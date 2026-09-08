Los hutíes atacan ciudades saudíes en una importante expansión de la guerra en Oriente Medio

Arabia Saudita anunció que tomaría represalias tras los ataques nocturnos, en los que supuestamente se utilizaron decenas de drones y misiles, que tuvieron como objetivo varias instalaciones petroleras en el sur del país.

Los hutíes de Yemen, respaldados por Irán, atacaron cuatro ciudades de Arabia Saudita, hiriendo a más de 70 personas e incendiando instalaciones petroleras, en lo que parece ser una expansión significativa de la guerra en Oriente Medio.

El país “tomará todas las medidas necesarias para defender su soberanía”, según un comunicado del Ministerio de Asuntos Exteriores, que exige el cese de los ataques de los hutíes contra territorio saudí y petroleros en el Mar Rojo.

El general de división Turki al-Malki, portavoz de la coalición liderada por Arabia Saudí que lucha en Yemen , afirmó que las fuerzas progubernamentales “tomarán todas las medidas operativas necesarias para disuadir a la milicia terrorista hutí con la máxima determinación”.

Los hutíes, que controlan la mayor parte de las zonas pobladas de Yemen, incluida la capital, anunciaron el lanzamiento de una amplia operación en territorio saudí utilizando drones y misiles para atacar una base aérea en la ciudad sureña de Khamis Mushait, así como objetivos pertenecientes a la petrolera estatal saudí en la cercana Abha, Najran en la frontera con Yemen y las instalaciones de Aramco en Jizan.

Jizan, donde se encuentra una de las refinerías más grandes de Arabia Saudita, está cerca de la frontera con Yemen y sufrió daños en un ataque hace unas semanas.

Las autoridades saudíes informaron que entre los 73 heridos había mujeres y niños. El elevado número de heridos sugiere que estos ataques se encuentran entre los más importantes perpetrados contra Arabia Saudí desde que Estados Unidos e Israel iniciaron su guerra contra Irán en febrero.

Si bien los hutíes y Arabia Saudita han estado inmersos en un conflicto prolongado en Yemen, la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán ha añadido una nueva y peligrosa dimensión regional.

Tras un mes de relativa calma en agosto, Irán y Estados Unidos reanudaron los intercambios de fuego, lo que provocó que los precios mundiales del petróleo volvieran a subir a niveles no vistos desde julio. El martes, el precio del crudo Brent subió más del 2%, superando los 99 dólares por barril.

Los ataques de los hutíes contra el suroeste de Arabia Saudí tienen el potencial de agravar el impacto económico mundial de la guerra al interrumpir el suministro de energía de Oriente Medio más allá del estrecho de Ormuz, que se encuentra bloqueado.

Arabia Saudí ha liderado una coalición árabe que lucha contra los hutíes en Yemen durante más de una década. Si bien la guerra se había calmado en los últimos años, el alto el fuego se ha roto y los hutíes amenazan el tráfico marítimo en la desembocadura del Mar Rojo.

El portavoz hutí, Yahya Saree, acusó a Riad de haber intensificado la guerra al lanzar ataques aéreos contra Yemen, y afirmó que los hutíes responderían.

Washington está intentando aumentar el flujo de petróleo hacia los mercados mundiales guiando a los barcos a través del estrecho de Ormuz, en la desembocadura del Golfo, al tiempo que corta las exportaciones de Irán con un bloqueo justo más allá.

Teherán ha anunciado nuevas medidas para sellar el estrecho, y ha declarado que pronto revelará los detalles de una “zona de exclusión marítima” que se extenderá desde el perímetro del bloqueo estadounidense a través del estrecho y hasta el propio Golfo.

Washington atacó petroleros iraníes durante el fin de semana en represalia por los ataques iraníes contra buques de guerra estadounidenses. Irán afirmó haber utilizado misiles balísticos nuevos y más avanzados para atacar a los barcos estadounidenses.

Mohsen Rezaei, secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, escribió en X: “En los últimos días, Washington ha recibido una clara advertencia de los nuevos misiles iraníes. La guerra económica se enfrentará a una zona de exclusión marítima en todo el Golfo Pérsico, hasta el perímetro del bloqueo. La postura operativa hacia los buques de guerra y las bases estadounidenses se ha recalibrado radicalmente”.

Andreas Krieg, experto en el Golfo Pérsico del King’s College de Londres, afirmó que los ataques de los hutíes crean un “dilema extremadamente incómodo” para Mohammed bin Salman, el gobernante de facto de Arabia Saudita.

Tras cuatro años intentando retirarse del conflicto de Yemen, “la moderación ahora conlleva el riesgo de permitir que los hutíes dicten la espiral de escalada”, dijo Krieg.