Mira las asombrosas imágenes de la octava edición las mejores imágenes de la Vía Láctea

En este año, describe Capture the Atlas, se incluyó una imagen de la Vía Láctea que fue tomada desde el espacio, a bordo de la Estación Espacial Internacional, junto a paisajes maravillosos de lugares que han sido “poco fotografiados” tales como Chad, el norte de Argentina, la isla de Socotra, Namibia, Australia, Nueva Zelanda.

“Fotografiar la Vía Láctea es un viaje a través del tiempo, el espacio y la imaginación. Aunque solo podemos ver una pequeña parte de la Vía Láctea a simple vista, la fotografía nos permite descubrir su belleza oculta mostrando detalles, colores y formas en el cielo nocturno que normalmente pasan desapercibidos. Pero más allá de la cámara y la técnica, es la creatividad, la paciencia y la pasión del fotógrafo lo que realmente da vida a estas imágenes”, explica Capture the Atlas.

TE PUEDE INTERESAR: Saltillo: Peluqueras, reparadores y vendedores de figuras religiosas, las profesiones atrapadas en el tiempo (fotogalería)

DESCRIPCIÓN DE LAS IMAGÁNES

1. “One in a Billion” tomada por Don Pettit. Imagen tomada desde la EEI. “Floto en la Cúpula, mirando por las siete ventanas que componen esta joya facetada y transparente. Mientras mi mente se sumerge en la contemplación”, expresa Pettit.

2. “Tololo Lunar Eclipse Sky” tomada por Petr Horálek. En la imagen el Observatorio Cerro Tololo, Chile. El 14 de marzo de 2025, ocurrió un eclipse lunar total, visible en América y el Océano Pacífico. “Tuve la suerte de observar este eclipse en particular desde el Observatorio Interamericano Cerro Tololo de la NSF en Chile”, detalla Horálek.

3. “Boot Arch Perseids· tomada por Mike Abramyan. Alabama Hills, California, Abramyan precisa en Capture the Atlas “que la lluvia de estrellas de las Perseidas ocurre cada agosto, tenía previsto fotografiarla desde las Montañas Rocosas Canadienses, pero los incendios forestales me obligaron a cambiar los planes en el último momento”, prosigue narrando que tras tres noches fotografiando estas estrellas fugaces, consiguió crear la imagen.

4. “Bottle Tree Paradise”, tomada por Benjamin Barakat. fotografía tomada en Socotra, Yemen; Barakat resalta que Socotra es uno de sus lugares favoritos. “Después de fotografiar en la isla durante los últimos cuatro años y explorarla a fondo, he descubierto joyas escondidas como esta, a la que llamo “El Paraíso de los Árboles Botella”, relata Barakat.

5. “Double Milky Way Arch Over Matterhorn” tomada por Angel Fux en Zermatt, Suiza. Fux describre que la fotografía “captura la Vía Láctea en un raro doble arco, donde tanto la Vía Láctea de invierno (con Orión saliendo) como la Vía Láctea de verano (con el centro galáctico) aparecen en la misma noche, una transición perfecta entre estaciones”.

Esta imagen se logró capturar a 3,200 metros durante el invierno.

6. “Valle de los Cactus” tomada por Pablo Ruiz en San Pedro de Atacama, Chile. Ruíz, precisa que esta panoramica fue realizada justo en el momento que “comenzaba a salir el centro galáctico y a mano derecha la espectacular nebulosa de Gum”.

7. “Cosmic Fire” tomada por Sergio Montúfar del Volcán Acatenango, Guatemala. Montúfar narra que “en la madrugada del 2 de junio de 2024, coroné por primera vez el volcán Acatenango con la esperanza de presenciar la belleza ardiente del vecino Volcán de Fuego bajo el telón de fondo de la Vía Láctea”, el fotógrafo prosigue explicando que “aquella noche, el volcán estaba increíblemente activo: cada explosión retumbaba en mi pecho, mientras la lava incandescente iluminaba las laderas oscuras. Sobre él, la Vía Láctea se extendía en diagonal por el cielo, una banda hipnótica de estrellas que contrastaba con el caos que se vivía abajo”; concluye diciendo que “al entrar en erupción, la columna de ceniza ascendía verticalmente, formando un ángulo agudo de unos 45 grados con la trayectoria diagonal de la galaxia, creando un contraste visual impresionante entre la furia de la Tierra y la serenidad del cosmos”.

