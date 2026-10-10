Misil impacta terminal de pasajeros del aeropuerto de Riad; hay 12 muertos y 300 heridos

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    Misil impacta terminal de pasajeros del aeropuerto de Riad; hay 12 muertos y 300 heridos
    El viernes pasado tres ciudadanos saudíes murieron, incluido un piloto de la aerolínea nacional tras un ataque en el aeropuerto de la capital saudí. AP

La capital de Arabia Saudita enfrentó en esta semana varios ataques de posibles actividades bélicas por parte de los hutíes

El aeropuerto de la capital de Arabia Saudita fue atacado de nuevo el sábado y fue evacuado, indicaron dos funcionarios regionales, dos días después de que tres ciudadanos saudíes —incluido un piloto— murieran allí mientras el reino enfrenta una extraordinaria serie de agresiones en el nuevo frente en la guerra contra Irán.

Un funcionario dijo que un misil impactó una terminal de pasajeros y que muchas personas resultaron heridas. Ambos funcionarios hablaron a condición de guardar el anonimato porque no están autorizados a declarar a los medios. Varias ambulancias fueron vistas dirigiéndose a toda prisa en dirección al aeropuerto.

https://vanguardia.com.mx/noticias/internacional/los-huties-atacan-ciudades-saudies-en-una-importante-expansion-de-la-guerra-en-oriente-medio-CH23354699

Autoridades saudíes dicen que el ataque al aeropuerto de Riad dejó 12 muertos y más de 300 heridos.

Los vuelos a Riad estaban desviándose a otros lugares, informó el rastreador Flightradar24, casi cuatro horas después del aterrizaje del último vuelo, ocurrido a las 2:05 de la tarde. Kuwait Airways anunció la cancelación de vuelos porque el aeropuerto había cerrado. La embajada de Canadá aconsejó a sus ciudadanos evitar todo viaje al aeropuerto, señalando “actividad militar en curso”.

El Aeropuerto Internacional Rey Jalid ha sido blanco de ataques varias veces en la semana, luego de que una coalición encabezada por los saudíes lanzó una ofensiva militar de gran envergadura contra los rebeldes hutíes —respaldados por Irán— en el vecino Yemen. Los hutíes se atribuyeron la autoría de los ataques anteriores, incluido uno realizado el miércoles en el que murió un ciudadano sudanés.

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