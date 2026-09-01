Mientras la cifra de fallecidos por las inundaciones supera las mil personas, se realizan entierros masivos en Nepal

KATMANDÚ, NEPAL- Los equipos de rescate con perros de búsqueda peinaron el martes el lodo, las rocas y los escombros en la frontera entre Nepal y China en busca de las miles de personas que siguen desaparecidas después de que unas inundaciones catastróficas arrasaron comunidades en todo el Himalaya y causaron más de mil muertos. Mientras la policía en Katmandú enterraba decenas de cuerpos en múltiples zanjas, la agencia de desastres de Nepal indicó el martes que, por el momento, en el país se han contabilizado 1,003 fallecidos y 3,916 desaparecidos, de los cuales 583 son extranjeros. En su última actualización, China reportó 16 decesos y 546 desaparecidos, incluidos 261 foráneos.

La magnitud del desastre del 26 de agosto obstaculiza los esfuerzos de rescate en ambos países, con deslizamientos de tierra, carreteras destruidas y daños generalizados que dejaron zonas remotas aisladas. Los equipos enfrentan condiciones complicadas mientras buscan en terrenos inestables y montones de escombros, lo que hace temer que el número de víctimas mortales pueda aumentar a medida que los rescatistas lleguen a comunidades aisladas. Rescatistas buscan a trabajadores hidroeléctricos Los socorristas se apresuran para dar con cientos de trabajadores que se cree que están atrapados en el interior de túneles en proyectos hidroeléctricos en Nepal dañados por las inundaciones. Unos 900 trabajadores están desaparecidos en 12 proyectos, de los cuales se cree que unos 500 están atrapados en túneles, según las autoridades locales.

El portavoz del ejército de Nepal, el brigadier general Raja Ram Basnet, dijo que equipos asistidos por expertos extranjeros estaban trabajando en varios proyectos hidroeléctricos. Imágenes difundidas por el ejército mostraron a equipos de rescate entrando en túneles llenos de escombros y avanzando entre el lodo y el agua en busca de señales de vida. En el lado chino, los equipos de rescate rastrearon zonas afectadas por deslizamientos de lodo, especialmente en las inmediaciones del cruce fronterizo del puerto de Gyirong, que quedó destruido.

Algunos rescatistas buscaron señales de vida, asistidos por perros, en los huecos entre rocas y escombros. Otros equipos utilizaron maquinaria pesada para despejar una importante autopista que lleva al puerto de Gyirong, con la esperanza de abrir paso para que equipos, personal y suministros lleguen a la zona del desastre, según el periódico estatal chino Global Times. Entierros masivos de cuerpos no identificados en Katmandú En Katmandú, la policía trabajó bajo una fuerte lluvia el martes para enterrar decenas de cuerpos en múltiples zanjas junto a una zona boscosa.

Se levantó alambre de púas alrededor del lugar, mientras marcadores azules numerados identifican las tumbas de personas cuyos nombres se desconocen hasta el momento. Las autoridades en Nepal han estado enterrando cuerpos en tumbas temporales hasta que puedan ser identificados. Están preservando muestras de ADN, fotografiando rasgos faciales distintivos y registrando otros detalles de identificación.

A cada cuerpo se le asigna un número de referencia para ayudar a las familias a identificar y reclamar los restos más adelante. Amplían operativo de ayuda para llegar a comunidades aisladas

Según las autoridades nepalíes, hasta el momento se ha rescatado al menos a 11.814 personas. Los equipos de emergencias han estado utilizando helicópteros y otras aeronaves para llegar a comunidades aisladas en zonas donde las carreteras y los puentes quedaron destruidos por la crecida y los deslizamientos de tierra.

Las autoridades intensificaron el martes los esfuerzos para brindar asistencia a los sobrevivientes en zonas donde las carreteras y otras rutas de transporte resultaron dañadas o cortadas. El portavoz del Ministerio de Exteriores de China, Guo Jiakun, dijo que se estaba enviando el segundo lote de ayuda a Nepal, que incluye drones, equipos para pruebas de ADN y de purificación de agua. Expertos chinos en pruebas de ADN también ayudarán a Nepal a identificar cuerpos, apuntó. Bimal Sharma, un piloto de helicóptero que ha estado realizando misiones de rescate y ayuda, contó que se quedó impactado al ver la devastación en Timure, una ciudad fronteriza cercana a Tíbet que conoce desde hace años. “Parecía que estuviera sobrevolando sobre un paisaje completamente diferente”, explicó Sharma, y añadió que ha tenido pocas oportunidades de hablar con las personas que rescató. “Puedo ver el dolor en sus ojos. Es desgarrador”, afirmó. Todo comenzó con el colapso de un glaciar en el Himalaya La catástrofe comenzó en el Himalaya cuando el colapso de un glaciar hizo que grandes cantidades de rocas, hielo y agua de deshielo se precipitaran hacia los valles situados más abajo, lo que provocó potentes inundaciones río abajo. Científicos que estudian imágenes satelitales señalaron que el derrumbe parece haber sido causado por un fallo en el lecho rocoso bajo un glaciar en la región del Himalaya. El desprendimiento de rocas fue lo suficientemente potente como para registrarse como un evento sísmico de magnitud 5.2. La ola de agua y escombros resultante llegó a los ríos que fluyen por valles en Tíbet y Nepal, lo que hizo que su caudal subiera rápidamente. La crecida arrasó viviendas, edificios, carreteras y puentes y arrastró lodo y rocas río abajo. El primer ministro de Nepal, Balendra Shah, dijo que el desastre puso de manifiesto la necesidad de actuar para combatir el cambio climático. “Este incidente ha indicado que los riesgos que enfrentamos en la región del Himalaya están aumentando con el cambio climático”, afirmó Shah en una publicación en redes sociales el lunes por la noche. “Por lo tanto, esta región debe estar alerta y, al mismo tiempo, es hora de que planteemos con firmeza ante la comunidad internacional el tema de los desastres causados por el cambio climático”.