El Papa León XIII regresa a la Plaza de San Pedro y celebra su primera audiencia desde que se sometió a una cirugía por cáncer

El Papa León XIII regresa a la Plaza de San Pedro y celebra su primera audiencia desde que se sometió a una cirugía por cáncer

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Miguel Sagnelli
por Miguel Sagnelli

A Leo le extirparon quirúrgicamente el lóbulo inferior del pulmón derecho el 13 de octubre y le diagnosticaron adenocarcinoma de pulmón, la forma más común de cáncer de pulmón

Internacional
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El papa León XIII regresó el miércoles a la Plaza de San Pedro, saludando a los peregrinos y bendiciendo a los bebés desde su papamóvil descapotable, durante su primera audiencia general en el Vaticano desde que se sometió a una cirugía de cáncer de pulmón hace ocho días.

El pontífice de 71 años, que prometió el domingo que retomaría poco a poco sus funciones como líder de los 1.400 millones de católicos del mundo, iba de pie en la parte trasera del vehículo mientras este atravesaba la plaza, saludando, sonriendo y deteniéndose a hablar con los peregrinos.

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A Leo le extirparon quirúrgicamente el lóbulo inferior del pulmón derecho el 13 de octubre y le diagnosticaron adenocarcinoma de pulmón, la forma más común de cáncer de pulmón.

El diagnóstico, para el papa más joven en décadas, elegido apenas en mayo de 2025, causó conmoción y planteó interrogantes sobre el futuro de su pontificado.

La audiencia del miércoles, la primera oficiada por el papa desde el 7 de octubre, transcurrió con normalidad. La gente empezó a congregarse horas antes de las 9:45 (07:45 GMT), hora de inicio prevista, protegiéndose con paraguas bajo un cielo gris y lloviznando.

“Lo primero que quiero decirles es gracias por el apoyo y las oraciones”, dijo Leo a la multitud en su discurso de apertura del evento de 50 minutos, sin mencionar específicamente su salud.

«Demos gracias a Dios por su generosidad», dijo el Papa con voz clara mientras estallaban los vítores en la plaza. «Renovemos nuestra confianza en la bondad y la misericordia de Dios».

EL CALENDARIO PAPAL SIGUE EN CAMBIO

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El papa tiene previsto visitar Uruguay, Argentina y Perú del 6 al 17 de noviembre, en uno de los viajes más intensos organizados para un líder católico en décadas, pero aún no está claro si ese viaje se llevará a cabo según lo planeado. CAPTURA DE PANTALLA

Tras recorrer la plaza el miércoles, Leo pronunció un sermón en italiano. Como único cambio significativo respecto a ocasiones anteriores, después ofreció breves saludos en siete idiomas en lugar de nueve.

Los médicos de Leo han declarado que la cirugía se realizó con éxito y sin complicaciones. Aún no han revelado el tamaño del tumor ni si la enfermedad se extendió a los ganglios linfáticos cercanos, factores clave para determinar el pronóstico.

$!El Vaticano no ha dado ninguna indicación sobre la agenda de León más allá del miércoles.
El Vaticano no ha dado ninguna indicación sobre la agenda de León más allá del miércoles. AP

El Papa tiene previsto visitar Uruguay, Argentina y Perú del 6 al 17 de noviembre, en uno de los viajes más intensos organizados para un líder católico en décadas, pero aún no está claro si ese viaje se llevará a cabo según lo planeado.

El cirujano principal de León XIII ha dicho que el papa podría estar completamente recuperado a tiempo para el viaje, pero el secretario de Estado del Vaticano ha indicado que el papa podría necesitar ajustar el ritmo de su agenda para facilitar su recuperación.

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Miguel Sagnelli

Miguel Sagnelli

Egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) de la carrera de Periodismo y Comunicación, con una especialidad en Fotografía y Producción Audiovisual, y en Geopolítica.

Ha trabajado para diversos medios y ONGS en Europa y México por más de 15 años. Su enfoque y especialidad son las noticias de Política Internacional y Nacional y conflictos, buscando la veracidad, objetividad y la investigación periodística.

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