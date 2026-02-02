Bill y Hillary Clinton darán sus testimonios ante el Congreso sobre el Caso Epstein

+ Seguir en Seguir en Google
Internacional
/ 2 febrero 2026
    Bill y Hillary Clinton darán sus testimonios ante el Congreso sobre el Caso Epstein
    Bill y Hillary Clinton darán sus testimonios ante el Congreso sobre el Caso Epstein FOTO: VANGUARDIA

El hecho fue compartido por Ángel Ureña, jefe adjunto del gabinete del expresidente Clinton

El 2 de enero, mientras que el caso de Epstein causa debates sobre si las investigaciones han sido alteradas o simplificadas, el expresidente de los Estados Unidos, Bill Clinton, y su esposa y antigua candidata a presidencia, Hillary Clinton, testificarán ante el Congreso.

En medios, tanto de información como de las redes sociales, se han destacado colecciones de fotografías que muestran a Bill Clinton con el fallecido empresario, Jeffrey Epstein.

TE PUEDE INTERESAR: ¿Qué hemos aprendido de los archivos de Epstein recientemente publicados?

Dichas fotografías, al igual que declaraciones de previa amistad, han vinculado Bill Clinton con los crímenes de abuso y trata de personas de Epstein y su isla vacacional.

Ante acusaciones del Comité de Supervisión de la Cámara Baja contra los Clinton, sobre presuntamente desobedecer citaciones, ambos exfuncionarios de gobierno darán sus testimonios.

Sin embargo, medios internacionales y nacionales han destacado que ni uno de los Clinton, al igual que Trump, están siendo acusados de conducta delictiva. Por su parte, el actual presidente de los Estados Unidos no ha sido citado a testificar, aunque también haya tenido una amistad pública con Epstein.

TE PUEDE INTERESAR: Mencionan a Salinas Pliego, Slim y Azcárraga en archivos de Jeffrey Epstein

El expresidente Clinton aseguró que su amistad con Epstein se había detenido hace décadas, y que nunca tuvo conocimiento de los actos de abuso sexual a menores que ocurrían en las propiedades de Epstein.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


acoso sexual
Trata De Personas

Localizaciones


Estados Unidos

Personajes


Bill Clinton
Donald Trump
Hillary Clinton

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Actual editor web de breaking news en la redacción de Vanguardia MX. Cubre noticias de última hora y te comparte el contexto en tiempo real.

Es egresado de la Licenciatura en Historia y Humanidades de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En el 2019, escribió la novela de fantasía oscura “Las melodías fragmentadas del Pandemonium”, editada y publicada por la editorial Literalika, en la cual es tallerista de creación literaria para jóvenes escritores. Es parte del equipo editorial de “Bloch. Revista estudiantil de Historia”. Es co-creador y locutor de “La cueva de Grendel”, podcast sobre películas y libros de fantasía, ciencia ficción, misterio y terror. Sus temas de interés siempre han sido la historia militar, la teoría de la historia y la literatura.

Su fascinación por la música, en específico, del subgénero del Metal, lo ha incursionado en escribir una serie de artículos sobre esta temática y cómo esta contracultura se ha mantenido viva en la escena del noreste mexicano.

Selección de los editores
El Departamento de Justicia de Estados Unidos publicó el pasado 30 de enero más registros y archivos sobre el caso del multimillonario pederasta Jeffrey Epstein

Gabriela Rico: usuarios reviven polémico video tras liberación de archivos Epstein
Profeco abrió un Procedimiento por Infracción a la Ley contra Ticketmaster tras quejas por boletos de BTS

Profeco inicia procedimiento contra Ticketmaster por boletos de BTS; multa podría superar 5 mdp
Claudia Sheinbaum encabezó la Conferencia del Pueblo desde Cineteca Nacional de Chapultepec, confirmó que carta que envió al Presidente de Corea del Sur, para que haya más conciertos de BTS en México, fue contestada.

Corea del Sur responde a México, Sheinbaum revela mensaje sobre conciertos de BTS
A tres meses de su asesinato, la presidenta municipal de Uruapan, Grecia Quiroz, develó una placa en memoria de su difunto esposo, el exedil Carlos Manzo.

Grecia Quiroz devela placa y sombrero de mármol en honor a Carlos Manzo en Uruapan
América Latina batalla para proteger sus industrias ante la masiva fabricación de productos chinos baratos. FOTO:

Industria automotriz china ganan terreno en México y Brasil
El mandatario Gabriel Boric (c), junto a la expresidenta Michelle Bachelet (2i) caminando en el palacio de La Moneda, en Santiago, Chile.

Hace oficial Chile la candidatura de Michelle Bachelet a Secretaría General de la ONU, cuenta con el respaldo de Brasil y México

Fotografía de un dibujo realizado por la artista Jane Rosenberg donde aparece el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro (i), junto a su esposa, Cilia Flores (d), compareciendo ante un tribunal federal, en Nueva York.

EU pide aplazar al 26 de marzo la audiencia de Nicolás Maduro y Cilia Flores
El 24 de enero del 2026, el enfermero Alex Pretti fue interceptado, y posteriormente, ejecutado por elementos de ICE durante una manifestación contra las redadas anti migrantes

Médico forense declara como homicidio el caso de Alex Pretti, en Minnesota