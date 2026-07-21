Defensorxs denuncian ante la FGR supuestas negligencias del Mecanismo Federal de Protección por caso Alex Serna

+ Seguir en Seguir en Google
México
/
    Defensorxs denuncian ante la FGR supuestas negligencias del Mecanismo Federal de Protección por caso Alex Serna
    Denuncian negligencias en el Mecanismo Federal de Protección por caso Alex Serna Vanguardia

El periodista Alex Serna yace en la lista de comunicadores que han sido secuestrados y ejecutados tras ejercer su labor periodística

El 21 de julio, la organización Defensorxs formalizó una denuncia penal en contra de los integrantes del Mecanismo Federal de Protección por el caso del periodista Alex Serna, quien fue secuestrado el 20 de junio y encontrado sin vida el 3 de julio.

El periodista y activista medioambiental, Alex Serna, creaba contenido informativo sobre el cambio de uso de suelo irregular, tala de árboles, construcciones en humedales y manglares, y la explotación de agua por parte de empresas privadas y funcionarios públicos en Zihuatanejo, Guerrero. Antes de haber sido secuestrado, el periodista había denunciado ser amenazado por su labor de investigación.

https://vanguardia.com.mx/noticias/internacional/disminuye-la-violencia-en-contra-de-los-periodistas-en-el-primer-semestre-pero-deja-39-asesinados-HH22258935

Roberto Juárez, Dayra Hernández, Leonardo Zúñiga y Carlos Escobedo, integrantes de la organización Defensorxs, denunciaron que el Mecanismo Federal de Protección no activó los correspondientes protocolos para evitar la captura y ejecución de Alex Serna.

En la acusación se señaló particularmente a Froylán Vladimir Enciso Higuera, titular del Mecanismo Federal de Protección, y a Tobyanne Ledesma Rivero, directora general del mecanismo.

Se detalló que en la denuncia se redactan las siguientes acusaciones: Homicidio Calificado, Negación del Servicio Público y Abuso de Autoridad y lo que resulte, en perjuicio de la víctima directa.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/denuncian-desaparicion-de-alex-serna-activista-ambiental-en-zihuatanejo-BM21873156

Cada vez se hace más grande la lista de periodistas y activistas que son amenazados, hacen públicas sus denuncias y mueren asesinados porque el mecanismo de protección no los protege’ señaló Carlos Escobedo, integrante de la organización Defensorxs.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Ataques a periodistas
Inseguridad
Periodistas Asesinados

Localizaciones


Guerrero
México

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Actual editor web de breaking news en la redacción de Vanguardia MX. Cubre noticias de última hora y te comparte el contexto en tiempo real.

Es egresado de la Licenciatura en Historia y Humanidades de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En el 2019, escribió la novela de fantasía oscura “Las melodías fragmentadas del Pandemonium”, editada y publicada por la editorial Literalika, en la cual es tallerista de creación literaria para jóvenes escritores. Es parte del equipo editorial de “Bloch. Revista estudiantil de Historia”. Es co-creador y locutor de “La cueva de Grendel”, podcast sobre películas y libros de fantasía, ciencia ficción, misterio y terror. Sus temas de interés siempre han sido la historia militar, la teoría de la historia y la literatura.

Su fascinación por la música, en específico, del subgénero del Metal, lo ha incursionado en escribir una serie de artículos sobre esta temática y cómo esta contracultura se ha mantenido viva en la escena del noreste mexicano.

Selección de los editores
Sheinbaum, sin pendientes

Sheinbaum, sin pendientes
true

Sheinbaum... derribando mitos

Claudia Sheinbaum afirmó que México fue la mejor sede del Mundial y anunció un balance con datos de turismo, derrama económica y seguridad.

‘México fue la mejor sede de las tres’: Sheinbaum destaca el Mundial y exige disculpa a Ricardo Salinas Pliego
El exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo, fue detenido la semana pasada; lo investigan por huachicol.

Agentes aduanales, pieza clave en el tráfico de huachicol
Un canal de baja presión en el sureste mexicano y el ingreso de humedad del golfo de México y mar Caribe, originarán lluvias intensas e intervalos de chubascos. VANGUARDIA/ARCHIVO

Se aproxima Tormenta intensa a México con 48 horas de lluvia y fuertes ráfagas de viento de hasta 70 km/h
Aunque la Acta de Nacimiento no tiene una fecha de caducidad legal, algunas instituciones solicitan versiones recientes para realizar determinados trámites.

¿Ya caducó mi Acta de Nacimiento?... cómo saber si esta vigente en formato impreso o digital en PDF
La industria cinematográfica lamenta la muerte de Kaylee Hottle, actriz que conquistó al público con su interpretación de Jia en las películas de Godzilla vs Kong

Fallece la joven actriz Kaylee Hottle a los 18 años; apareció en las películas ‘Godzilla vs Kong’
Videos de la Final del Mundial 2026 muestran que Giuliano Simeone perdió la marca de Ferran Torres mientras acomodaba su calceta.

La derrota de Argentina en la Final del Mundial ya tiene un culpable: las calcetas de Giuliano Simeone