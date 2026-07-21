Infarto, causa de muerte de persona hallada en el Motel Nueva Castilla de Nuevo León
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Ayer lunes fue encontrado el cuerpo en estado de descomposición de una persona en una de las habitaciones del Motel Nueva Castilla que permanece abandonado desde hace más de cuatro años
MONTERREY, NL.- La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León informó que la causa de la muerte de la persona cuyo cuerpo fue encontrado en el Motel Nueva Castilla se debió a un infarto agudo al miocardio.
El hallazgo fue realizado ayer lunes en una de las habitaciones del inmueble en donde hace más de cuatro años se localizó el cuerpo de Debanhi Susana Escobar Bazaldúa, reportada como desaparecida y cuyo cadáver fue hallado en una cisterna en desuso del inmueble.
https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/busca-mario-escobar-aclarar-si-cuerpo-hallado-en-el-motel-nueva-castilla-tiene-relacion-con-el-caso-de-debanhi-BL22299998
”Causa de muerte: infarto agudo al miocardio”, precisó la autoridad estatal.
Añadió que el cuerpo se encontraba en estado de descomposición en una de las habitaciones del inmueble.
Hasta el momento, la FGJNL no ha revelado la identidad de la víctima.