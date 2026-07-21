Infarto, causa de muerte de persona hallada en el Motel Nueva Castilla de Nuevo León

MONTERREY, NL.- La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León informó que la causa de la muerte de la persona cuyo cuerpo fue encontrado en el Motel Nueva Castilla se debió a un infarto agudo al miocardio.

El hallazgo fue realizado ayer lunes en una de las habitaciones del inmueble en donde hace más de cuatro años se localizó el cuerpo de Debanhi Susana Escobar Bazaldúa, reportada como desaparecida y cuyo cadáver fue hallado en una cisterna en desuso del inmueble.