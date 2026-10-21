Macron acusa a Trump de hacer campaña con las revueltas de Francia a través de ‘comentarios estúpidos’

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    Macron acusa a Trump de hacer campaña con las revueltas de Francia a través de ‘comentarios estúpidos’
    Un manifestante sostiene una pancarta con una foto del presidente francés Emmanuel Macron y una guillotina frente a una oficina de turismo en llamas durante una protesta contra el aumento del costo de vida. AP.

Las protestas por el vertiginoso aumento del costo de vida han derivado en disturbios generalizados y saqueos en Francia

PARÍS.-Emmanuel Macron denunció este miércoles a los dirigentes extranjeros que “hacen campaña a costa de Francia ” y que han realizado “comentarios tan inaceptables como estúpidos”, en alusión, sin mencionarlos expresamente, al presidente estadounidense, Donald Trump, y al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu.

El presidente francés culpó a “líderes extranjeros”, incluidos los que están “al otro lado del Atlántico”, de intentar aprovechar el tenso clima social de Francia para su propia agenda política.

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Fue el domingo que Donald Trump arremetió contra Francia al asegurar que la política migratoria del país europeo es la causa principal de los recientes disturbios.

El presidente estadounidense Donald Trump ha utilizado la violencia para movilizar a sus simpatizantes políticos, al hacer afirmaciones sin fundamento de que los migrantes musulmanes son responsables de los disturbios, e instar a Macron a “¡cerrar sus fronteras y tomar el control antes de que sea demasiado tarde!”.

Asimismo el martes, tras informar que destinaría 400 millones de dólares para apoyar la campaña republicana, dijo en un mensaje en su plataforma Truth Social, el mandatario sugirió que una victoria republicana evitaría que en Estados Unidos se repitieran escenas de disturbios como las registradas en Francia.

Ante esto el miércoles Macron respondió al señalar que “ha habido manipulación extranjera de la información tras” los saqueos en París y otras ciudades francesas el fin de semana pasada.

“Y eso ha llevado a comentarios tan inaceptables como estúpidos, de muchas personas, incluidos líderes extranjeros”, manifestó.

Cuando un reportero le preguntó si se refería a Trump, Macron contestó: “Entre otros”.

FALSAS IMÁGENES

El presidente de Francia luego agregó que ha habido "imágenes generadas por la IA que muestran escenas que en realidad nunca ocurrieron en Francia. Hemos tenido gente afirmando que fuimos invadidos por hordas de migrantes e islamistas, lo cual es completamente falso".

Macron no precisó a qué imágenes generadas por la IA se refería, ni cómo sabía que el contenido era falso. El ministro francés de Exteriores, Jean-Noel Barrot, dijo que su oficina puede proporcionar a los países afectados las aclaraciones necesarias, “para ayudar a evitar difundir o amplificar información falsa y hacer afirmaciones sin fundamento en las redes sociales”.

Cabe destacar que Macron y Trump mantuvieron una buena relación en el pasado, pero Trump se burla con la regularidad del presidente francés en sus discursos públicos.

“La realidad es que todas las personas que están hablando mal de nuestro país en este momento son personas que no aman nuestro país”, expresó Macron. “Así que esas personas realmente me molestan”.

“Cuando veo a dirigentes que están en plena campaña electoral, ya sea en la región o al otro lado del Atlántico —que a veces repiten de manera ingenua contenido generado por la IA o difunden relaciones que ciertos círculos claramente están tratando de promover sobre lo que ocurrió en Francia—, están utilizando a nuestro país para sus propias campañas políticas”, afirmó Macron. “Y no necesitamos eso”.

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Perla Sánchez

Como egresada de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la UAdeC, he dedicado los últimos 14 años al periodismo. Mi carrera se distingue por un compromiso con temas del periodismo judicial:derechos humanos, nuevo sistema penal , desaparecidos, asociaciones civiles y víctimas. Actualmente me desempeño como editora de las secciones Internacional y Finanzas donde he tenido la oprtunidad de extender mi experiencia en temas relacionados

A lo largo de mi carrera he tenido la oportunidad de tomar cursos y diplomados con asociaciones como USAID-Documenta AC, México Evalúa, Seguridad con Justicia, Poder Judicial, Segob, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Federación Mexicana de Criminología y Criminalística.

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