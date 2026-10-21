El Papa León XIII regresa a la Plaza de San Pedro y celebra su primera audiencia desde que se sometió a una cirugía por cáncer

El papa León XIII regresó el miércoles a la Plaza de San Pedro, saludando a los peregrinos y bendiciendo a los bebés desde su papamóvil descapotable, durante su primera audiencia general en el Vaticano desde que se sometió a una cirugía de cáncer de pulmón hace ocho días. El pontífice de 71 años, que prometió el domingo que retomaría poco a poco sus funciones como líder de los 1.400 millones de católicos del mundo, iba de pie en la parte trasera del vehículo mientras este atravesaba la plaza, saludando, sonriendo y deteniéndose a hablar con los peregrinos.

A Leo le extirparon quirúrgicamente el lóbulo inferior del pulmón derecho el 13 de octubre y le diagnosticaron adenocarcinoma de pulmón, la forma más común de cáncer de pulmón. El diagnóstico, para el papa más joven en décadas, elegido apenas en mayo de 2025, causó conmoción y planteó interrogantes sobre el futuro de su pontificado. La audiencia del miércoles, la primera oficiada por el papa desde el 7 de octubre, transcurrió con normalidad. La gente empezó a congregarse horas antes de las 9:45 (07:45 GMT), hora de inicio prevista, protegiéndose con paraguas bajo un cielo gris y lloviznando. “Lo primero que quiero decirles es gracias por el apoyo y las oraciones”, dijo Leo a la multitud en su discurso de apertura del evento de 50 minutos, sin mencionar específicamente su salud. «Demos gracias a Dios por su generosidad», dijo el Papa con voz clara mientras estallaban los vítores en la plaza. «Renovemos nuestra confianza en la bondad y la misericordia de Dios».

EL CALENDARIO PAPAL SIGUE EN CAMBIO

Tras recorrer la plaza el miércoles, Leo pronunció un sermón en italiano. Como único cambio significativo respecto a ocasiones anteriores, después ofreció breves saludos en siete idiomas en lugar de nueve. Los médicos de Leo han declarado que la cirugía se realizó con éxito y sin complicaciones. Aún no han revelado el tamaño del tumor ni si la enfermedad se extendió a los ganglios linfáticos cercanos, factores clave para determinar el pronóstico.