Migrantes solicitantes de asilo han usado más de 64 millones de veces la aplicación estadounidense CBP One

Por otra parte, la lista de los países de origen de las personas solicitantes de asilo está liderada por Venezuela, México, Haití, Cuba y Honduras, además de Rusia, El Salvador, Colombia, Chile y Guatemala.

CBP ONE

De acuerdo con la U.S. Border Customs and Border protecction, la aplicación móvil CBP One continúa siendo fundamental en los esfuerzos del DHS para “incentivar a los no ciudadanos a utilizar vías legales, seguras, humanas y ordenadas y desincentivar los intentos de cruzar entre puertos de entrada. En enero, CBP procesó aproximadamente 45,000 personas a través de citas en los puertos de entrada utilizando información avanzada enviada en CBP One”.

Hasta el 13 de febrero de este año, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos, precisa que las citas de CBP One representaron “el 87% de los no ciudadanos procesados en los puertos de entrada; demostrando que los no ciudadanos seguirán un proceso ordenado cuando haya uno disponible”.

La aplicación CBP One, está disponible en inglés, español, portugués y ruso, la puede usar cualquier migrante que se encuentre físicamente solo en el centro o norte de México.

Cada día, proporciona 1.45 citas y el 30 % de las cuales se asigna a los solicitantes que llevan más tiempo permaneciendo en México.

No obstante, a los esfuerzos de la Administración de Biden para alentar la migración legal y controlada, el cruce de indocumentados registró en diciembre pasado un nuevo récord, después de que la Patrulla Fronteriza detuviera a 249,785 personas en la línea fronteriza con México, siendo esta una cifra más alta que la anterior que fue de 222,018 en diciembre de 2022.