicados.

“El Departamento de Justicia identificó inicialmente más de 6 millones de páginas de interés, pero hemos visto aproximadamente la mitad. Afirman que el resto son duplicados o no cumplen con los requisitos”, dijo Olivarius. “Como abogado que ha dedicado su carrera a luchar por la transparencia en casos de abuso sistemático, desconfío de esto. Dado que quien posee los documentos determina qué cumple con los requisitos, es una fuente propicia para un uso indebido táctico”.

El sitio web de noticias Radar Online, que presentó una demanda hace más de ocho años después de que el FBI no revelara los archivos de Epstein según una solicitud de registros públicos (Foia) de abril de 2017, también dijo que la divulgación de la semana pasada fue insuficiente.

“Además de las numerosas censuras cuestionables que el público ha identificado, el Departamento de Justicia ha reconocido que millones de registros de Epstein fueron ocultados por completo”, declaró un portavoz de Radar. “Hemos solicitado al Tribunal de Apelaciones del Segundo Circuito que devuelva nuestro caso de la FOIA al Tribunal de Distrito para impugnar directamente cualquier intento de socavar la transparencia”.

Jennifer Freeman, abogada del bufete Marsh Law Firm que representa a Maria Farmer, dijo que estas revelaciones han sido “un desastre desde el principio, llenas de plazos incumplidos y redacciones torpes, al tiempo que exponen las identidades de los sobrevivientes”.

“Esta lucha no ha terminado; no permitiremos que el gobierno federal simplemente descarte un par de millones de documentos y se desentienda de uno de los mayores fallos policiales en la historia de Estados Unidos”, dijo Freeman. “En este momento, tenemos más preguntas que respuestas. ¿Dónde está el resto del expediente del FBI de Maria Farmer? ¿Dónde están los registros de las denuncias que tantas otras mujeres presentaron al FBI y cómo el FBI las investigó? ¿Y por qué el Departamento de Justicia oculta los nombres de los perpetradores mientras expone a las sobrevivientes?”

Mientras tanto, los principales demócratas han criticado el manejo de estos archivos mientras Blanche redobló el trabajo del Departamento de Justicia, y le dijo a ABC News el domingo: “Esta revisión ha terminado “.

“Estamos presenciando un encubrimiento total”, dijo el congresista Jamie Raskin, demócrata de Maryland, en el programa State of the Union de CNN.

Han dicho que hay 6 millones de documentos potencialmente relevantes. Solo han publicado 3 millones con más de 10,000 tachaduras. ¿Qué pasa con los otros 3 millones de archivos? —preguntó Raskin, miembro de mayor rango del Comité Judicial de la Cámara de Representantes—. Solo estamos recibiendo información poco a poco, lo que quieren que veamos.

Se contactó al Departamento de Justicia para obtener comentarios sobre las críticas. Un funcionario del Departamento de Justicia declaró en un correo electrónico: “Esta narrativa es trillada. Que se desee que algo sea cierto no significa que lo sea. Este Departamento produjo más de 3,5 millones de páginas en cumplimiento con la ley y ha revelado al público y al Congreso qué elementos no respondieron, de conformidad con la Ley”.

El funcionario también dijo: “Supongo que todos los miembros del Congreso leen el texto real antes de votar, pero si no, nuestro comunicado de prensa y carta al Congreso lo explican claramente”.