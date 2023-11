Médicos enfrentan dificultades con el uso de la inteligencia artificial

James McKinney, un vocero de la FDA, comentó que los miembros del personal de la agencia revisan miles de páginas antes de aprobar programas de inteligencia artificial, pero reconoció que los fabricantes de software podrían redactar los resúmenes publicados para la población. Estos no “ están destinados a orientar decisiones de compra ” y añadió que la información más detallada se proporciona en las etiquetas del producto, las cuales no son de fácil acceso para el público.

Es indispensable hacer que la supervisión de la inteligencia artificial en la medicina sea adecuada, una tarea que involucra a muchas agencias, señaló Ehrenfeld, el presidente de la AMA, quien comentó que los médicos han analizado la participación de la inteligencia artificial en accidentes aéreos mortales para advertir sobre los peligros de los sistemas automatizados de seguridad que ignoran la opinión del piloto (o del médico).

Ehrenfeld agregó que las investigaciones del accidente del Boeing 737 Max demostraron cómo los pilotos no fueron entrenados para desactivar un sistema de seguridad que contribuyó con los mortales accidentes. A él le preocupa que los médicos puedan encontrarse con un uso parecido de la inteligencia artificial que esté en un segundo plano de la atención al paciente y que pueda ser perjudicial.

“Un punto de partida evidente debería ser tan solo entender que la inteligencia artificial existe”, comentó Ehrenfeld. “Pero no se sabe si eso siempre sucederá, si no tenemos el marco regulatorio adecuado”. c.2023 The New York Times Company.

Por Christina Jewett, The New York Times.