8. “A Sea of Lupines” tomada por Max Inwood en el Lago Tekapo, Nueva Zelanda. Inwwod explica a Capture the Atlas, que para lograr capturar esta tuvo que esperar hasta la madrugada y que se apaciguara el viento. “Sobre las flores se puede ver la banda exterior de la Vía Láctea, junto a las constelaciones de Orión, Géminis y las Pléyades. Acompañándolas están los brillantes planetas Júpiter y Marte, con una intensa muestra de luminiscencia atmosférica verde visible en el horizonte”, relata Inwwod.

9. “Diamond Beach Emerald Sky” tomada por Brent Martin en Great Ocean Road, Australia. Martin precisa cuenta que “tras algunos contratiempos como una composición fallida y quedarme atrapado con el coche en un camino de arena, estuve a punto de rendirme”

“Sin embargo, decidí seguir adelante y encontré un lugar perfecto sobre la playa para capturar la escena. La noche fue todo un espectáculo de color: el cometa C/2024 G3 Atlas y una aurora rosada aparecieron en las primeras horas, seguidos por la salida de la Vía Láctea entre una intensa luminiscencia atmosférica verde cerca del amanecer”, indica Martin en Capture the Atlas.

10. “Blosoom” tomada por Ethan Su en el Parque de Cielo Oscuro de Hehuan, Taiwan. Su relata que tras una espera de tres años “los rododendros alpinos de Yushan vuelven a florecer a 3,000 metros de altura en el monte Hehuan”, el fotógrafo describe en Capture the Atlas, que “las nubes a lo lejos bloquean la contaminación lumínica de la ciudad, haciendo que la Vía Láctea sea mucho más visible esta noche. El destello solar del área AR3664 que llega a la Tierra esa noche parece aumentar la intensidad del resplandor atmosférico”.

11. “The Night Guardians” tomada por Rositsa Dimitrova en la Isla de Pascua, Chile. Dimitrova explica que para conseguir capturar esta imagen decidió ser paciente ya Rapa Nui se ubica en medio del Océano Pacífico, donde el clima es habitualmente “impredecible”. “Cuando despertamos a las 3 a.m. en nuestro hotel, el cielo estaba completamente cubierto de nubes. Aun así, decidimos arriesgarnos, sabiendo que el pronóstico para las próximas noches era aún peor”, afirma Dimitrova.

“Una hora después, estábamos fotografiando frenéticamente las estatuas de Rano Raraku, la cantera donde se tallaron casi todas las 900 estatuas de la isla,cuando el cielo de repente comenzó a despejarse. Para las 5 a.m., el cielo estaba completamente despejado, y teníamos menos de dos horas para capturar todas las tomas que queríamos. Nos sentimos increíblemente afortunados de estar en el lugar adecuado en el momento justo”, concluye Dimitrova.

TE PUEDE INTERESAR: 1,000 días de la guerra en Ucrania capturados en imágenes (fotogalería)

12. “Fortress of Light” tomada por Mauricio Salazar en Jujuy, Argentina. Salazar describe a Capture the Atlas que para “fotografiar a más de 4,000 metros de altitud presentó sus desafíos, pero al llegar y ver esas formaciones, me quedé totalmente impresionado. El paisaje parecía sacado de un mundo de fantasía, y los acantilados imponentes me recordaron de inmediato a una enorme fortaleza de piedra esculpida por la naturaleza”.

“Esta imagen reúne todo lo que amo de fotografiar la Vía Láctea: el silencio de los lugares remotos, la paz de estar bajo un cielo prístino y la conexión profunda con el momento, plenamente presente y agradecido por poder presenciarlo”, asevera Salazar.

13. “Glimpse of colors”, tomada por Tomas Slovinsky en el Sur de Creta, Grecia. Slovinsky, describe que logró capturar esta imagen gracias a que “el cielo estaba cubierto de miles de estrellas, y la Vía Láctea se reflejaba en la superficie del mar, una experiencia que parecía un sueño. Incluso la luminiscencia atmosférica era visible a simple vista. Gracias a la cámara, todos esos colores tan bellos cobraron vida”.

14. “Evolution of Stars” tomada por Kavan Chay en Otago, Nueva Zelanda. Chay narra en Capture the Atlas en referencia a su fotografía que “la primera imagen que capturé desde este lugar es la que, sin duda, marcó el inicio de mi camino en la astrofotografía hace años. Fue la primera vez que hice una panorámica trackeada con una lente de focal “larga” (50 mm)”, el fotógrafo prosigue detallando que “las formaciones rocosas en el mar ofrecían un primer plano destacado y orientado en la dirección adecuada, y al ser un lugar local con poca contaminación lumínica, era perfecto para fotografiar el centro galáctico”.

