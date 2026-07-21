Defensorxs denuncian ante la FGR supuestas negligencias del Mecanismo Federal de Protección por caso Alex Serna
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El periodista Alex Serna yace en la lista de comunicadores que han sido secuestrados y ejecutados tras ejercer su labor periodística
El 21 de julio, la organización Defensorxs formalizó una denuncia penal en contra de los integrantes del Mecanismo Federal de Protección por el caso del periodista Alex Serna, quien fue secuestrado el 20 de junio y encontrado sin vida el 3 de julio.
El periodista y activista medioambiental, Alex Serna, creaba contenido informativo sobre el cambio de uso de suelo irregular, tala de árboles, construcciones en humedales y manglares, y la explotación de agua por parte de empresas privadas y funcionarios públicos en Zihuatanejo, Guerrero. Antes de haber sido secuestrado, el periodista había denunciado ser amenazado por su labor de investigación.
Roberto Juárez, Dayra Hernández, Leonardo Zúñiga y Carlos Escobedo, integrantes de la organización Defensorxs, denunciaron que el Mecanismo Federal de Protección no activó los correspondientes protocolos para evitar la captura y ejecución de Alex Serna.
En la acusación se señaló particularmente a Froylán Vladimir Enciso Higuera, titular del Mecanismo Federal de Protección, y a Tobyanne Ledesma Rivero, directora general del mecanismo.
Se detalló que en la denuncia se redactan las siguientes acusaciones: Homicidio Calificado, Negación del Servicio Público y Abuso de Autoridad y lo que resulte, en perjuicio de la víctima directa.
‘Cada vez se hace más grande la lista de periodistas y activistas que son amenazados, hacen públicas sus denuncias y mueren asesinados porque el mecanismo de protección no los protege’ señaló Carlos Escobedo, integrante de la organización Defensorxs.