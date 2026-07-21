Infarto, causa de muerte de persona hallada en el Motel Nueva Castilla de Nuevo León

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    Infarto, causa de muerte de persona hallada en el Motel Nueva Castilla de Nuevo León
    (IMAGEN ILUSTRATIVA) La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León informó que la causa de la muerte de la persona cuyo cuerpo fue encontrado en el Motel Nueva Castilla se debió a un infarto agudo al miocardio. ALEJANDRO RODRÍGUEZ | CUARTOSCURO

Ayer lunes fue encontrado el cuerpo en estado de descomposición de una persona en una de las habitaciones del Motel Nueva Castilla que permanece abandonado desde hace más de cuatro años

MONTERREY, NL.- La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León informó que la causa de la muerte de la persona cuyo cuerpo fue encontrado en el Motel Nueva Castilla se debió a un infarto agudo al miocardio.

El hallazgo fue realizado ayer lunes en una de las habitaciones del inmueble en donde hace más de cuatro años se localizó el cuerpo de Debanhi Susana Escobar Bazaldúa, reportada como desaparecida y cuyo cadáver fue hallado en una cisterna en desuso del inmueble.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/busca-mario-escobar-aclarar-si-cuerpo-hallado-en-el-motel-nueva-castilla-tiene-relacion-con-el-caso-de-debanhi-BL22299998

”Causa de muerte: infarto agudo al miocardio”, precisó la autoridad estatal.

Añadió que el cuerpo se encontraba en estado de descomposición en una de las habitaciones del inmueble.

Hasta el momento, la FGJNL no ha revelado la identidad de la víctima.

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Aracely Chantaka

Aracely Chantaka

Periodista con 35 de experiencia en medios de comunicación impresos y electrónicos. Egresada de la Facultad de Ciencias de Comunicación de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

Corresponsal de Vanguardia en Monterrey desde la década de los noventas. Corresponsal de Imagen (periódico Excélsior, Imagen Radio e Imagen TV), de 2011 a la fecha. Corresponsal de la agencia EFE y ex reportera de los periódicos: Publimetro, ABC Monterrey y Diario de Monterrey (hoy Milenio).
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