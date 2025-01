Migrantes de Chicago viven momentos de pánico por la llegada de Trump

En esta ciudad santuario, los migrantes tienen sentimientos encontrados: por un lado, el pánico ante el impacto de la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca; por el otro, están decididos a enfrentarlo ya apoyarse, frente a la amenaza de deportación masiva.

En un centro comercial donde los mexicanos son mayoría, los vendedores se quedan por las bajas ventas, ante el miedo de la gente a salir, mientras llaman a la calma y muestran los volantes que la gente del alcalde demócrata Brandon Johnson repartió para informar a los migrantes. acerca de sus derechos, de lo que hay que hacer en caso de redadas, o de que llegue la migra.

Blanca García, originaria de Michoacán, vende ropa. Muestra a EL UNIVERSAL uno de los volantes que se les han repartido, con instrucciones a seguir.

“El gobierno de Chicago está cooperando, avisando que la migra va a estar aquí, está repartiendo volantes”, dice.

En inglés y en español, el volante dice cosas como: “No puedes ingresar a una propiedad privada sin una orden judicial válida”; “si tienes una orden judicial válida, deslízala bajo la puerta” o “no responderé a ninguna pregunta y llamaré a mi abogado”.

Como muchos otros comerciantes en este lugar, García cree que el gobierno de Trump “va sobre los que tienen récord criminal”, y recuerda que en su primera administración (2017-2021), pese a todas las amenazas contra los migrantes, “no fue como se dice”.

Reconoce que, aun así, “estoy un poco temerosa”, y habla de cómo, en medio de la incertidumbre, la llegada de Trump ha impactado los negocios.

“La gente está nerviosa, no quiere salir, no va a haber negocio, las ventas han bajado bastante”.

Rafael Cortés vende botas. Como García, asegura que “si no tienes antecedentes penales no tienes por qué alarmarte ni nada”.

Afirma que a pesar de los esfuerzos de las autoridades, la gente tiene “mucho miedo”, porque “está mal informada”.

Los volantes repartidos por las autoridades se ven en todos los puestos.

La gente repite que ante la llegada de la migra, lo mejor es guardar silencio y llamar a un abogado.

Tienen a la mano el número de teléfono que se les proporcionó para pedir ayuda en caso de detención.

A este esfuerzo se suma la red de apoyo de la comunidad latina. Anahí Ramírez, también mexicana, cuenta que la gente habla “a las estaciones de radio para avisar: 'No pasen por aquí, no pasen por acá. Es lo bueno que tenemos como latinos, y más los mexicanos”.

En su negocio, donde hay artesanía mexicana, sombreros, figuras de santos y hasta peluches y muñecas, explica que sus documentos están en regla.

“Pero tengo familia que no. Y tienen pánico. Yo nomás les digo que tengan precaución”.

Afirma que la alcaldía está informando sobre abogados que pueden ayudar en casos migratorios.Luego, continúa, está radiopasillo.

La gente se informa en redes sociales, con los vecinos. “Supuestamente son tres días [de redadas]”, dice, con base en lo que escucha.

¿Qué tanto es verdad? No lo sabe. Su esperanza es que Trump ya fue presidente “y no hizo tanto, a comparación de otros presidentes que no dicen nada y hacen redadas”.

Natalia, originaria de Michoacán y quien trabaja en una zapatería del mall, pide a la gente que “no se deje engañar”. Afirma —como muchos de sus compañeros— que la amenaza de deportación de Trump “es para los que tienen delitos”.

Pero insiste: “No se espanten”. Todas repiten recomendaciones parecidas. “Que no abran la puerta; hay que estar atento, no andar mucho en la calle”.

Aunque ella no ha notado tanto la baja en las ventas, otros de los comerciantes sí, como Juan Adolfo Olivas Cisneros, quien trabaja en un local que vende botas.

”La gente está muy asustada, no quiere salir a comprar, desde la mañana mucha gente no quiere salir. Están asustados por lo que ven en las noticias”, explica.

Al mexicano le preocupa que “los negocios están muy bajos, bajaron casi un 90%”.

No es sólo que la gente no esté yendo a comprar. “Están ahorrando por cualquier cosa, una deportación o cualquier cosa”.

Al preguntársele sobre qué tan grande es el miedo, apunta: “De 10 personas, siete están asustadas. No quieren llevar a sus niños a la escuela, no quieren salir a trabajar, ni ir a comprar comida. Dicen que esta semana va a estar muy fea aquí en Chicago”.

“Ni odio ni miedo”

Mientras en el mall los negocios lucen vacíos, las calles no. Cientos de personas salieron a protestar, en inglés y español, contra el gobierno de Trump.

“Ni odio ni miedo, los inmigrantes son bienvenidos aquí”, se escuchaba el coro. La gente, algunos con Banderas de México, llevaban pancartas que decían: “Detener la agenda Trump” o “Defender la educación, los derechos de los trabajadores, de las mujeres, de la comunidad LGBTQIA ”.

Los manifestantes en las calles gritaron: “¡Trump vete al infierno!”, y en español: “¡El pueblo, unido, jamás será vencido!”, o “¡Sí se puede!”.