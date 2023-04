Más de 13 mil niños no acompañados fueron aprehendidos en EU, según un informe de la OIM

En este sentido, las detenciones de niños no acompañada representan el 23.9 % del total de personas que fueron apresadas entre enero y febrero, que llegaron a 56,333 .

TE PUEDE INTERESAR : INM no permitirá que niños migrantes crucen la frontera con EU

Del total de menores de edad no acompañados que cruzaron la frontera de México con Estados Unidos, 1,529 eran de El Salvador, 4,563 de Guatemala y 7,386 de Honduras.

El menor fue descubierto cuando los agentes de la estación de la patrulla en la ciudad de Río Grande encontraron un grupo de migrantes que caminaba al oeste de Roma, en Texas, precisó la Oficina de Aduanas y Protección de Fronteras (CBP).

Además, los agentes se dieron cuenta de que los adultos se apartaban del menor y que “nadie en el grupo decía conocerlo o tener una relación familiar con él”, detalla un comunicado de CBP y agrega que “la ropa del niño tenía por todas partes anotados números telefónicos y nombres”, y que “los agentes usaron esas referencias para identificar a miembros de su familia”.

ESTADOS UNIDOS NIEGA QUE EXISTAN 85 MIL MENORES NO ACOMPAÑADOS PERDIDOS

El Gobierno estadounidense rechazó este haber extraviado a 85,000 menores migrantes no acompañados que consiguieron cruzar a Estados Unidos desde su frontera con México, no obstante, no ofreció cifras sobre al número de ellos que se les ha seguido la pista tras haber sido entregados a un familiar o tutor legal.

“Me gustaría dejar esto claro: no hemos perdido a nadie”, dijo tajantemente Robin Dunn Marcos, directora de la Oficina de Reasentamiento de Refugiados (ORR), ante el Comité de Vigilancia y Rendición de Cuentas de la Cámara de Representantes estadounidense el pasado 18 de abril.