“Parecía apropiado volver a intentarlo, esta vez con algunos años más de experiencia y una cámara astromodificada, que permite capturar con más facilidad las regiones del cielo ricas en hidrógeno-alfa (como las nebulosas rojizas alrededor de Zeta Ophiuchi, visibles en la imagen). La experiencia acumulada sin duda facilitó tanto la toma como la edición de la panorámica, aunque la sesión no estuvo exenta de desafíos”, concluyeChay.

15. “The Wave” tomada por Luis Cajete en Coyote Buttes, Utah. Cajete cuanta que “para capturar esta panóramica de 360º, planifiqué la Vía Láctea y me concentré en crear una composición fotográfica agradable. Es difícil explicar con palabras esta maravilla de lugar, pero espero que mi fotografía logre reflejarlo”.

16. “Winter Fairy Tale” tomada por Uroš Fink en el Parque Natural Dobratsch, Austria. Fink señala que “al llegar a la cabaña (donde había planeado mi panorámica invernal hace dos años), me recibió un paisaje cubierto de nieve virgen, sin una sola huella. Pasé la tarde explorando composiciones y esta es mi favorita: una panorámica de la Vía Láctea invernal con nebulosas rojizas, que se extiende sobre el monte Dobratsch”.

El fotógrafo narra en Capture the Atlas, “¡capturé la luz zodiacal e incluso el resplandor del Gegenschein! El cielo estaba brutal, con Júpiter y Marte brillando intensamente. En primer plano está la cabaña, donde pasé 3 frías horas (-12 °C), esperando el momento perfecto para fotografiar el centro de la Vía Láctea. Salió tal como lo había imaginado: un verdadero cuento de invierno”.

17. “Galaxy of the Stone Array” tomada por Alvin Wu en Moeraki Boulders, New Zealanda. Wu describe en Capture the Atlas que “la Vía Láctea cuelga sobre el mar. El cielo nocturno del hemisferio sur condensa en la eternidad la poesía de Li Bai, poeta de la dinastía Tang de China. En una noche despejada, la Vía Láctea se derrama sobre el mar como una cascada celeste, entrelazándose con el resplandor atmosférico sobre la superficie del agua”.

TE PUEDE INTERESAR: Imágenes de un año 2020 que nos estremeció (Fotogalería)

18. “Echiwile Arch” tomada por Vikas Chander en Ennedi, Chad. Chander asegura en Capture the Atlas que “el astrofotógrafo intrépido que llevo dentro decidió asumir el riesgo y visitar este país”.

Chander explica que “la región está repleta de formaciones rocosas, figuras y arcos que ofrecen un sinfín de opciones para componer con elementos en primer plano y enmarcar los cielos nocturnos. En esta imagen se muestra un pequeño arco con forma de pezuña en la región de Ennedi”.

19. “Universo de Sal” tomada por Alejandra Heis en Jujuy, Argentina. La fotógrafa relata en Capture the Atlas que hace tiempo había tomado la decisión de recorrer su país, Argentina; “creo que no llego a experimentar un lugar por completo hasta que lo veo de noche. La noche tiene algo más íntimo, misterioso y aventurero, un momento en el que los sentidos se agudizan y conectas con el entorno de una manera más profunda”.

“Salinas Grandes era uno de esos lugares que necesitaba fotografiar de noche”, afirma Heis; está ubicado al rededor de 3.,500 metros sobre el nivel del mar, “pasar la noche allí fue todo un reto”, acentúa y continua narrando “al caer la noche, me adentré en las inmensas salinas hasta llegar a las piletas donde se extrae la sal. De pronto, el viento se calmó y el aire se volvió denso, generando una atmósfera extraña pero cautivadora”. Heis concluye describiendo que “el cielo ofreció un espectáculo increíble: la Vía Láctea perfectamente posicionada y el airglow tiñendo cada horizonte con distintos matices. No podía pedir más. Me tomé mi tiempo para hacer la foto y simplemente disfrutar de la belleza de este regalo de la naturaleza”.

20. “Lake RT5” tomada por Tanay Das en Zanskar, Himalayas. Das explica que el lago RT5 es un lago alpino prístino, que se ubica a 5,700 metros sobre el nivel del mar. En relación sobre su fotografía preisa que “como acampé justo al lado del lago, pude capturar el cielo rastreado desde la misma posición más tarde esa noche”.

“Me dejó sin palabras el increíble resplandor atmosférico que iluminaba el cielo del Himalaya. La imagen original tenía colores aún más intensos, pero los suavicé para mantenerme fiel a la realidad. Sin duda, fue una de las noches más inolvidables que he vivido en el corazón del Himalaya”, Relata Das.

