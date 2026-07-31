Ministro israelí critica duramente a Turquía tras la reunión del ministro de Asuntos Exteriores con el nuevo líder de Hamás

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    Ministro israelí critica duramente a Turquía tras la reunión del ministro de Asuntos Exteriores con el nuevo líder de Hamás
    Afirmó que los operativos del grupo islamista viven cómodamente en hoteles turcos mientras planean ataques terroristas en Europa. AP

Chikli acusó al gobierno del presidente turco Recep Tayyip Erdoğan de convertirse en “el centro de mando de los violadores y asesinos de Hamás”

El ministro israelí de Asuntos de la Diáspora y Lucha contra el Antisemitismo, Amichai Chikli, criticó duramente a Turquía el viernes después de que el ministro de Asuntos Exteriores turco, Hakan Fidan, se reuniera en Ankara con una delegación de Hamás encabezada por el nuevo líder del grupo terrorista, Khalil al-Hayya .

En una publicación en X, Chikli acusó al gobierno del presidente turco Recep Tayyip Erdoğan de convertirse en “el centro de mando de los violadores y asesinos de Hamás”, afirmando que los operativos del grupo islamista viven cómodamente en hoteles turcos mientras planean ataques terroristas en Europa.

“Erdoğan y Fidan son Hamás”, concluyó Chikli.

Según la agencia estatal turca Anadolu, Fidan felicitó a al-Hayya por su elección como jefe del Buró Político de Hamás y reafirmó el apoyo de Ankara a lo que describió como la causa palestina “justa”.

Según se informa, Fidan también comunicó a la delegación de Hamás que Turquía seguiría apoyando a Gaza y que apreciaba el papel que la organización terrorista había desempeñado en los esfuerzos por lograr la paz.

La reunión parecía ser el primer encuentro diplomático de alto nivel de al-Hayya desde que fue elegido jefe político de Hamás el 20 de julio.

Según Anadolu, Al-Hayya informó a Fidan sobre los acontecimientos en Gaza y Judea y Samaria, acusó a Israel de expandir las comunidades y atacar lugares sagrados en Jerusalén, y afirmó que Hamás seguía comprometido con las negociaciones de alto el fuego y los esfuerzos de reconciliación con otras facciones palestinas.

El periódico turco progubernamental Yeni Şafak informó por separado que Fidan reafirmó el compromiso de Ankara de apoyar la causa palestina a través de canales diplomáticos, políticos y humanitarios.

Al-Hayya, de 65 años, abandonó Gaza antes de la masacre perpetrada por Hamás el 7 de octubre de 2023 y desde entonces reside principalmente en Qatar. Ha liderado el equipo negociador de Hamás en las conversaciones de alto el fuego con Estados Unidos.

En enero de 2025, Al-Hayya describió la masacre del 7 de octubre, en la que terroristas liderados por Hamás asesinaron a unas 1.200 personas y secuestraron a otras 251, llevándolas a Gaza, como “una fuente de orgullo para nuestro pueblo... que debe transmitirse de generación en generación”.

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Miguel Sagnelli

Miguel Sagnelli

Egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) de la carrera de Periodismo y Comunicación, con una especialidad en Fotografía y Producción Audiovisual, y en Geopolítica.

Ha trabajado para diversos medios y ONGS en Europa y México por más de 15 años. Su enfoque y especialidad son las noticias de Política Internacional y Nacional y conflictos, buscando la veracidad, objetividad y la investigación periodística.

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