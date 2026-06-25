Muere el corresponsal de TV saudí Al Arabiya en Yemen en un atentado con una bomba en su vehículo

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    Muere el corresponsal de TV saudí Al Arabiya en Yemen en un atentado con una bomba en su vehículo
    Soldados yemeníes en la ciudad de Mukalla, donde se ha producido el atentado. EPA/Yahya Arhab

Aydha, de 40 años de edad y padre de cuatro hijos, resultó gravemente herido cuando un artefacto explosivo detonó en su coche

SANÁ- El corresponsal de la cadena de televisión saudí Al Arabiya en Yemen, el yemení Mohammad Aydha, murió asesinado por la explosión de una bomba colocada en su vehículo en la ciudad meridional yemení de Mukalla, confirmaron este jueves fuentes oficiales yemeníes y la propia red televisiva.

Aydha, de 40 años de edad y padre de cuatro hijos, resultó gravemente herido cuando un artefacto explosivo detonó en su coche privado en la noche del miércoles en una carretera de la citada ciudad portuaria, capital de la provincia de Hadramaut, en el sureste de Yemen.

https://vanguardia.com.mx/noticias/internacional/mata-bombardeo-israeli-a-cinco-periodistas-de-al-jazeera-en-gaza-GL16955210

El corresponsal, que cubría informaciones del sur de Yemen para Al Arabiya y su socio Al Hadath, fue trasladado de urgencia a un hospital de Mukalla, donde falleció posteriormente debido a sus graves heridas, indicó la cadena.

Fuentes de seguridad en Hadramaut indicaron que el artefacto explosivo había sido colocado debajo del asiento del conductor, y que las autoridades abrieron una investigación para detener a los autores del atentado.

$!El corresponsal de la cadena de televisión saudí Al Arabiya en Yemen, el yemení Mohammad Aydha.
El corresponsal de la cadena de televisión saudí Al Arabiya en Yemen, el yemení Mohammad Aydha. Riyadh Aldubai/X

Hadramaut es una de las provincias yemeníes controladas por el Gobierno yemení internacionalmente reconocido y respaldado por Arabia Saudí, y que combate desde hace diez años a los rebeldes hutíes proiraníes que controlan amplias regiones del centro y el oeste de Yemen, incluida la capital, Saná.

Ningún grupo asumió la autoría del atentado, si bien periodistas cercanos a Aydha dijeron a medios locales que había recibido amenazas de muerte en los últimos meses, supuestamente por parte de los rebeldes hutíes.

El presidente del Consejo de Liderazgo Presidencial de Yemen, Rashad al Alimi, condenó en un comunicado el atentado que calificó de «cobarde» y «terrorista», y ordenó la formación de un comité conjunto integrado por organismos de seguridad, inteligencia y militares para investigar el asesinato.

«El Estado no escatimará esfuerzos para perseguir a los autores de este crimen terrorista y a quienes lo respaldan», dijo Al Alimi en la nota.

Por su parte, el primer ministro yemení, Shaia al Zindani, denunció en un mensaje en X que se trata de un «crimen terrorista traicionero con la libertad de prensa y el derecho del público a conocer la verdad».

Varias ONG, entre ellas Human Rights Watch (HRW), denunciaron en varias ocasiones que todas las partes en conflicto en Yemen -los rebeldes hutíes, el Consejo de Transición del Sur (STC) y el Gobierno reconocido internacionalmente- han cometido violaciones graves y sistemáticas contra periodistas y medios de comunicación, incluidas detenciones arbitrarias y asesinatos.

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