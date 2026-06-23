Más de 90 arrestos durante las elecciones colombianas

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    Más de 90 arrestos durante las elecciones colombianas Vanguardia

Abelardo de la Espriella, candidato de la ultraderecha, ganó el preconteo de las elecciones presidenciales

Al menos cuatro personas detenidas por delitos electorales y 87 arrestos por otro tipo de contravenciones reportó este lunes la Policía, tras la conclusión de las elecciones presidenciales, aunque en Bogotá y Cali (suroeste) se reportaron disturbios focalizados que fueron contenidos.

Las detenciones por delitos electorales se registraron en cuatro departamentos, mientras las 87 personas arrestadas durante la jornada estaban acusadas o sindicadas de homicidio, concierto para delinquir y delitos sexuales, entre otros.

https://vanguardia.com.mx/noticias/internacional/colombia-se-unira-al-escudo-de-las-americas-tras-victoria-preliminar-de-abelardo-de-la-espriella-DE21616849

Una vez concluyeron las elecciones y se conocieron los resultados, se reportaron manifestaciones y protestas en 82 municipios, que no pasaron a mayores, salvo en Bogotá y Cali, donde se registraron daños y alteraciones del orden público.

En Bogotá se reportaron manifestaciones violentas en dos sectores del sur, uno de los cuales pudo pasar a mayores cuando un grupo de encapuchados intentó atacar una estación de Policía y fue repelido por unidades antimotines.

Mientras que en Cali se reportó una manifestación que derivó en daños a 15 cámaras de vigilancia y a cuatro estaciones del servicio de transporte público, razón por la que la Alcaldía de esa ciudad ofreció una recompensa de unos 29 mil dólares para identificar a los responsables de esos hechos.

https://vanguardia.com.mx/noticias/internacional/una-colombia-dividida-elige-entre-la-continuidad-de-un-gobierno-izquierda-o-un-giro-a-uno-de-derecha-DF21531507

En la víspera, Abelardo de la Espriella, ganador del preconteo de votos en el balotaje presidencial, advirtió a su rival electoral, Iván Cepeda, que no va a “tolerar” que se estimule la “violencia”, pese a que el senador fue muy cauto en su reacción frente a los resultados y pidió esperar el escrutinio para fijar una posición final.

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