Miles de ucranianos se quedan sin calefacción tras masivo ataque aéreo de Rusia

Más de 1.000 edificios residenciales en Kiev se quedaron sin calefacción el martes después de un masivo ataque aéreo ruso durante una de las noches más frías del invierno, con temperaturas en la capital cayendo a -20 °C.

Durante la noche, el Kremlin disparó 450 drones de ataque y más de 70 misiles por todo el país. Los ataques causaron daños en cinco distritos de Kiev y dejaron al menos nueve heridos. Las llamas consumieron un apartamento en los pisos superiores de un edificio de Kiev.

Una alerta antiaérea se mantuvo vigente durante más de cinco horas. Los residentes reportaron una serie de fuertes explosiones que comenzaron alrededor de la 1 de la madrugada.

El líder de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy , dijo que los ataques cínicos demostraron que Vladimir Putin no estaba interesado en la paz, antes de la última ronda de conversaciones el miércoles y jueves en Abu Dhabi entre Rusia, Ucrania y Estados Unidos.

«Para Rusia, aprovechar los días más fríos del invierno para aterrorizar a la gente es más importante que recurrir a la diplomacia», declaró Zelenski. Instó a sus socios occidentales a aumentar el suministro de misiles para los sistemas de defensa aérea a fin de proteger la vida normal.

“Sin presión sobre Rusia, esta guerra no terminará. Ahora Moscú opta por el terror y la escalada, y por eso se necesita la máxima presión”, escribió en redes sociales.

El jueves pasado, Donald Trump declaró haberle pedido personalmente al presidente ruso que dejara de atacar Kiev y “varias ciudades” durante una semana debido al frío excepcional. “Accedió. Y debo decirles que fui muy amable”, dijo Trump.

El Kremlin anunció que la tregua duraría solo hasta el domingo. Según Ucrania , Rusia continuó disparando durante este período. Entre las infraestructuras afectadas durante la noche se encontraban instalaciones para calentar agua para su distribución a los hogares ucranianos.

“Cientos de miles de familias, incluidos niños, se quedaron deliberadamente sin calefacción durante las duras condiciones invernales, con temperaturas que descendieron hasta -25 °C”, escribió en X el ministro de Energía ucraniano, Denys Shmyhal.

Ucrania afirmó que el ataque también dañó el monumento a la Madre Patria, un monumento conmemorativo de la Segunda Guerra Mundial de la era soviética. La estatua de titanio de 62 metros de una madre con una espada y un escudo y un tridente ucraniano se alza imponente sobre la ciudad y el río Dniéper, que se ha congelado.

“Es a la vez simbólico y cínico: el Estado agresor ataca un lugar de recuerdo de la lucha contra la agresión en el siglo XX, repitiendo sus crímenes en el siglo XXI”, escribió la ministra de Cultura, Tetyana Berezhna, en Facebook.

Las últimas conversaciones trilaterales de paz en Abu Dabi se celebran en medio de informes de que Ucrania ha acordado un plan multinivel con sus aliados para hacer cumplir cualquier alto el fuego con Rusia. El plan fue discutido en diciembre y enero por funcionarios ucranianos, europeos y estadounidenses.

Según el FT , citando fuentes involucradas en las negociaciones, una violación de la tregua por parte de Rusia desencadenaría una respuesta en 24 horas. Esta implicaría inicialmente una advertencia diplomática seguida, de ser necesario, por la intervención del ejército ucraniano para restablecer el alto al fuego.

Si las hostilidades continuaban después de 72 horas, Ucrania, junto con sus aliados, pasaría a una segunda etapa. Esta implicaría una respuesta militar de la coalición dispuesta, que incluiría fuerzas estadounidenses.

Los ataques del martes se produjeron en toda Ucrania. En Kiev, 1.170 edificios se quedaron sin electricidad. En la ciudad nororiental de Járkov, el alcalde, Ihor Terekhov, declaró que la infraestructura energética había sufrido daños. Más de 800 edificios se quedaron sin calefacción, ya que se drenó el agua de los radiadores para evitar que se congelaran en el gélido frío.

“El objetivo es obvio: causar la máxima destrucción y dejar la ciudad sin calefacción en medio de un frío extremo”, escribió Terekhov en Telegram. El viceprimer ministro Oleksiy Kuleba afirmó que 110.000 viviendas en Járkov se quedaron sin calefacción tras el ataque.

La emisora pública Suspilne también dijo que los ataques rusos habían dejado sin electricidad a dos ciudades de la región de Kharkiv, Izium y Balakliia, y habían afectado a dos edificios de apartamentos en la ciudad norteña de Sumy.

Los propagandistas rusos han estado celebrando la destrucción deliberada de la red energética de Ucrania por parte del Kremlin en las últimas semanas: un crimen de guerra.

“Hemos llevado a Ucrania a la edad de piedra. Se acerca un frío terrible. El sistema energético es extremadamente sensible a los desequilibrios”, declaró el presentador Vladimir Solovyov a la televisión estatal. Predijo que Kiev se convertiría en un “gigante pozo negro”.