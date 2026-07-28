Javier Milei acusa a los gobiernos de Brasil y México de financiar una ‘campaña anti-Argentina’ en el Mundial de Fútbol

Javier Milei ha afirmado que una “campaña anti-Argentina” coordinada está detrás de las críticas a la selección argentina, las acusaciones de racismo entre sus aficionados y las teorías conspirativas que alegan que la FIFA favorece secretamente al equipo de Lionel Messi.

Ha pasado más de una semana desde que Ferran Torres marcó el gol en la prórroga que le dio a España su segunda Copa del Mundo, pero, al menos para el presidente de Argentina, el torneo no ha terminado.

Ahora, el presidente de extrema derecha ha llevado la narrativa un paso más allá, alegando que la supuesta campaña fue financiada por el Partido Demócrata de Estados Unidos y los gobiernos de Brasil y México.

“Fue obra de mentes progresistas que no quieren que triunfen las ideas de libertad”, afirmó el autodenominado libertario en una entrevista con una emisora de radio local.

A continuación, afirmó que el “gobierno de Brasil”, encabezado por el presidente de izquierda Luiz Inácio da Silva, supuestamente había aportado la mayor parte de la financiación.

Analistas en Argentina dijeron que Milei había adoptado esa narrativa como una distracción de su popularidad en caída libre, mientras que otros argumentaron que “la verdadera campaña antiargentina”, era la que el presidente estaba librando “con su plan de austeridad despiadado”.

Sin embargo, esta narrativa ha cobrado fuera, llegando incluso a personas que no apoyan a Milei. Pablo Torres, un librero de 52 años de Buenos Aires que “nunca votó por él ni lo haría jamás”, afirmó que había habido un “bombardeo” en las redes sociales contra el país que le provocó “indignación” y “asco”.

Dijo que algunas de las acusaciones de racismo provenían de “grandes potencias coloniales que esclavizaron personas, traficaron con personas esclavizadas y diezmaron poblaciones”, y agregó: “Negaron la existencia de la población negra en Argentina e ignoraron nuestras peculiaridades y nuestra historia... Somos un hogar acogedor para todas las naciones”.

Durante el torneo, varios incidentes de comportamiento racista por parte de algunos aficionados argentinos atrajeron la atención pública. Horas antes de la final, el actor estadounidense Samuel L. Jackson publicó una historia en Instagram que decía: «Querida gente negra, por favor, no animen ni apoyen a Argentina para que gane la Copa Mundial de la FIFA. Históricamente, Argentina ha sido uno de los países más racistas del mundo, si no el que más».

La publicación provocó reacciones incluso de organizaciones de derechos humanos como Amnistía Internacional Argentina, que reconoció el racismo en el país pero criticó “reducir al país a un estereotipo”.

Mientras tanto, Milei publicó que las críticas podían atribuirse a la oposición argentina, que había “validado el movimiento woke que ahora nos acusa de racistas”. Durante el fin de semana, también decidió culpar a Brasil, estando en territorio brasileño.

El sábado, el presidente argentino asistió al lanzamiento de la campaña presidencial del senador de extrema derecha Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro y principal rival de Lula en las elecciones presidenciales de octubre.

En su discurso, además de calificar a Lula de “ladrón” y “prisionero” —lo que provocó una fuerte reacción del gobierno brasileño—, Milei afirmó: “Si se analizan los datos de la reciente campaña antiargentina, el país desde donde provinieron la mayoría de los ataques fue Brasil”. El domingo reforzó esta afirmación, añadiendo esta vez a México y al Partido Demócrata estadounidense.

La antropóloga digital Mercedes Máspero analizó más de dos millones de publicaciones en redes sociales y escribió que había encontrado “algunos patrones innegables” de orquestación, como el uso repetido de variaciones de “seres humanos repugnantes” en diferentes idiomas. Aun así, fue “difícil” describirlo como una campaña coordinada “porque el discurso está increíblemente extendido”, escribió.

Natalia Aruguete, investigadora del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de Argentina, especializada en redes sociales y agendas políticas, afirmó no haber visto “ninguna evidencia de una operación coordinada a gran escala”, a pesar de la existencia de “una conversación hostil, generalizada y transnacional centrada en Argentina”.

“Brasil tuvo una presencia significativa [en esos mensajes]”, agregó, “particularmente en la conversación sobre racismo, pero... la acusación de Milei sobre la supuesta participación brasileña no estaba respaldada por ninguna evidencia pública”.

Algunos críticos señalaron que la última vez que el Estado propagó la idea de una campaña de este tipo fue durante la brutal dictadura de 1976-1983 , cuyos crímenes Milei ha minimizado repetidamente . Durante el Mundial de 1978, celebrado en Argentina, la junta militar afirmó que las críticas a las violaciones de derechos humanos del régimen formaban parte de una “campaña antiargentina”.

Aruguete afirmó que Milei había convertido una “conversación en línea diversa” en un conflicto político que encaja con su narrativa de una “guerra cultural” contra la izquierda, en un momento en que su administración enfrenta un “deterioro interno”: la inflación parece estar bajo control, pero el aumento del desempleo y los escándalos de corrupción han llevado la popularidad del presidente a su punto más bajo desde que asumió el cargo.

Según Aruguete, la narrativa que sugiere que todos los argentinos son víctimas de una supuesta campaña orquestada por gobiernos extranjeros de izquierda “permite a Milei desviar el foco del debate de sus propios problemas de gobernanza hacia un adversario externo”.