21. “A Stellar View From The Cave” tomada por Anthony Lopez en San Rafael, Francia. Lopez cuanta a Capture the Atlas que”enmarcada por la boca agreste de una cueva costera, esta imagen captura el corazón de la Vía Láctea ascendiendo sobre el Mar Mediterráneo. Tomada durante el pico de la temporada del Centro Galáctico el pasado mes de mayo, fusiona la belleza natural del primer plano con la asombrosa vastedad del cosmos”, y prosigue explicando que “un camino serpenteante, iluminado por los coches que pasan, crea una dinámica estela de luz que guía la mirada hacia las estrellas arriba. Esta foto es un recordatorio de que la magia a menudo se esconde en los lugares más inesperados. Todo lo que se necesita es un poco de paciencia, planificación y pasión”.

22. “Spines and Starlight” tomada por Burak Esenbey en Kanaan, Namibia. Esanbay relata que durante su segundo tour fotográfico en Namibia, fue “durante una salida de exploración, me topé con la composición perfecta: dos árboles «quiver» (Aloidendron dichotomum) erguidos con un gran cactus en el primer plano, todos alineados de forma espectacular con la Vía Láctea. Siempre había querido capturar la Vía Láctea junto a un cactus grande, así que en ese momento sentí que era un regalo especial”.

23. “Un Destello en la Oscuridad” tomada por Luis Merino en la Comarca del Matarraña, España. Merina describe en Capture the Atlas que en su búsqueda de nuevos para “practicar este hermoso hobby, descubrí este rincón que, con un toque de luz, se transformó en una escena de ensueño”, Merino continúa detallando que “la iluminación resaltaba cada detalle: un arroyo esculpido por el agua, que normalmente fluye con fuerza tras las lluvias intensas, se mostraba ahora en calma; y aunque la Vía Láctea no se desplegó por completo, el centro galáctico apareció enmarcado como un faro radiante en la inmensidad del cielo nocturno. El suave croar de las ranas puso la banda sonora natural a esta experiencia, haciendo que cada instante se sintiera único y lleno de magia”.

24. “Stairway to Heaven” tomada por Marcin Rosadziński en Madeira, Portugal. Rosadziński explica que su imagen la capturó en abril de 2024 en la isla de Madeira, “esta foto es un mosaico de 14 paneles (7 para el cielo y 7 para el primer plano)”, precisa Rosadziński, continúa explicando que su en su fotografía se “muestra el arco de la Vía Láctea sobre una colina rocosa, dando la impresión de estar suspendido en el aire. El gran angular revela una amplia porción de la galaxia, con nebulosas de hidrógeno brillando en rojo. De derecha a izquierda se pueden ver las constelaciones de Sagitario, Ofiuco y Escorpio, junto con la colorida Rho Ophiuchi y las nebulosas de la Laguna, Omega y del Águila, todas con un característico resplandor rojizo. En las constelaciones del Cisne y Cefeo, se pueden distinguir las nebulosas de Norteamérica y de la Trompa del Elefante”.

Esta imágen fu tomada en Pedra Rija, situada a 1.800 metros de altitud, considerado uno de los miradores más bellos de la isla, al que se accede a través del exigente sendero de montaña PR1.

25. “Starlit Ocean: A Comet, the setting Venus, the Milky Way, and McWay Falls” tomada por Xingyang Cai en California, Estados Unidos. Cai relata que para lograr “capturar esta imagen fue una carrera contra el tiempo, la luz y la distancia. Con el cometa Tsuchinshan–ATLAS (C/2023 A3) aproximándose, sabía que tenía una oportunidad única de verlo a simple vista antes de que desapareciera en el cosmos”.

Por lo que prosgue “me embarqué en un viaje de cinco horas de ida y vuelta hasta McWay Falls, en Big Sur, uno de los pocos lugares con índice Bortle 2 accesibles a lo largo de la costa de California. Mi ventana era estrecha: apenas seis minutos preciosos de oscuridad total antes de que la Luna saliera y desvaneciera el cielo nocturno. Pero esos seis minutos fueron inolvidables”.

“En ese breve lapso, la Vía Láctea se arqueaba en lo alto sobre el Pacífico, Venus brillaba mientras se ocultaba tras el océano y el cometa cruzaba silenciosamente el cielo—un visitante celestial que honraba esta icónica cala costera. La suave caída de McWay Falls y la quietud del océano bajo las estrellas creaban una armonía surrealista entre la Tierra y el cielo. Fue uno de los avistamientos de cometas a simple vista más vívidos y sobrecogedores que he vivido—una alineación de elementos cósmicos que se sintió tan efímera como eterna”, concluye Cai

Con información de Capture the Atlas.