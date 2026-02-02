Bill y Hillary Clinton darán sus testimonios ante el Congreso sobre el Caso Epstein

El 2 de enero, mientras que el caso de Epstein causa debates sobre si las investigaciones han sido alteradas o simplificadas, el expresidente de los Estados Unidos, Bill Clinton, y su esposa y antigua candidata a presidencia, Hillary Clinton, testificarán ante el Congreso.

En medios, tanto de información como de las redes sociales, se han destacado colecciones de fotografías que muestran a Bill Clinton con el fallecido empresario, Jeffrey Epstein.

Dichas fotografías, al igual que declaraciones de previa amistad, han vinculado Bill Clinton con los crímenes de abuso y trata de personas de Epstein y su isla vacacional.

Ante acusaciones del Comité de Supervisión de la Cámara Baja contra los Clinton, sobre presuntamente desobedecer citaciones, ambos exfuncionarios de gobierno darán sus testimonios.

Sin embargo, medios internacionales y nacionales han destacado que ni uno de los Clinton, al igual que Trump, están siendo acusados de conducta delictiva. Por su parte, el actual presidente de los Estados Unidos no ha sido citado a testificar, aunque también haya tenido una amistad pública con Epstein.