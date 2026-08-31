Aumenta a 950 el número de muertes por inundaciones en China y Nepal

KATMANDÚ.-Los equipos de rescate trabajaban a toda prisa el lunes para tratar de liberar a cientos de personas que se cree que continúan atrapadas en túneles de centrales hidroeléctricas que quedaron enterradas en el lodo después de las catastróficas inundaciones en la frontera entre Nepal y China.

El número de muertes en ambos países rebasó las 950, con más de 4 mil 400 personas desaparecidas. Una asociación del sector privado que representa a las compañías eléctricas indicó que al menos 900 trabajadores continúan sin ser localizados en 12 proyectos hidroeléctricos que resultaron dañados por las inundaciones en los distritos de Rasuwa y Nuwakot de Nepal.

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Se cree que alrededor de 500 de los trabajadores quedaron atrapados en los túneles.

Al menos un experto señaló que algunos de ellos podrían tener acceso a oxígeno, pero otros advirtieron que las posibilidades de encontrar sobrevivientes estaban disminuyendo. A medida que se intensifican los esfuerzos de rescate, cuatro cuerpos más fueron recuperados de tres túneles, informó el ejército de Nepal.

Algunos de los trabajadores lograron llamar para pedir ayuda cuando el desastre ocurrió el miércoles pasado, y otros que lograron huir informaron a las autoridades y a familiares que muchos de sus colegas seguían en los túneles, dijo Mohan Kumar Dangi, presidente de la Asociación de Productores Independientes de Energía de Nepal (IPPAN por sus iniciales en inglés).

De momento se desconoce si los rescatistas han tenido contacto de algún tipo con los trabajadores atrapados después de las primeras llamadas de auxilio.

Seis días después del desastre, crecen los temores de que algunos de ellos se hayan asfixiado, admitió Dangi.

PERSONAS SIGUEN ATRAPADAS EN TÚNELES

Los esfuerzos de rescate se centran en personas atrapadas en los gigantescos túneles construidos para controlar el flujo de agua.

“Estos túneles son lo suficientemente grandes como para que pasen camiones”, señaló Jakob Steiner, un geocientífico de la Universidad de Graz, en Austria, que actualmente tiene su base en Daca, Bangladesh. “Y, por lo que entendemos, han logrado llevar oxígeno a algunos de los que están atrapados y ahora están tratando de rescatarlos. Sin embargo, es una carrera contra el tiempo, porque la gente necesita comida y agua”.

En el Proyecto Hidroeléctrico Upper Trishuli-1, en el distrito de Rasuwa, al menos 576 personas estaban desaparecidas, indicó Dangi, agregando que se cree que unas 300 permanecían atrapadas dentro de uno de los túneles.

En el Proyecto Hidroeléctrico Trishuli-3, las cuadrillas buscaban la forma de descender unos 15 metros (50 pies) dentro del túnel en un intento por llegar al lugar donde se cree que personas siguen atrapadas, explicó el general de brigada Raja Ram Basnet, portavoz del ejército de Nepal.

Trabajadores que retiraban barro de una central eléctrica devastada por las inundaciones en Dhading, Nepal, dijeron a The Associated Press que la estación es un punto clave para el suministro de energía a más de 20 mil personas en la región.

En China, los esfuerzos de rescate y recuperación incluían la reconstrucción del camino que conduce al cruce fronterizo de Gyirong entre China y Nepal.

Camiones transportaban enormes rocas mientras los trabajadores intentaban repavimentar una parte de la carretera, de acuerdo con las imágenes que transmitió el lunes la televisora estatal CCTV, en las que también se podía ver un torrente de agua que corría a gran velocidad, el cual se ha vuelto más intenso luego de varios días de precipitaciones.

La carretera se encuentra actualmente bajo unos 2 a 3 metros (entre 6.6 y 9.8 pies) de agua. El esfuerzo de repavimentación estaba a poco más de un kilómetro (0.62 millas) de la frontera, dijo CCTV.

Aunque algunos equipos de rescate han logrado llegar a la frontera, eso representó sólo una parte de la fuerza.

La cobertura de los medios estatales chinos se ha centrado en gran medida en la respuesta oficial, destacando el despliegue de bomberos, el Ejército Popular de Liberación, así como las instrucciones de los principales líderes. Se sabe poco sobre las víctimas del lado chino.

La agencia responsable de la respuesta a desastres naturales de Nepal informó el lunes que allí se habían contabilizado 939 muertes, así como 3 mil 925 personas desaparecidas — entre ellas 592 extranjeros. Las autoridades chinas habían reportado hasta el domingo 16 decesos y 546 desapariciones. Medios estatales chinos dijeron que 261 de los desaparecidos eran extranjeros, incluidos más de un centenar de nepaleses.