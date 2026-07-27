‘No hay ninguna campaña, aquí sí en contra de nuestro gobierno’... Sheinbaum responde a Milei

Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional , la titular del Ejecutivo federal rechazó esa versión y aseguró que el Gobierno de México no promueve acciones de ese tipo contra ninguna nación ni contra sus administraciones.

La presidenta Claudia Sheinbaum respondió a los señalamientos realizados por el mandatario argentino, Javier Milei , quien afirmó que los gobiernos de México y Brasil estarían detrás de una campaña dirigida contra Argentina.

La mandataria calificó las acusaciones como falsas y enfatizó que la política exterior mexicana mantiene una postura de respeto hacia otros Estados, sin intervenir en asuntos que correspondan a sus gobiernos.

”Es falso. No hay ninguna campaña contra ningún país del mundo ni contra ningún gobierno del mundo”, declaró Claudia Sheinbaum durante su conferencia matutina.

LA PRESIDENTA AFIRMA QUE MÉXICO RESPETA LA SOBERANÍA DE OTROS PAÍSES

Al responder a los cuestionamientos sobre las declaraciones de Javier Milei, Sheinbaum sostuvo que la administración federal mantiene una línea de actuación basada en los principios históricos de la política exterior mexicana.

La presidenta señaló que, a diferencia de las acusaciones formuladas por el mandatario argentino, su gobierno no participa en campañas dirigidas contra otras naciones ni busca influir en la política interna de otros países.

Además, reiteró que el respeto entre los Estados constituye uno de los pilares de la relación de México con la comunidad internacional, independientemente de las diferencias políticas o ideológicas que puedan existir entre los gobiernos.

”Nosotros no acostumbramos meternos con otros países”, expresó la mandataria al rechazar las afirmaciones del presidente argentino.

SHEINBAUM ASEGURA QUE SU GOBIERNO HA SIDO OBJETO DE CRÍTICAS

Durante su intervención, la presidenta también señaló que, desde su perspectiva, la situación ocurre en sentido contrario, al asegurar que su administración sí ha enfrentado campañas de críticas provenientes de distintos sectores.

Sin profundizar en el origen de esas acciones, Sheinbaum afirmó que su gobierno ha sido blanco de cuestionamientos organizados, aunque aclaró que ello no modifica la postura de México respecto a otros países.

La mandataria subrayó que, pese a ese contexto, la administración federal mantiene su decisión de no intervenir en controversias políticas internacionales ni responder con acciones similares.

”Aquí sí hay una campaña orquestada desde muchos lugares en contra de nuestro gobierno, pero nosotros no acostumbramos meternos con otros países”, afirmó.

LA AUTODETERMINACIÓN SIGUE COMO EJE DE LA POLÍTICA EXTERIOR

En la parte final de su respuesta, Claudia Sheinbaum reiteró que la política exterior mexicana continúa sustentándose en el principio de la autodeterminación de los pueblos, uno de los fundamentos tradicionales de la diplomacia nacional.

Ese principio establece que cada nación tiene derecho a decidir libremente sobre sus asuntos internos, sin presiones o intervenciones externas, además de promover relaciones basadas en la igualdad soberana y el respeto mutuo.

La presidenta insistió en que esa visión continuará guiando la actuación del Gobierno de México en sus relaciones con otros países, independientemente de las diferencias que puedan surgir en el ámbito internacional.

”De nuevo, autodeterminación de los pueblos y pedimos lo mismo: respeto”, concluyó la presidenta.

EL INTERCAMBIO SE SUMA A LAS DIFERENCIAS ENTRE AMBOS GOBIERNOS

Las declaraciones de ambos mandatarios se producen en un contexto de diferencias públicas entre los gobiernos de México y Argentina, cuyos presidentes han expresado posturas distintas sobre diversos temas políticos y económicos en distintos momentos.

En esta ocasión, el intercambio se centró en las afirmaciones de Javier Milei sobre una supuesta campaña impulsada por gobiernos extranjeros, una versión que fue rechazada de manera categórica por la presidenta mexicana.

Con este posicionamiento, el Gobierno de México reiteró que mantendrá su política exterior bajo los principios de respeto, no intervención y autodeterminación, ejes que han formado parte de la diplomacia mexicana durante décadas.